Yeni düzen
Trump'ın neden geldiğine ve neleri değiştireceğine kafa yoruyor. Cevabı bulmak kolay değil. Daha koltuğuna bile oturmadı. Ama ABD'de derin bir çatlak oluştuğu da ortada.
Amerika kendi içinde bile ayrışmış durumda. Özellikle BANKERLER ve çalışanları şimdilik şiddetle Trump karşıtı.
Bu mücadele nerede kopar bilemiyorum. Ama gerginlik tavan yapmış durumda!
Trump ile bankerler arasındaki mücadeleyi biz içeride FETÖ operasyonları ile 15 Temmuz ile 17-25 Aralık ile 7 Şubat ile Gezi olayları ile yaşadık... Bunların olacağı önceden belliydi. İşaretleri vardı...
Pensilvanyalı İzmir'de çekirdek hareketi kurduğu an bile küresel oyuncuydu! İzmir'e sığmıyordu. Gören yoktu. Yakınında para trafiğini yöneten aileler arasında TÜRK ve Müslüman olmayan isimler vardı. Bunların ilişkileri zaten Türkiye sınırları dışına taşmıştı.
Geldikleri yerlere Pensilvanyalıyı götürmüşlerdi. O zaman ki DEVLET ANLAYIŞIMIZ da bunlara sonuna kadar destek olmayı gerektiriyordu.
1980 darbesi ile Türkiye'nin rotası KÜRESEL EKONOMİNİN VANALARINI elinde tutanlar tarafından belirlenmişti. Paraya yön verenler Türkiye'ye de yön veriyordu.
O dönemde FETÖ'nün temelleri atıldı.
Vites yükseltildi. Ülkenin kontrolü BANKERLERİN ilişkileri üzerinden gidiyordu. İçeride de bunlara yakın 18 AİLE vardı. Bunlar karar alıyor devlet de takip ediyordu.
ILIMLI İSLAM o zaman temellenen bir oluşumdu! Bunu İzmir'de zaten görüyorduk...
BANKERLER İslam'ı merkeze çekerek KAPİTALİZM ile uyumlu hale getirmenin yolunu arıyordu. Hem İslam'ın içine sızacaklar hem de buldukları figürler ile kendilerine çalışacak bir İSLAM oluşturacaklardı. Proje buydu... Müslümanlar PAZARIN içine alınacaktı yani! FETÖ bunun için var edildi! İslam'ın güçlü olduğu her yerde vardılar. Avrupa'da da... Son döneme bakın! Savcılardan imamlara gazetecilerden bürokratlara askerlere kadar ALMANYA'ya kaçan kaçana! Hillary ile Merkel siyaseten kuzendi. Bu nedenle Türkiye'den kaçanlar ALMANYA'ya sığınıyor, Merkel de bundan memnuniyet duyuyordu! Hatta Merkel seçimlerden önce Hillary Clinton'a 5 milyon dolar yardımda bulunuyordu! Kimselerin görmediği ilişki yine para üzerinden kuruluyordu.
Bankerlerin sistemi YEŞİL KUŞAK ile tavan yapmıştı. Kendi çıkarları için İSLAM'ı genişletiyorlar ancak çekirdeği ile oynuyorlardı. Ve her oyun alanında kendi adamlarını bulup yeşertiyorlardı... İslam'ın arkasından Müslüman coğrafyasını yönetiyorlardı...
Buna itiraz yine ABD'den geldi... Silaha sarıldılar! Irak'a ve Afganistan'a geldiler.
Öncesinde de İKİZ KULELER'i vurdular. Kuleleri vuranlar kimsenin görmediği bilmediği birkaç Müslüman gençti. Olmadıkları bilinse de de kimsenin sorgulayacak zamanı yoktu.
Arkasından EL KAİDE geldi. Bir mağaradan dünyaya meydan okuyan biri ile karşı karşıyaydık. İlginçtir hiçbir devletin kolay kolay yapamayacağını yapıyor ve onlarca ülkede eylem gerçekleştirebiliyordu. Çünkü arkada CIA vardı. Tabela El KAİDE'YDİ!
Amaç BANKERLERİN sızdığı İSLAM'a kara çalmaktı. Müslümanlar'ı TERÖRİST HALİNE GETİRMEK İÇİN SAHNEDEYDİLER. İYİ KÖTÜ OLMAZ, İSLAM TERÖRLE YANYANADIR diyorlardı. Eylemler peş peşe gelince de kitleler "Galiba doğru!" noktasına yuvarlanıyordu...
Amaçları, İslam coğrafyasını elinde tutan BANKERLERİ silip atmaktı.
Siyasal İslam'ı tasfiye etmekti... Bunu da terörle yaptılar. Afganistan ve Irak'tan bir BATI'ya bir de DOĞU'ya bakın!
Ne görüyorsunuz! Avrupa ile Çin'i değil mi! İkisini de kontrol etmek istiyorlardı...
Kendi içlerindekileri de...
Pensilvanyalı'ya gerek olmadığını söylüyorlardı!
Peki nasıl?
El Kaide'yi DEAŞ'ı ya da diğerlerini meydana getirerek! 15 Temmuz'da böyle aslında! Burada da son olarak FETÖ'yü kadro dışı bıraktılar!
