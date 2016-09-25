İki farklı Trabzon
BÜYÜK MORAL OLACAK
İkinci yarı ise ilk yarıya göre daha farklı bir Trabzonspor izledik. Savunmayı orta alana yakın kurdular. Rakibe baskı yaparak ilk yarıya göre karşı alanda daha fazla görünen coşkusu olan bir takım vardı.. Yusuf'un oyunun son dakikalarında serbest vuruştan attığı golün gelecek haftalar için büyük bir moral olduğu düşüncesindeyim. Trabzonspor'un yeni bir takım olduğu bir gerçek.. İnişleri çıkışları her maçta olacaktır. Yalnız Yanal'ın artık elindeki oyuncu yapısına göre belirli bir oyun anlayışını sahaya yansıtması gerekiyor.
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