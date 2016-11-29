En Büyük Gezi
Buranın patronu, ortakları, CEO'su, müdürleri, güvenlik şefleri, reyon amirleri, otoparkı, kasiyeri, depocusu, nakliyatçısı gibi onlarca görev yapan bölümü vardır.
Bu markette bir de en değerli RAFLAR ve REYONLAR vardır! O bölümde görev yapanlar vardır. Orası en fazla gelir getiren bölüm olmasa da diğer reyonlara açılan kapı ile kasalara gidişin önündedir! TÜRKİYE böyle bir yerdir. Kimse buralardan vazgeçemez!
Ama kabul etmeliyiz ki dünyanın yani marketin de patronları ortakları vardır...
Şu anda dünya kimin ne kadar hisse alacağı ile ilgili tartışmanın, kavganın, savaşın içinde...
TRUMP'ın gelmesi markette işleri iyice karıştırdı. Eski sahipleri çalıştırdıkları müdürlerin OYLARI ile Hillary'nin geleceğini düşündü.
Ancak Trump depoda, temizlik işlerinde, güvenlikte ve kasalarda çalışanların OYLARIYLA geldi.
Bundan dolayı çarşı karıştı!
Şimdi neler olacak?
Elbette Amerika'da bizim daha önce yaşadığımız şeyler yaşanacak.
Amerika'yı boş veremeyiz, ancak ben yine de "TÜRKİYE'de neler olur?" sorusuna cevap aramayı tercih ederim...
Trump'ın 8 Kasım'da gelişi için KAPİTALİZMİN 1. ÇÖKÜŞÜ diyenler var. Bu ne kadar doğru, yaşadıklarımızla göreceğiz... Ama ortada Trump'ın geleceğini ve dünyanın makas değiştireceğini göremeyenler var!
Bizdeki GEZİ olaylarına geleceğim. Başka örnekler de vereceğim. Ama önce Trump'ı anlamaya çalışalım... Marketin bir ortağı o çünkü! ŞU ANDA!
Saçları ile ani çıkışları ile gündeme gelen Trump, ABD'nin fabrika ayarlarına dönmesi için getirildi! Felsefe olarak GEORGE WASHINGTON dönemine gidildi!
Şirketlerin Washington'ı değil, Washington'ın şirketleri yönetme dönemine geçildi.
Trump'ın yükselişi ile kapitalizmin nihai çöküşünü anlamakta zorlanan dev şirketler var. Dünyanın en önemli bilişim şirketleri, otomotiv devleri, bankaları, Forbes'ta adı geçen herkes (Trump hariç) Hillary Clinton'ı destekledi. Yetmedi, ABD'nin en büyük 9 medya kuruluşunun hepsi de Hillary Clinton'ın yanında yer aldı.
Sonuç, Trump kazandı.
Şirketler, Beyaz Saray'ı bırakmamak için son savaşına hazırlanıyor.
Önümüzdeki günlerde, 'Manhattan Baharı' adıyla yeni gösteriler başlayacak.
Ellerinde üzerine çarpı atılmış Trump fotoğrafları, ülkenin dört bir yanında görülecek. Hillary Clinton'ı destekleyenler de bu gösterilerin finansmanını sağlayacak. Gösteriler için kasada toplanan para 10 milyar doların üzerine çıktı. Yani sokakları karıştırmak için toplanan para bu!
Akıl alır gibi değil ama gerçek!
Manhattan'da toplanacak milyonlar arasında Meksikalı ve siyahileri de göreceğiz.
Muhtemelen protestolara katılan insanlar arasında can kaybı olacak. Gösterilerin etkili olması için GEZİ'nin bir iki TIK üstüne çıkması gerekiyor. Bizde yaptıkları eylemlerde gençlerimiz can vermişti! Çok iyi kurgulanan, dalga dalga gelen eylemlerle DARBENİN KIYISINDAN dönülmüştü. Protesto için yollara dökülen gençler eğer BAŞBAKANLIK ÇALIŞMA OFİSİ'ne girse CNN anında canlı yayınla bunu dünyaya taşıyacaktı.
Afrika'da bulunan Erdoğan ülkeye gelemeyecekti!..
Gençlerin kullanıldığı bir darbe ile ülkenin kontrolü tekrar onlara verilecekti! Olan buydu!
Şimdi GEZİ'yi düzenleyenler, parayı verenler, 10 milyar dolar ile geliyorlar. Az bir para değil. Milyondan fazla insan MANHATTAN 'da sokaklara inecek... Dünyanın büyük karın ağrısı var. Bunun nasıl giderileceğini yaşayarak göreceğiz...
Daha önce Putin'in OLİGARKLARI nasıl gönderdiğini defalarca yazdık. İşte Manhattan'da Trump'a karşı paraları ve insanları sokağa döken güç, 1991'de Amerika'yı ele geçirmek için BORİS YELTSİN'i Rusya'nın başına getiren güçtü! Ailelerdi yani!
Aileler, Hillary'nin de patronuydu.
Yeltsin ile birlikte dünyada İKİ KUTUP OLUŞMUŞ, ancak ikisinin de merkezi Amerika'ydı!
Daha öncesinde Washington ile Moskova silahların gölgesinde bir denge kurmuştu. 1945'ten 1991'e kadar da böyle gitmişti!
