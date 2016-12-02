Dolar savaşı
Türkiye de bundan etkilenecek.
Etkilenmeyen ülke kalmayacak zaten. Ama bölgemiz bunu en yakından hisseden taraf olacak.
Değişim de buralardan başlayıp engel olanları tek tek devirecek...
Kocaman bir "TUR " yapıp Türkiye'ye gelelim... Tabii bu seyahati yaparken ÇOK ÖZEL KAYNAKLARDAN ALDIĞIM bilgileri de paylaşacağım...
Adım adım gidelim...
Çok görülen bir şey olmamasına rağmen CIA DİREKTÖRÜ John Brennan giderayak konuştu. Amacı Trump'ı uyarmaktı! Belki de tehdit! Bilemem. Brennan kısaca şu iki noktanın altını çizdi: "ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Washington ile Tahran arasında yapılan anlaşmayı bozması aptallığın zirvesi olur... Umarım Washington ve Moskova arasındaki ilişkilerde iyileşme olur. Başkan seçilen Trump ve yeni yönetim Rusya'nın vaatleri konusunda dikkatli olmalı. Rusya'nın sözleri, vaat ettiklerini karşılamadı..." Brennan, yani Obama, yani Hillary, İRAN ile çalışmaktan yanaydı. Anlaşma bu nedenle yapıldı. Peki İran'ın en büyük ticari ortağı kimdi? ÇİN!
Hillary ve ekibi buna gönülden razıydı! Belki de İSLAM KARTINI İran üzerinden oynayacaklardı. Çin hep işin içinde olacaktı. Bazen İran'la yakınlığı nedeniyle bazen de FETÖ'nün İPEK YOLU'na döşediği kırmızı halı nedeniyle...
Devam...
New York Times çok ilginç bir yazıya yer verdi! Bizde pek konuşulmasa da yazı gerçekten enteresandı! Benim daha önce defalarca söylediğim "HALK OY'unu kullanır ama DEVLET sayar..." sözü gerçek oldu. ABD derin devleti ya da büyük olduğunu iddia eden her devlet istediği ismi lider yapar. Zaten bunu yapabilenler BÜYÜK'tür... Yazıda altının çizilmesi gereken nokta şurasıydı:
Donald Trump'ı FBI Direktörü James Comey ABD'nin 45. BAŞKANI yaptı. Çok önemli gizli belgeleri Trump'a veren Comey, ABD derin devletini de Trump'ın lehine çevirdi... Hillary Clinton bu gerçeği fark ettiği anda ABD Başkanı Obama ile görüştü. Bir an önce James Comey'yi görevden alması gerektiğini belirtti. Israr etti. Ancak Obama, bunu yapmadı..." Muhtemelen Obama bunu yapamadı...
FBI Direktörü Comey ve arkasındaki güç ilginç işlere imza atıyordu. Hillary zaten COMEY yüzünden kaybettiğini saklamıyordu. Çocuklara ilgi duyan John Podesta, Bill Clinton ve Obama'yı çok tatlı bir şekilde uyarıyordu! PİZZAGATE buydu! İşin ucu Soros'a kadar uzanıyordu...
Obama burada REHİN alındı ve geri çekildi... ABD Başkanı Obama'yı bile kenara çeken güç ne istiyordu? Neden Trump için bunları yapıyordu? Ve Trump'a ne veriliyordu? DOSYALARIN içindeki bilgiler nelerdi?
BİLMİYORUZ. Ama BAŞKANLIK BÖYLE GELDİ... Ben de merak ettim, oradaki kaynaklarıma sordum. NSA'deki dostuma ulaştım! Herkesin beklediği Hillary'yi derin ABD neden çizdi? Bu soruya cevap aradım... Koca medya gruplarının desteklerine rağmen Trump kimin gücüyle geldi? İşte bulduğum cevap yine bizim de içinde olduğumuz bölgeyi işaret ediyordu! Gerçekten dünyanın merkezinde oturuyorduk... ABD'de çok önemli bir görevde olan dostum bu soruya uzun uzun cevap verdi...
Kısa bir özetini paylaşmak istiyorum...
"FBI'ın ya da NSA'in Trump'ı desteklemesinin en büyük nedenlerinden birisi İran ile yapılan NÜKLEER anlaşma. Obama attığı imza ile İran'a çok rahatlık sağladı. Daha çok mollalarla iş tutuldu. Belki de kandırıldı. Ama birileri bu anlaşmaya "Tamam" dedi... Bu da Amerikan politikasına ve çıkarlarına tersti.
Obama'nın burada izlediği politika tabii ki CIA ile bağlantılıydı. Hillary de gelse aynı politika devam edecekti. Bunun eksiksiz süreceğini biliyorduk. Aynı çizgi devam edecekti. FBI ve NSA de bu politikanın yanlış olduğunu düşünüyordu. Ta başından beri... Devletin bir tarafı uzun zamandır BAŞKANLIK seçimini bekliyordu.
Hillary'nin önü zaten kesilmişti. Anlamak istemiyordu. İzin veremezdik yani... Bir de bunun bölgesel politikalar açısından geri dönüşü vardı!
İran'a verilen tavizler diğer oyuncu ülkeleri yani Katar'ı, Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni rahatsız etti. Tabii bir de çok az kişinin bildiği BÜYÜK SIR'lar vardı! Başkan Obama İNGİLİZLER'le anlaştı... Hillary de buna sonuna kadar bağlı kalacaktı. Amerika, İran ile ticaretini geliştirirken SURİYE ve IRAK, İNGİLİZLER'e devredilecekti!
