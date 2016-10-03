Haklı galibiyet
HER MAÇ ÜSTÜNE!
Selçuk'un frikik golü ile beraberliği sağlayan Galatasaray arka arkaya pasizyonlar bulmaya başladı. Bruma'nın soldan kendi becerisiyle getirdiği topla Podolski 2.golü attı. Riekerink, Sinan Gümüş hamlesini geç yaptı ama Sinan'ın getirdiği topta dönen topa vuran Podolski sonucu belirledi.. Milli maç arasından sonra Cavanda ve Podolski takımın onbirine girerler. Galatasaray her geçen gün sakatlarında iyileşmesiyle üstüne koyarak emin adımlarla yoluna ilerler ve lige ağırlığını koyar. Taraftarın günden güne ısındığı Riekerink aldığı galibiyetlerle yerini iyice sağlamlaştırmaya başladı. Galatasaray taraftarının sempatisini kazanan Hollandalı lige artık çok alıştı.
MAÇIN EN iYiSi PODOLSKI
Alman yıldız çok iyi bir performans sergiledi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SABRİ
Tecrübeli oyuncu gününde değildi.
- Haberler
- Yazarlar
- Evren Turhan
- Haklı galibiyet
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Nefes nefese 25 Eylül 2016, Pazar Deplasman yasağının 5 sene sonra kalktığı sezonun bu ilk derbisinde nefes kesen bir maç izledik. Favorinin olmadığı,...
- Hep destek tam destek 18 Eylül 2016, Pazar Tam 120 gün sonra kendi sahasında taraftarıyla buluşan Galatasaray seyircisinin müthiş desteğini alarak maça çıktı....
- Sihir bozuldu 11 Eylül 2016, Pazar Milli maç araları genelde takımlar için ilaç gibi gelir. Özellikle de lig yeni başlamışken eksikleri görmek ve...
- Direkten duacıyız 06 Eylül 2016, Salı Kadroda radikal bir revizyona giderek Hırvatistan maçına çıktık. Bu yeni bir oluşum mu yoksa birebir yaşanan diyalogların...
- Cimbom artık ligin favorisi 03 Eylül 2016, Cumartesi Galatasaray kesinlikle en alternatifli ve en dengeli kadroya sahip. Bazı hamleler maddi yönden çok tartışıldı ama...