Yol Durumu
  1. Bir haftada ne değişti
Evren Turhan Evren Turhan
  • 01 Aralık 2016, Perşembe

2’yi 3’ü bulamazsan...

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink Bursaspor karşısında oynayan ilk 11'de revizyona gitti. Galatasaray, Elazığspor karşısına 7-8 oyuncusunu değiştirerek çıktı. Hollandalı hoca, oynamayanlara şans verdi.
Maçın ilk yarısında oyuna hakim olan, pozisyona giren Galatasaray'dı.
Nitekim Carole ile de golü buldu. Böyle maçlarda 2'yi 3'ü bulmak lazım. Ama Galatasaray bir türlü skoru artıracak golü üretemedi.
Riekerenk'in şans verdiği Josue, Cavanda ve Chedjou hiç etkili değillerdi. Sinan Gümüş de eski formundan çok uzaktı.
Herkes Galatasaray'ın ikinci yarıda daha iyi oynayacağını düşündü. Ama ikinci yarı Elazığ daha iyi oynayan taraftı. G.Saray tam aksine oyundan düştü. Böyle olunca Riekerink bazı hamleler yaptı.

İŞİ CİDDİYE ALMALISIN
Eren'in yerine De Jong Sinan Gümüş'ün yerine Bruma, Selçuk İnan'ın yerine de Podolski girdi. Ama değişiklikler de Galatasaray'ın daha iyi oynamasına yetmedi. Hamit ikinci yarı oyundan düştü. Zaten Hamit-Josue ikilisi çok kötüydü. Cavanda zaten tanınamayacak haldeydi.
Elazığ Cavanda'nın tarafından çok geldi.
Riekerink'in, Cavanda'yı değştirmesi lazımdı. Sabri'yi oyuna alması gerekirdi.
Cavanda adam kovalamıyor, ileri gittiği zaman da dönemiyor.
Bu da Galatasaray için büyük bir dezavantaj oluşturdu.
Futbol 90 dakika... İşi ciddeye almazsan, rakibi önemsemezsen son dakika golünü de böyle yersin.

MAÇIN EN iYiSi CAROLE
Golü atan Carole dün çok çalışan isimdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ CAVANDA
Galatasaraylı oyuncu maçın en kötü ismiydi.

Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar