  1. İyi oynarken atacaksın!
İskender Günen İSKENDER GÜNEN
  • 25 Eylül 2016, Pazar

İki farklı Trabzon

Son üç maçtır alınan yenilgiler ve bunun sonucu oluşan hayal kırıklığı kısıntılı bir süreç. Bunu aşabilmek için Konya maçı mutlak üç puanın alınması gereken bir maçtı. Ersun Yanal, sezon başından beri her maçta yaptığı gibi rotasyonlu bir 11 sahaya sürdü. Dörtlü savunma, önünde Aytaç; dörtlü orta alan (Bero, Okay, Muhammet Demir, Mehmet Ekici) önde tek oyuncu; Suk... Trabzonspor adına sorunlarla dolu bir ilk yarı izledik.. Savunmada ve de hücumda gerekli yeterliliği olmayan bir görüntü içerisindeydiler. Trabzonspor, orta alanda birbirinden uzak ve pas hataları sıkça yaptığı için hücumda Suk yalnızları oynadı... Bırakın gol pozisyonu üretmeyi, karşı alanda rakibi rahatsız edecek atak girişimi bile yoktu Trabzonspor'un...

BÜYÜK MORAL OLACAK
İkinci yarı ise ilk yarıya göre daha farklı bir Trabzonspor izledik. Savunmayı orta alana yakın kurdular. Rakibe baskı yaparak ilk yarıya göre karşı alanda daha fazla görünen coşkusu olan bir takım vardı.. Yusuf'un oyunun son dakikalarında serbest vuruştan attığı golün gelecek haftalar için büyük bir moral olduğu düşüncesindeyim. Trabzonspor'un yeni bir takım olduğu bir gerçek.. İnişleri çıkışları her maçta olacaktır. Yalnız Yanal'ın artık elindeki oyuncu yapısına göre belirli bir oyun anlayışını sahaya yansıtması gerekiyor.

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