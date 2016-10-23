Olmadı mı olmuyor
Formsuz Trabzon karşısında da favori olan taraftı.
Riekerink, Gençlerbirliği maçının kadrosunda değişikliğe giderek Sabri'nin yerine Cavanda, Josue'nin yerine Sneijder, Yasin'in yerine ise Podolski'yi tercih ederek başladı. Hakan Balta'nın sakatlığında ise Semih'e şans verdi. Maça iyi başlayan taraf Galatasaray'dı ama golü bulan Trabzon oldu.
17. dakika ofsayt tartışmalı golde Ndoye takımını öne gecirdi. Sneijder ve Podolski ilk yarı çok tutuk ve etkisizdi.
Cavanda ve Carole çizgiye inip tek bir orta yapamadılar. O yüzden Galatasaray göbekten oynamak zorunda kaldı ve o sete takıldılar. Eren ve Bruma daha çok zorlamaya çalışan oyunculardı.
Top devamlı Galatasaray'lı oyuncularda olmasına rağmen sadece 2 net pozisyon bulabildiler.
SELÇUK ÇOK ETKİSİZDİ
İkinci yarı Galatasaray daha etkili oynamaya başladı.
Özellikle Bruma ve Tolga ile etkili oldu. Sneijder fizik olarak hazır değildi. Riekerink onu 11'de oynatarak hata yaptı. 2. yarı kenarları daha iyi kullandı. Galatasaray özellikle Carole etkiliydi. Podolski sahada yoktu. Selçuk sahanın en etkisiz oyuncusuydu. Kötü oynayan Sneijder ve Cavanda'yı oyundan alan Riekerink, Joseu ve Sinan Gümüş'ü alarak doğru karar verdi. Ama golü bir türlü bulamadı.
Eren'den gol bekliyorsan kenarları iyi kullanman lazım. Riekerink, 2. yarı 3-4-1-2 ye döndü, Risk aldı.
Takım halinde Galatasaray 2. yarı herşeyi yaptı. Ama sonuc alamadı.
Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'ı yenerek çok büyük bir iş başardı.
MAÇIN EN iYiSi ONUR
Kaleci Onur tek kelimeyle maçın yıldız ismiydi
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SELÇUK
Sahada dolaştı, durdu. Çok kötüydü.
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- Evren Turhan
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