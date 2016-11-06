Hakem kararı ile
MAÇIN EN iYiSi YUSUF ERDOĞAN
Attığı gol ve mücadelesi alkışa değerdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ METE KALKAVAN
Çok kötü bir maç yönetti. Sıfırı tüketti.
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