"Teröristlerle işimiz yok!" diye ilan ettiler! Terörle İslam'ı yan yana getirip İÇİNİ BOŞALTTILAR.
Düşünce sistemi olmaktan çıkarmak için! DEAŞ ile de aynısı yapıyorlar!
"Müslümanlar'ın çözümü olamaz" diyorlar!
Hem fikri anlamda içini boşaltıyorlar hem de silahla aynı kareye yerleştirip marjinal hale getiriyorlar.
Pensilvanyalı'ya bakın!
Peygamberimizi kamyonete bindirdi!
Dizide rol verdi!
Daha nasıl zarar verilebilir ki!
Bunlardan bizim bilmediğimiz coğrafyalarda da çok vardı!
Bankerlerin kurduğu Küresel Finans sitemi ailelere söz hakkı veriyordu!
Bunlar da bir elin parmakları kadardı!
KAPİTALİZMİN üzerindeki aileler her şeyi kontrol etmek istiyordu. İslam da dahil...
Herkes müşteri, herkes kredi kartı sahibi, herkes faizle barışık ve herkes borçlu! Bir yere kadar bunu yaptılar da...
Ama bu güç SOVYETLER'i yıkınca Amerika uyandı! Ve savaş başladı.
Kamplar belliydi. Kullanılacak figürler de... Birileri "DEVLETLER olmadan olmaz" diğerleri de "DEVLETE ne gerek var" diyordu! Ancak parayı yönetenler, devletleri aşmıştı! Güç olarak muazzam bir noktaya gelmişti.
Bunlara sadece ABD ile Rusya "DUR!" diyebilirdi.
Öyle de oldu! Yeltsin'le ele geçirdikleri ülkeyi Putin'le geri aldılar.
BANKERLER ilk mağlubiyeti burada aldı. Putin bunları yaparken de ARTAN PETROL FİYATLARI elini kolaylaştırıyordu. Para geliyor o da BANKERLERİ kovuyordu. Dengenin bir ayağını oluşturuyordu.
Trump geldi! Dün olana bakın! Petrol fiyatları bir günde YÜZDE 11 ARTTI!
Küresel ekonomiye bakın!
Kime yarar bu!
RUSYA'ya!
Yeni dengenin ilk işareti yine verildi.
Trump ile Putin'in dengenin iki ucunda olacağı yavaş yavaş ortaya çıkmakta...
Trump'un ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI General Mike Flynn ise ilk demecinde PENSİLVANYA'ya vurdu! Gülen'i tanımaz bile belki! Amacı BANKERLERİN kurduğu sisteme saldıracaklarını ilan ediyordu. Obama ile ara verilen taarruzlar yine başlayacaktı...
Avrupa'da da SAĞCI LİDERLER iş başına gelecekti.
Müslümanlarla aralarına mesafe koymak zorunda kalacaklardı. Çünkü GÖÇMEN KARTI buna mecbur bırakacaktı...
Pensilvanyalı, EL KAİDE tavan yaptığı an bitmişti aslında! Biteceğinin en önemli işareti oydu! Ama PARANIN her zaman kazandığına inanan çok kişi vardı. Yine öyle olacağını düşündüler... 15 Temmuz'da bu da ortadan kalktı. Şimdi Trump yanına aldığı askerlerle gelecek.
Muhtemelen ORTADOĞU son bir kez daha karışacak. Hem de iyice...
Bütün örgütler biçilecek. Hillary ve arkasındaki gücün destek verdiği bütün örgütler yok edilecek. Flynn bunun için geliyor ve baştan beri bunlara karşı!
İçeri bakacak olursak ABD-Rusya dengesinin Türkiye ayağı olması şart. Bunun için de TÜRKİYE'nin tek başına MERKEZ ya da ODAK ÜLKE olması gerekiyor. Bu da sırtını Avrupa Birliği'ne DÖNEREK HAYATA GEÇEBİLİR. Ankara bunu yaptığı an iki büyük daha da yaklaşacaktır. Avrupa da bu tehlikeyi gördüğü için saldırmaktadır.
Saldıracaktır da... Buna rağmen Türkiye geri adım atmayacaktır...
Sovyetler'in yıkılması, Yeşil Kuşak'ın sona ermesi, FETÖ'nün canlandırılıp yok edilmesi, İslami terörün(!) tavan yaptırılıp siyasi sonuçlar doğurması, Irak ve Afganistan işgali, Ukrayna savaşı, Arap Baharı, Suriye krizi, Öcalan'ın yakalanıp verilmesi, Barzani'nin yükseltilmesi, Erdoğan'a operasyonlar düzenlenmesi hep YENİ DÜZENDE SÖZ SAHİBİ OLMAK İÇİNDİ!
Türkiye içeride BANKERLERE yakın çok adam taşıyor! Bir şey yaparlar mı bilemem! Ama başka şansları yok. Oturdukları yerde Hillary gibi kaybetmeyi tercih etmeyeceklerdir... Yapacakları çok fazla bir şey yok ama yine de geleceklerdir...
NOT: Petrol fiyatları Mayıs'a kadar 80 doları bulacak... Rusya güçlenirken Türkiye'yi kenara almak ve zincirden kopartmak için vurmak isteyeceklerdir!
Yavaş yavaş hızlı gidelim...
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