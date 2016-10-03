Evren Turhan Evren Turhan
  • 03 Ekim 2016, Pazartesi

Haklı galibiyet

Ligde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, Antalyaspor maçında seyircisininde müthiş desteğiyle maçın favorisi olarak sahaya çıktı.... Galatasaray'ın teknik patronu Riekerink geçen haftaki derbideki kadroyu değiştirmedi. Maça etkili başlayan Galatasaray soldan Bruma ile etkili geldi. Eren ve Sneijder ile pozisyonlara giren Galatasaray oldu. Topa sahip olan takım Galatasaray'dı ama üretkenlik yoktu. Çünkü Sneijder yine kenara çok fazla geliyordu. 16. dakikada Sabri'nin tarafından gelen ortada Deniz Kadah'la golü buldu Antalya. Selçuk yine vasat...Tolga'da yine koşuyor fakat pas hatası fazla yapıyordu. Riekerink 2.yarı Snejder'in sakatlanması ve Sabri'nin çok kötü olması nedeniyle, Podolski ve Cavanda'yı sahaya sürdü. İkinci yari her türlü riski alan Riekerink bunun meyvesini aldı.

HER MAÇ ÜSTÜNE!
Selçuk'un frikik golü ile beraberliği sağlayan Galatasaray arka arkaya pasizyonlar bulmaya başladı. Bruma'nın soldan kendi becerisiyle getirdiği topla Podolski 2.golü attı. Riekerink, Sinan Gümüş hamlesini geç yaptı ama Sinan'ın getirdiği topta dönen topa vuran Podolski sonucu belirledi.. Milli maç arasından sonra Cavanda ve Podolski takımın onbirine girerler. Galatasaray her geçen gün sakatlarında iyileşmesiyle üstüne koyarak emin adımlarla yoluna ilerler ve lige ağırlığını koyar. Taraftarın günden güne ısındığı Riekerink aldığı galibiyetlerle yerini iyice sağlamlaştırmaya başladı. Galatasaray taraftarının sempatisini kazanan Hollandalı lige artık çok alıştı.

MAÇIN EN iYiSi PODOLSKI
Alman yıldız çok iyi bir performans sergiledi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SABRİ
Tecrübeli oyuncu gününde değildi.

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