Asıl şifre 2 dolar
Özellikle "Hillary Clinton BAŞKAN seçilseydi İSTANBUL'da kimlerle toplanacaktı?" ve "15 TEMMUZ sonrası kurulacak KABİNEDE kimler yer alacaktı?" cevap bekleyen soruların tepesinde yer alıyordu. Türkiye'nin içinden geçtiği dönemde bunları açık açık yazmak ŞİMDİLİK doğru değil diye erteliyorum. Yoksa günü geldiğinde eskiden beri kenarda köşede tuttuğum öyle şeyler var ki hepsini paylaşacağım. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Görevimiz yazmak. Ama şunu da görüyorum ki Türkiye'de bilinmeyen GİZLİ KAMPLARININ ortaya çıkmasında hatırı sayılır bir katkım var!
Hele yazamadıklarımda bu kamplara ait isimleri gördüğümde sevinmek yerine üzülüyorum. "Keşke haklı çıkmasaydım!" dediğim çok oluyor...
Şu kadarını söylemek istiyorum, AK Parti, CHP ve MHP'de EKONOMİK olarak aynı eksene düşen insanlar Hillary'yi kırmızı halı ile karşılayacaktı.
Tabii bir de bu isimlerin üzerinde bulunan etkili siyasiler! Herkesin tanıdığı isimler! İşte buraya girmek istemiyorum...
Neyse...
Gelelim dostuma... Yine çok ilginç detaylar paylaştı. Yine sadece ve sadece bir bölümünü sizlerle paylaşacağım...
Bakalım okuyunca yine sorularınız, şaşıracağınız yerler olacak mı?
Bilemiyorum... Bu arada dostum, Trump'ın çok iyi derecede TÜRKÇE bilen 3 danışmanıyla ilgili yakında çok özel bilgiler vereceğini söyledi. Çok özel temaslardan, çok özel raporlardan söz etti. "Zamanı değil" diye ısrar etmedim. Sanırım önümüzdeki günlerde bu ÜÇLÜ çok konuşulacak.
Bakalım neler olacak?..
Kaldığımız yerden devam edelim...
Siz de biliyorsunuz ki Türkiye'de yakın zamanda herkes BYLOCK isimli FETÖ'nün yazılımını konuşur oldu. Oysa siz bana 15 Temmuz'dan aylar önce Silent Circle isimli bir yazılımdan söz etmiştiniz. Ve bunun için Londra ile Santa Monica'da eğitim verildiğini anlatmıştınız.
BYLOCK nedir? Bu olayı nasıl okumalıyız?
BYLOCK, önemli bir program. Orada konuşulduğunu da biliyorum ve izliyorum... Ama bilgi eksik olduğu için yanlış tartışmaların içindesiniz. BYLOCK üzerinden operasyonları anlıyorum ama eksik!
Nasıl yani?
Sana sözünü ettiğim Silent Circle bu programların MONA LİSA'sıdır!
Yani HAYALET PROGRAMDIR!
Görüntülü konuşma sağlar. Ve kaydı yoktur. Kendini yok eden bir yazılıma sahiptir. İstediğin kadar uğraş çabala bunu yakalamak mümkün değildir.
Konuşma bittikten sonra temas da görüntü de söz de yok olur gider...
Yani?
İşte sana aylar önce sözünü ettiğim Silent Circle'ı FETÖ örgütünün en üst düzey isimleri kullanıyor. Aralarındaki hiyerarşiye göre (CIA BELİRLEMİŞTİR BUNU) belli sayıdaki en tepe isimler bu programla iletişim sağlar. BYLOCK bir alt seviyedir... Demek istediğim ÇATI KADRO Silent Circle ile görüşür... Ve bu ekibi buradan yakalama şansınız sıfır bile değil... YOKLAR çünkü...
Peki burada en çok merak edilen bir başka soru da DARBECİLERİN kullandığı 1 DOLAR'lık banknotlar... Nedir buradaki şifre? Neden 1 dolar?
Sanırım burada da bir yanılgı içindesiniz. Medyanın köpürttüğü alanda ilerliyorsunuz. 1 DOLAR'ların pek bir şifre özelliği yoktur!
İyi de pek çok darbecinin cüzdanında 1 DOLAR çıktı. Bu nedir peki?
Bizde bir kural vardır! Çok özel ajanlar CIA'da 2 dolar'lık banknot kullanır... Siz 1 ile meşgulsünüz! Kaçırdığınız nokta burası... Orada 2 DOLAR'LIK banknotu olanları bilen var mı? Pek sanmıyorum...
Kimde var bunlardan?
2 dolarlık banknot, dünyada çok az bulunur. CIA ajanlarının cüzdanındaki 2 dolarlık banknotlar çok etkindir. Bu prosedür çok önemlidir.
Tamam ama burada kimlerde vardı?
Türkiye'de GÜLEN'in bel bağladığı ve herkesten sakladığı birkaç GENERALDE bu 2 DOLARLIK banknotlardan vardı...
Sahteydi bunlar! Kimlik kartı yerine geçiyordu. 2 DOLARI olan özel görevli cüzdanını açarak karşısındakine bu banknotu gösterir ve işleyiş başlardı. 15 Temmuz'dan sonra bunca operasyon yapıldı, cebinden 2 DOLAR çıkan tek bir kişi görmedim, duymadım!
Peki neden bulanamadı?
Bulunamayacak da ondan! Kimse cüzdanında 2 doları olan birini elleyemez! Çıkmadı, çıkmayacak da...