Putin gelince bu denge yine yıkıldı, yerine bir şey konulmadı! İŞTE SIKINTI TAM DA BURADA! BÜTÜN SORUNLARIN, TERÖRÜN, SAVAŞLARIN, BOMBALARIN NEDENİ BU! AKAN KANIN TEK NEDENİ DE BU! MÜSLÜMAN COĞRAFYASININ GÖZYAŞI İÇİNDE KIVRANMASININ NEDENİ DE BU!
Süpermarkete kim sahip çıkacak o belli değil! Hisse için kavga var şu anda! Bill Clinton'ın daha güçlü ve popüler olmasını sağlayan kişi de Boris Yeltsin'di. Yeltsin görevini başarıyla tamamladı. Biz bunu anlamadık tabii!
Hillary Clinton'ı parasıyla yönetenler, Putin'i devirmek için de milyarlarca doları sokağa attı.
Şu anda bile Rusya'da 250'ye yakın İNTERNET SİTESİ SOROS ve ekibi tarafından FONLANMAKTA. Savaş hiç bitmedi... Trump da tıpkı Putin ve Erdoğan gibi bu saldırılardan nasibini alacak. Öyle görünüyor.
Sonucun ne olacağını kimse bilemez. Ama DEVLETLERİN KAZANDIĞI BİR
DÖNEMDEYİZ! Trump ile Putin arasında DENGE kurmak isteyenler devrede! Trump bu nedenle geldi... Zenginlerin daha az kazandığı bir düzene girilecek gibi! Buna da Yeni Dünya Düzeni demek zorundayız.
Ancak karşıda devletlere meydan okuyan, parasıyla DEVRİMLERE imza atan ve milyonlarca genci sokaklara dökebilen bir güç var!
Elinden oyuncağı alınan çocuklar ağlar, etrafa zarar verir.
Kapitalizmin efendileri de etrafa zarar vermekten asla çekinmeyecek.
Ve kaybetmek istemedikleri oyunda ellerinden geleni yapacaklardır...
Sonuna kadar hem de!
ABD, Ortadoğu'da eski ABD ile de mücadele etmek zorunda.
Şirketlerin ABD'si, Trump ABD'sine karşı terör saldırıları ile yüzünü gösterecektir! Bu nedenle CIA ve FBI'da büyük kavga yaşanacak.
ESKİYE ait bir şey kalmaması için savaşanlarla eskiye ait olanlar kapışacak. Aynısı Rusya'da da Türkiye'de de oldu! DAHA DA OLACAK!
Gelelim Türkiye'ye...
Hillary'nin arkasındaki gücün anavatanı AVRUPA'dır. Onlar Amerika ile Avrupa arasında bir DENGE kurulsun ve "DÜNYAYI BİZ YÖNETELİM!" dediler!
Buna itiraz edenler çıktı. "Market böyle ayakta kalamaz" diyenler eski sahiplere savaş ilan etti. Şimdi bizim daha önce yaşadığımız savaşın gelişmiş hali buralara gelecektir. Çünkü karşımızda KÜRESELCİLER var.
Hayata sadece MANHATTAN 'dan bakmazlar.
Türkiye'nin düşmesi, yani ellerine geçmesi, Trump'ı yola getirmeye yetecek sebeplerden biridir. Bu nedenle Türkiye son günlerde AVRUPA ile hiç olmadığı kadar kavgalı. Öfke ve gerilim tavan yapmış durumda. Bu, MARKETİN İÇİNDEKİ HİSSE kavgasının reyonlara sirayet etmiş hali... Daha da şiddetlenecek. Artacak...
Burada Erdoğan'a karşı özellikle ekonomik operasyon düzenlemek isteyeceklerdir. Çünkü arkadan gelecek siyasi rüzgarın bütün oyuncuları belli. Hazır. İsimlere girmeyeceğimi biliyorsunuz. Ama çok önce yazdım. Erdoğan'a, yanından ve çevresinden çok isim karşı! Geleceği başka metodlarla arıyorlar. EKOL KAVGASI BU!
Siyasette bunlar vardır. Hep oldu!
Yarın da olacaktır! İşte Manhattan'ı karıştıracak güç buraları asla ve kat'a boş bırakmayacaktır...
Kendilerine yakın çok ama çok isim var! AK PARTİ içinde de dışında da... Pek çoğu işaret fişeği bekliyor... Eğer EKONOMİK türbülansta başarılı olurlarsa inanın hiç vakit kaybetmeden geleceklerdir. Bir günde ortaya çıkarlar ve herkes şaşırır! "Ne zaman örgütlendi bunlar?" diye sorarsınız kendinize...
Bilmediğimiz yerlerde çok özel temaslarla işler yürüyor...
Dünyadaki savaşın önemli bir cephesi Türkiye olacak... Eğer mücadele varsa karşıda da birilerinin olması gerekir değil mi?
VAR!
Paradan gelip kapıyı aralayabilirlerse net göreceğiz.
Her şekilde ortaya çıkacaklar.
Bundan kaçış yok.
Ama para ile operasyon yaparlarsa çok daha hızlı olacak bu!
FETÖ bu mücadelenin içinde otopark görevlisi...
Olaylar biraz gelişsin, isimlere de gireriz...
Şu an için erken!
Ama unutmayın, Türkiye gibi bir ülkede 24 saat çok uzun zamandır!
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- Ergün Diler
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