Bir de gol olsa!

Dünkü maçta, Trabzonspor'da eksik olan tek şey goldü... Sezon başından beri ilk kez bir maçta gol pozisyonu zenginliği yaşadılar. Golü bulamamalarının en büyük nedeni Akhisar kalecisi Fatih'in mükemmel oyunun yanında Trabzonsporlu oyuncularının da beceriksizliğini eklemek gerekiyor. İstekli, arzulu, mücadele gücü yüksek bir Trabzonspor seyrettik. Sezon başından beri doğruların fazla olduğu bir maçtı..

Savunmanın iki kenar oyuncusu Zeki Yavru ve Mustafa Akbaş, sürekli hücum girişimlerinde bulunan iki isimdi.. Orta alanda Onazi, sakatlanıp çıktığı ana kadar oyunda olmayan oyuncuydu. Mehmet Ekici, diğer maçlara göre daha fazla sorumluluk alması takımın etkinliğini arttıran bir olguydu.

Hücumda ise Castillo bireysel becerilerinde etkili ama ceza sahası içinde gol yapması gereken pozisyonlarda bir o kadar beceriksizdi.

Bu arada Aytaç'ın da hiç gereği yokken, gördüğü kırmızı kart ile takımını yalnız bıraktığını belirtmek gerekir.

Ersun Yanal'ın sezon başından beri gerek oyuncu tercihleri gerekse oyun anlayışları her hafta değişkenlik gösteriyor.

Dünkü maçta gol pozisyonu zenginliği yaşandığı bir gerçek. Ama hücumda Suk'un yerine N'Doye'ye daha fazla şans vermesi bana göre daha doğru olur. Çünkü N'Doye kaleye sırtı dönük oynamasını bilen, orta sahadan gelen arkadaşlarıyla duvar pası yapabilme becerisine sahip bir oyuncu.

Trabzonspor'un oyuncu kalitesi istenilen düzeyde değil. Bu bir gerçek. Ama birlikte hareket etme, takım olma bilinci, saha için yardımlaşmayla daha pozitif görüntüler ortaya çıkabiliyor. Aynen dün olduğu gibi..



MAÇIN EN iYiSi MEHMET EKİCİ

Bu maçta fazla sorumluluk aldı.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ JUN SUK

Dün gece etkisizdi. Forma N'Doye'ye verilmeli.