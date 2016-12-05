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Evren Turhan Evren Turhan
  • 05 Aralık 2016, Pazartesi

Bonus gibi 3 puan!

Üstündeki rakiplerinin tek tek puan kaybettiği bu haftada Galatasaray alacağı üç puanla haftanın kazananı olmak istiyordu. Aynı zamanda zirve yarışında oynadığı kötü futbola rağmen varolabilmek adına önemli bir maçtı.
Riekerink'in kupa maçındaki laubali ve kötü oyunları nedeniyle Sinan ve Chedjou'yu kadroya almayışı çok doğruydu. Yasin ve Bruma'nın sıfıra inmeyip kenar organizasyonlarını çok iyi yapamamaları nedeniyle Eren'i oynatmayıp, orta alandan etkili bindirmelerle Podolski'ye daha uygun olan eski sistemi devam ettiren Riekerink bu gidişle böyle devam edecek.
Oyunun 6. dakikasında Sneijder'le paslaşarak skoru 1-0 a getiren Podolski'nin golü G.Saray'ın oyuna istekli başlangıcının sonucuydu. Ancak Sabri ve Carole hiç öne çıkmayıp erken gelen golün de etkisiyle sürekli yan pas-geri pas yapınca tempo bir anda düştü. Yasin-Podolski ve Bruma üçlüsü rakip defansın arkasına koşu yapmayınca üretkenlik yine yok oldu.
Kasımpaşa ikinci yarının başında Serdar ve Sabri'nin hatasında rakip Edouk ile beraberlik golünü buldu.
Hemen ardından deplasmanlarda attığı kritik gollere bir yenisini ekleyen Bruma skoru 2-1 yaptı. Ama oyun ve mücadele gücüne bakıldığında sahada vasatı aşamayan, alınacak üç puanın öneminin farkında olamayan oyuncular topluluğu vardı.
Galatasaraylı oyuncular topsuz oyunda hiç yoktular. O kadar ki rakip sanki 11 kişiymiş gibi oynuyordu.
Süper Lig'de değil de halı sahada oynar gibi bir hal vardı.
Bu kötü oyunla 10 kişi kalmış rakibe karşı kazanılan 3 puana sevinmeli evet ama bu şanslı galibiyetler takımı nereye kadar götürür orası meçhul.

MAÇIN EN iYiSi MUSLERA
Kurtardığı penaltıyla yine takıma hayat verdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SABRİ
Kasımpaşa'nın golündeki hatası büyüktü.
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