  1. Yanlış plan
İskender Günen İSKENDER GÜNEN
  • 06 Kasım 2016, Pazar

Hakem kararı ile

Her sezon aynı film... Aslında oynanan futbol değil orta oyunu! Yıllardır hakemler hakkında herkes bir şeyler yazıyor, söylüyor. Ama değişen hiçbir şey yok. İşte dün Mete Kalkavan oyunun baş aktörü olarak ortaya çıktı. Önce Bero'nun Quaresma'ya yaptığı hareket sonucunda verdiği penaltı bana göre absürd... Ardından Beşiktaş 2-1 önde, fiziksel anlamda Napoli maçının yorgunluğu tam anlamıyla ortaya çıkmış ve pozisyonlar bulan bir Trabzonspor var. İkinci yarının hemen başında kullanılan bir serbest vuruşta Beşiktaş ceza alanı içinde N'Doye'un yaka paça indirildiği pozisyon nasıl penaltı olmaz! Maçın 70. dakikası oynanırken Quaresma'nın Yusuf'un bileğine, hem de Mete Kalkavan'ın gözü önünde yaptığı hareket var ki; direkt kırmızı kart göstermesi gereken bir pozisyon... Ama Kalkavan bu pozisyonda zoraki sarı kartına başvurdu! İnsan gerçekten üzülmeden edemiyor. Bir maçın kaderi ile nasıl bu kadar oynanır? Yazık! Gelelim maça... Böylesi bir karşılaşmaya üçüncü dakikada kornerden gelen topta yenilen golle başlanması Trabzonspor için şanssızlıktı. Ardından Mete Kalkavan'ın yarattığı penaltıdan sonra ise Trabzonspor doğaldır ki riskleri almaya başladı. Aboubakar'ın kaçırdığı golden sonra ise Beşiktaş defansının çıkarken kaptırdığı topta Yusuf ile kazanılan gol ikinci yarı için ümitlerin başlangıcı oldu. İkinci yarı ise rakip alanda daha fazla gözükmelerine rağmen Trabzon hakem engeline takıldı.

MAÇIN EN iYiSi YUSUF ERDOĞAN
Attığı gol ve mücadelesi alkışa değerdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ METE KALKAVAN
Çok kötü bir maç yönetti. Sıfırı tüketti.
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