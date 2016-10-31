Yanlış plan
İlk yarıda Trabzonspor orta alan ve hücumda organizasyon yetersizliği çekti. Orta alanda Onazi, öylesine basit top kayıpları yaptı ki Rizespor'un hücum girişimlerinin odak noktası oldu! Mehmet Ekici önde markaj altında top alamadığı için geriye gelerek top almaya çalıştı.
Uzun toplarla anlamsız hücum girişimlerinde bulunuldu. Rizespor savunmasından dönen ikinci topları alamadıkları için rakipleri karşısında üstünlük bir türlü kuramadılar.
Yusuf Erdoğan ve Bero da içeri girerek oynamaya çalışan iki oyuncuydu. İkisinin boşalttığı alanlarda Zeki Yavru ve Mustafa Akbaş'ın topla buluştuğu pozisyonlar var ama iki oyuncu da ceza alanı içerisinde arkadaşlarını topla buluşturamadılar.
Trabzonspor'un ilk yarıya göre daha baskılı olmasının en önemli nedeniydi.
Bir de orta alanda Mehmet Ekici, ilk yarıya göre takımı karşı kaleye taşıyan ve öndeki arkadaşlarını pozisyonlara sokan isim olarak takıma en fazla katkı yapan oyuncuydu.
Kazanılan ikinci penaltıyla atılan golden sonra ise tempoyu düşürüp, rakibi kendi alanında kabul etmeleri gerekirken riskli bir oyun anlayışında ısrarcı olmak büyük bir yanlıştı. Maçın hakemi, anlamsız çaldığı düdüklerle maçın temposunu düşürmek adına elinden geleni yaptı.
MAÇIN EN iYiSi DHURGHAM
Rize'nin savunmacısı çok dirençli bir maç çıkarttı
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ONAZİ
İyi niyetliydi ama çok fazla top kaybı yaptı
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