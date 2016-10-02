İskender Günen İSKENDER GÜNEN
  • 02 Ekim 2016, Pazar

Yine aynı senaryo!

Sezon başından beri yeniden yapılanma dedik, yeni bir takım dedik ve sabır gösterilmesini dile getirdik. Ama Karabükspor ve Alanyaspor maçlarında alınan farklı sonuçlardan sonra artık ortaya çıkan olumsuz görüntülerin sorgulanması gerekiyor. Bu maçta her iki teknik adamın oyun stratejilerini göz önüne getirdiğinizde Ersun Yanal'ın harakiri yaptığını söyleyebiliriz. Yanal artık şu gerçeği görmeli. Elindeki kadro ve oyuncu yapısı ile rakip alanda baskı kurup rakibi hataya zorlayacak ve pozisyonlar üretecek oyunculardan kurulu bir ekip değil.

EKİCİ KENARDA OLMAZ
Durica ve Mustafa Yumlu tek hamleli ve önde yakalandıklarında arkalarına rahatlıkla sarkılabilen iki isim orta alanda Aytaç ve Okay gibi aynı özellikte yani top rakipteyken mücadele eden top kendilerine geldiğindeyse pas hataları olan iki isim. En önemli sorun ise Mehmet Ekici'nin görev yeri. Israrla ve ısrarla kenarlarda görev verilmesini anlamamız olası değil. Farkı yaratabilecek tek oyuncu. Baskı altında topla buluştuğu içinde etkisiz ve verimsiz oldu.

YANAL'IN GÖRMESİ LAZIM
İkinci yarı Ekici, Suk'u destekleyen oyuncu oldu ama çok dağınık bir görüntü içerisinde oldukları için o da arkadaşlarına ayak uydurdu. İlk yarının son 15 dakikalık bölümünde Trabzonspor adına sinyaller geldi ama ikinci yarıya çıkarken Yanal'ın orta alandaki zaafı görmesi gerekliydi. Özellikle yenilen birinci golden sonra sahada çok dağınık bir takım vardı. Karabükspor ise bu dağınık görüntüyü çok iyi değerlendirerek çabuk ve etkili çıkışlarla kendileri için tarihi bir farkı elde ettiler.
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