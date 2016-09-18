İyi oynarken atacaksın!
GOL TRABZON'U ÇÖZDÜ
Mehmet Ekici ise kendisinden performansın altında kaldı, sorumluluk alması gereken pozisyonlarda beklenen katkıyı yapamadı. İkinci yarı yenilen ilk golden sonra Alanyaspor savunmasını kaleye çok yakın kurdu ve karşı ataklarda Trabzonspor riskli bir oyun anlayışına döndüğü için ilk yarıya göre daha etkili ataklar üretti. 2-0'dan sonra Trabzonspor'un saha içi organizasyonu tamamen dağıldı ve rakibin üstüne şuursuzca gitmeye başladılar. Yanal'ın artık kadrosundaki oyuncu yapısına göre bir sistemde karar vermeli. Trabzonspor'un kadrosuna baktığımızda yapılan yabancı transferler üst düzey oyuncular değil. Ancak bir sistem içerisinde yararlı olabilecek yeterlilikleri var.
MAÇIN EN iYiSi EMRE AKBABA
Gol attı, asist yaptı. Maçın adamı olmayı haketti.
MAÇIN EN KÖTÜSÜMEHMET EKİCİ
Sorumluluk almadı. Vasatın altında kaldı.
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- İyi oynarken atacaksın!
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