Hep destek tam destek

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Riekerink'in yine Selçuk'u tercih etmesi, geçen haftaki polemiklere de bir cevap oldu. Sezona iyi başlayan 7 puanlı Galatasaray'a karşı bir algı operasyonu oluşturulmaya çalışıldığı kesin. Üstelik ortada çok da vahim bir tablo yokken. Sneijder ve Selçuk geçen maçlara göre biraz daha kıpırdanmış gibiydiler. Sneijder'in asistinde 6. dakikada Eren'in attığı gol sezonun en güzel gollerinden biri olmaya şimdiden aday diyebilirim.
TOLGA YİNE ÇOK İYİYDİ
Ama golden sonra yana ve geriye paslarla tempoyu düşüren Galatasaray'da seyirci sadece Bruma'ya top geldiğinde heyecanlanıyordu. Takım ileriye topu aktaramayınca Eren topla buluşamadı. Tolga Ciğerci yine mücadele gücü en yüksek oyuncuydu.
Sabri ve Carole ileriye çıkışları daha sık yapmalılar. Ortadan pas temposunu yükseltemeyince kanat bindirmeleri çok daha önemli oluyor.
Yasin-Sinan değişikliği çok geç yapıldı. Bu tür maçlarda ikinci golü bulamadığında her zaman sıkıntı olur.
Bruma girdiği pozisyonlarda bencil davranmasaydı 2. gol daha erken gelebilirdi.
Ama 89'da yine Sneijder'in asistinde Eren bu sefer kafayla maçın skorunu belirleyen gole imzasını attı.
Riekerink bütün polemiklere inat takımının başında ve gayet başarılı bir biçimde puanını 10 yaparak Beşiktaş maçı öncesi istediğini aldı.
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- Evren Turhan
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