Yine aynı senaryo!
EKİCİ KENARDA OLMAZ
Durica ve Mustafa Yumlu tek hamleli ve önde yakalandıklarında arkalarına rahatlıkla sarkılabilen iki isim orta alanda Aytaç ve Okay gibi aynı özellikte yani top rakipteyken mücadele eden top kendilerine geldiğindeyse pas hataları olan iki isim. En önemli sorun ise Mehmet Ekici'nin görev yeri. Israrla ve ısrarla kenarlarda görev verilmesini anlamamız olası değil. Farkı yaratabilecek tek oyuncu. Baskı altında topla buluştuğu içinde etkisiz ve verimsiz oldu.
YANAL'IN GÖRMESİ LAZIM
İkinci yarı Ekici, Suk'u destekleyen oyuncu oldu ama çok dağınık bir görüntü içerisinde oldukları için o da arkadaşlarına ayak uydurdu. İlk yarının son 15 dakikalık bölümünde Trabzonspor adına sinyaller geldi ama ikinci yarıya çıkarken Yanal'ın orta alandaki zaafı görmesi gerekliydi. Özellikle yenilen birinci golden sonra sahada çok dağınık bir takım vardı. Karabükspor ise bu dağınık görüntüyü çok iyi değerlendirerek çabuk ve etkili çıkışlarla kendileri için tarihi bir farkı elde ettiler.
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- Yine aynı senaryo!
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