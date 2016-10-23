  1. Bir de gol olsa!
İskender Günen İSKENDER GÜNEN
  • 23 Ekim 2016, Pazar

Özgüven kazandı

Ersun Yanal, Akhisar ve Karabük deplasmanlarında farklı mağlubiyetlerden sonra bu maç stratejisi Yanal'ın doğru. Kendini bilerek oynamaya çalışan bir takım.
Maça oyunu kendi sahasında kabul eden orta alanda Okay, Onazi, Ekici kenarlarda Castillo ve Bero ile savunmayla bütünleşerek kompakt bir yapıyla mücadele eden takım vardı.
İlk yarının 17. daki- kada Bero ile baş- layan Castillo-Bero birlikteliğiyle N'Doye'a gelen topla Trabzonspor öne geçen taraf oldu.
Başlangıç ve bitiş mükemmeldi.
Golden sonra ise daha çok oyunu kendi alanında kabul eden Trabzon'un zaafları ortaya çıktı. Çünkü savunmada ofsayt taktiği yapmaya çalışan rakibin arkasında oluşan boşluklar var.

3 PUANDAN ÇOK ÖTESİ
Orta alanda Ekici, Onazi, Okay daha akılcı olabilseler yani pas zamanlamasını daha olumlu gerçekleştirebilseler ikinci golü bulmaları içten bile değildi. İkinci yarı tamamen G.Saray baskısı altında geçen bir 45 dakika. Özellikle Bruma'nın bireysel beceriyle getirdiği toplar ve girilen gol pozisyonları var. Bu pozisyonlarda kaleci Onur öne çıkan oyuncu.
Fakat maçın Trabzonspor adına kendilerini rahatlatacak Mehmet Ekici'nin getirdiği topta N'Doye'un girdiği gol pozisyonuydu. Böyle bir maçta alınan 3 puan çok büyük önem taşıyor. Bu skor oyuncuların ve camianın özgüvenini kazanarak bundan sonra daha farklı bir takım görüntüsü sahaya yansıyacaktır.


MAÇIN EN iYiSi ONUR KIVRAK
Kaleci Onur dün süper maç çıkardı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SNEIJDER
Hollandalı yıldız dün sahada kayboldu.
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