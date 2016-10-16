Muslera varsa sıkıntı yok
ÇOK ZOR BİR MAÇ OLDU
Ama gol gelmeyince tam tersi rakibin direnci arttı ve üst üste tehlikeler yarattılar. Yine sahneye Muslera çıktı tabiki. Yasin hiç bir katkısı olmadığı halde çok uzun sahada kaldı. Duran toplardaki savunma zaafı devam ediyor. İkinci yarıdaki skoru koruma telaşı, ilk yarıdaki futboldan çok uzak bir oyun izlememize sebep oldu. Sonuçta zor bir deplesman ve kazanılan üç puana bakıldığında zirve yarışında kazançlı bir hafta denilebilir.
MAÇIN EN iYiSi MUSLERA
Kritik kurtarışları var. Kalede güven veriyor.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ YASİN
İyi niyetliydi ama oyunda etkili değildi.
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- Evren Turhan
- Muslera varsa sıkıntı yok
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