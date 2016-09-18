  1. Hücum sorunu
İskender Günen İSKENDER GÜNEN
  • 18 Eylül 2016, Pazar

İyi oynarken atacaksın!

Dünkü maçın ilk yarısı bittiğinde herhalde herkes Trabzonspor'un sezon başından beri en iyi oyununu ortaya koyduğunu söylerdi. Ama futbol herkesin bildiği gibi tuhaf bir oyun. İlk yarı girilen gol pozisyonlarından başka Mustafa Yumlu'yu ceza alanı içerisinde yapılan hareket var ki buna hakem nasıl penaltı vermez anlamak mümkün değil. Herhalde geçen yılki gibi hakemlerin yanlış kararları hep Trabzonspor aleyhine olacak! Alanyaspor'un Emre ile kazandığı golde kaleci Onur'un hatası büyük. Trabzonspor'un ilk yarı doğruları oyunda daha fazla. Orta saha iyi işledi. Aytaç bu alanda kilit oyuncu olarak öne çıktı. Aytaç, rakip ataklarda doğru pozisyon almanın yanında, pas organizasyonunda ilk yarı çok başarılıydı.

GOL TRABZON'U ÇÖZDÜ
Mehmet Ekici ise kendisinden performansın altında kaldı, sorumluluk alması gereken pozisyonlarda beklenen katkıyı yapamadı. İkinci yarı yenilen ilk golden sonra Alanyaspor savunmasını kaleye çok yakın kurdu ve karşı ataklarda Trabzonspor riskli bir oyun anlayışına döndüğü için ilk yarıya göre daha etkili ataklar üretti. 2-0'dan sonra Trabzonspor'un saha içi organizasyonu tamamen dağıldı ve rakibin üstüne şuursuzca gitmeye başladılar. Yanal'ın artık kadrosundaki oyuncu yapısına göre bir sistemde karar vermeli. Trabzonspor'un kadrosuna baktığımızda yapılan yabancı transferler üst düzey oyuncular değil. Ancak bir sistem içerisinde yararlı olabilecek yeterlilikleri var.

MAÇIN EN iYiSi EMRE AKBABA
Gol attı, asist yaptı. Maçın adamı olmayı haketti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜMEHMET EKİCİ
Sorumluluk almadı. Vasatın altında kaldı.

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