Ambargo kalkacak, İran para kazanacak, Tahran Washington eksenine oturacak, Londra da Şam ve Bağdat'ı alacaktı! İŞTE BU GİZLİ ANLAŞMAYI NSA öğrendi!
CIA'dan da bilgi geldi! FBI düğmeye bastı...
Amerikan devleti bu politikaya "EVET!" diyemezdi. Demedi de...
Eğer bu politikaya karşı bir şeyler yapmasaydık İran bize değil ÇİN'e gidecekti. Biz, bizde olduğunu sanacaktık!
Kaybedenlerden biri de Fransa oldu.
İran'dan temizlendi, Afrika'da tökezlendi!
İşte bu nedenlerden ötürü TRUMP 'ın, yani Obama politikalarına karşı birinin, gelmesi gerekiyordu. Geldi... Olan budur..." Trump kendi ülkesinden PARA anlamında destek bulamazken ARAPLAR çok cömert davrandı! Demek nedeni buymuş!
Dönelim başa!
CIA Direktörü John Brennan da bu nedenle giderayak ekrana çıktı! Trump'ı uyarmak ve tesis ettikleri politikaları savunmak için! Çin'e karşı ne yapılacağı konusunda ABD'de derin çatlak var. Ayrıca İngilizler konusunda da! Bir kanat iki tarafla iş tutmaya şiddetle karşı...
İRAN ÜZERİNDEN büyük bir savaş yaşanırken Trump kaşla göz arasında RIZA SARRAF davasının savcısı BHARARA ile oturdu konuştu! New York'ta! Belki de ilk yaptığı önemli işlerden biri bu oldu! Neden acaba?
Neden olacak, İRAN İLİŞKİLERİNİ ANLAMAK İÇİN!
Donald Trump, 5. Cadde'deki Trump Tower'da New York Güney Bölgesi Savcısı Preet Bharara'yla tam 3 saat görüştü! Pek çok soru sordu! Yakında bu görüşme ile ilgili önemli detaylar vereceğimi sanıyorum.
Toplantıda Yeni Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın da hazır bulundu. Trump'a en yakın isimlerden biri de Sessions'tı!
Muhtemelen Bharara verdiği bilgiler ışında geleceğini çizecekti. Gerçekten İRAN ile İLGİLİ önemli bilgiler paylaşırsa kalacak, aksi halde gidecekti!
Trump'ın ilk soyunduğu iş, Hillary ekibinin önde koştuğu İRAN'dı! Trump burada sürpriz adımlar atacaktı. Aynı ekibin bir kolu olduğu için de PENSİLVANYA ile uğraşacaktı. Pazarlık konusu yapacaktı her şeyi. İstese de hemen bize vermezdi.
Ama bizim de oradaki dengeleri bilmemiz gerekiyordu!
Eğer İngilizler devreden çıkacaksa RUSYA girecekti. Bu nedenle de Trump başından beri "Putin!" diyordu! Yani İngilizler gitmek istemiyorlardı. FBI ve NSA'in başını çektiği grup ısrarla OBAMA'nın kurduğu denkleme karşıydı!
Peki Trump'a karşı olan başkaları yok muydu?
VARDI ELBETTE!
Ne mi?
Panama Belgeleri'ne iyi bakın!
Unutuldu ya! Yakında hepsi büyük bir canlılıkla gündeme gelecek! Panama rüzgarı başladığında TRUMP 'a karşı ellerinden gelen her şeyi yapan 13 ŞİRKETİN ipliği pazara çıkacak... Ve başları derde girecek... Yakında bazı şirketlerin düştüğü durumu görürüz.
Bharara ile yapılan toplantıda yer alan Sessions da hemen göreve başladı! Çin'den İran'a oradan Avrupa'ya ve Panama'ya kadar olan eksende Trump'a yani DERİN ABD'ye karşı olanlar fatura ödeyecek...
Pensilvanya dahil!
Gelelim Türkiye'ye... Hillaryciler'in arkadaşlarına... BOĞAZ SERMAYESİNE...
TÜSİAD Başkanı Başaran Symes konuştu. Dün... "Bazı OHAL uygulamaları, ekonomide güven kaybına neden oluyor.
OHAL'in bir an önce kaldırılmasını, ülkenin Meclis'inin yeniden asli görevini yapmaya odaklanmasını ve Kanun Hükmünde Kararname ile yönetimin sonuna gelinmesini bekliyoruz. Türkiye'nin bir an önce normalleşmeye ihtiyacı var" dedi. Ekledi! "AVRUPA BİRLİĞİ ile kavga etmeyin" de dedi... Bu çıkıştan bir süre sonra AK PARTİ ile MHP BAŞKANLIK KONUSUNDA ANLAŞTI!
Ve bizim görmediğimiz eller devreye girdi, DOLAR-EUR O rekor kırdı! Yani BAŞKANLIK istemeyenler PARADAN geliverdi. Geleceklerdi de... Tabii bu dövizin yükselişinin Avrupa ile TÜSİAD ile bir ilgisi yoktu! SAVAŞ BAŞLADI ve DEVAM EDİYOR!
Aslında herkes hazırlığını yapmış durumda!
Türkiye de onlar da...
NOT: TÜSİAD konuşurken bir patronun önemli bir adamı FETÖ'den alınıyordu!
Acaba o kulvarda bilinmedik daha neler vardı! Neden rahatsızlık duyuyorlardı! Bir şeyler olmalıydı! Acaba CIA ile Ankara'da oturan TÜSİAD üyeleri var mıydı? Geçen gün yazdım ya! Onu söylüyorum!
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- Ergün Diler
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