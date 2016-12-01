2’yi 3’ü bulamazsan...
Maçın ilk yarısında oyuna hakim olan, pozisyona giren Galatasaray'dı.
Nitekim Carole ile de golü buldu. Böyle maçlarda 2'yi 3'ü bulmak lazım. Ama Galatasaray bir türlü skoru artıracak golü üretemedi.
Riekerenk'in şans verdiği Josue, Cavanda ve Chedjou hiç etkili değillerdi. Sinan Gümüş de eski formundan çok uzaktı.
Herkes Galatasaray'ın ikinci yarıda daha iyi oynayacağını düşündü. Ama ikinci yarı Elazığ daha iyi oynayan taraftı. G.Saray tam aksine oyundan düştü. Böyle olunca Riekerink bazı hamleler yaptı.
İŞİ CİDDİYE ALMALISIN
Eren'in yerine De Jong Sinan Gümüş'ün yerine Bruma, Selçuk İnan'ın yerine de Podolski girdi. Ama değişiklikler de Galatasaray'ın daha iyi oynamasına yetmedi. Hamit ikinci yarı oyundan düştü. Zaten Hamit-Josue ikilisi çok kötüydü. Cavanda zaten tanınamayacak haldeydi.
Elazığ Cavanda'nın tarafından çok geldi.
Riekerink'in, Cavanda'yı değştirmesi lazımdı. Sabri'yi oyuna alması gerekirdi.
Cavanda adam kovalamıyor, ileri gittiği zaman da dönemiyor.
Bu da Galatasaray için büyük bir dezavantaj oluşturdu.
Futbol 90 dakika... İşi ciddeye almazsan, rakibi önemsemezsen son dakika golünü de böyle yersin.
MAÇIN EN iYiSi CAROLE
Golü atan Carole dün çok çalışan isimdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ CAVANDA
Galatasaraylı oyuncu maçın en kötü ismiydi.
- Haberler
- Yazarlar
- Evren Turhan
- 2’yi 3’ü bulamazsan...
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