1 doları olanlar ele geçirilirken 2 doları olanlara kimse dokunamayacak...
Böyledir bu işler! Aklıma bir şey geldi, konuyla ilgili değil ama altını çizmek istiyorum...
Evet!
Bir süre önce David Kohen'in İstanbul'a gelip Boğaz'da çok özel bir teknede, çok özel insanlarla toplantı yaptığını söylemiştim. Sen de isimleri yazmamıştın! O teknenin sahibi ile ilgili sana öyle şeyler vereceğim ki şaşırıp kalacaksın. Burada kara parayı yöneten KOHEN'in oradaki işbirlikçilerinin bilinmeyen yanlarını paylaşacağım... Bu teknenin sahibi kimdi biliyor musun?
Muhtar Kent'in en yakın arkadaşı olan bir TÜRK! Neyse... Zamanı gelince konuşuruz!
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford çok sık geldi buralara! Ne istiyor, neyin peşinde?
NATO'da ABD'nin sistemi değişecek.
General Dunford bunu konuşmak için Türkiye'ye gitti. Yeni düzende NATO, Türkiye ile farklı bir sistemde çalışmak istiyor. Öyle farklı bir denge göreceğiz ki Türkiye Suriye'de Rusya, Irak'ta ABD ile karar almak zorunda. PYD veya YPG konusunda ABD ile ortak bir noktaya geleceğiniz kesin. Çünkü Trump sisteminde bu öngörülüyor. Herkesin aksine Türkiye, ABD ile yakın çalışacak.
Siz bakmayın şimdiden söylenen sözlere... Yakında bir takım olaylar peş peşe yaşanır ve işler yoluna girer! ABD Türkiye'siz yapmak istemeyecektir!
Graham Fuller ve kızının ismi 15 TEMMUZ için buralarda çok sık gündeme geldi! Ne dersiniz?
Graham'ın akrabası olan birçok kişi CIA için çalışır. Samantha'nın ne yaptığı konusunda bir bilgim yok. Baktırmadım!
Ancak babasının olduğu yerde pek sessiz duracağını da düşünmüyorum.
Samantha'nın babasından daha zeki olduğu CIA kayıtlarında da mevcuttur.
Bunu aile bilir!
ABD'de herkes FBI ile CIA'nın kavga ettiğini düşünüyor! Ne dersiniz, böyle bir kavga var mı gerçekten?
CIA, FBI, NSA, NGA, MCIA, TFI...
Bunların hepsi istihbarat örgütleridir ve hepsi birbiriyle savaş halindedir. Bu aslında bir negatif durum gibi görünse de ülke çıkarlarına ters bir adımın atılmaması için müthiş bir yöntemdir.
Çünkü Amerikan çıkarlarına karşı atılan en küçük adım, bu rekabet nedeniyle hemen ortaya çıkar. Gülen konusunda FBI ve CIA karşı karşıya.
Çünkü FBI, Türkiye'nin ABD çıkarları için daha önemli bir pozisyonda olduğunu düşünüyor. CIA ise uzun yıllar sonrasında oluşturulan bu gücü yok etmek istemiyor. CIA kendi operasyonuna sahip çıkıyor, FBI ise ABD'ye... Bu nedenle Türkiye gerçeği FBI için çok önemli... Rıza Sarraf olayı da böyledir...
Nasıl yani?
Sarraf operasyonunda yer alan isimlerin hepsi CIA için çalışır. Bu tutuklama olayında adı geçen FBI ajanları da aslında CIA'ye çalışan köstebeklerdir. Trump'ın başkanlığında Sarraf'ın deport edilmesi de güçlü bir ihtimal. Aynı şekilde Gülen ve ekibi için de deport işlemleri Ocak ayından itibaren masaya gelecek. Bunların bazıları kendi isteğiyle ülkeden ayrılmış olarak gösterilecek. Çünkü CIA bu konuda zarar görmemeli. Bunu için yoğun bir çalışma var!
Avrupa ile sürtüşme halindeyiz. Neler oluyor?
Hillary'nin başkan olamaması, Merkel'in de siyasi hayatının bittiği anlamına gelmektedir. Çünkü Merkel, Hillary'nin Yeni Dünya Düzeni'nde çok önemli bir noktadaydı. Avrupa Birliği dağılacak! Bunun için karar verildi.
Hillary de gelseydi Avrupa Birliği için bir şey değişmeyecekti. Britanya'nın ayrıldığı bir topluluğun ayakta kalması büyük sürpriz olur.
Avrupa Birliği içinde en büyük zorluğu yaşayacak ülke kuşkusuz Fransa olacak.
Fransa, tarihinin en olaylı dönemine giriyor. Öyle büyük sorunlarla karşı karşıya kalacak ki Afrika'yı terk edecek.
15 Temmuz'a karışan generaller için ne söylersiniz? İltica etmek isteyenler için?
NATO'ya bağlı çalışan ve 15 Temmuz'dan sonra Washington'a yerleşen generallerin hepsi Türkiye'nin Suriye operasyonuyla ilgili rapor yazdı.
Hepsi de Türkiye'nin 400'ün üzerinde asker kaybedeceğini yazdı. O generaller için bu büyük bir eksi olarak yazıldı.
Çünkü hepsi o kadar Amerikalı gibi düşünmeye başladı ki Türk ordusunun taktiksel adımlarının hiçbirinin farkına varamadı. Sadece 3 önemli general, ABD'deki savunma kuruluşlarında işe başlayacak. Diğerleri için hayat pek kolay olmayacak.
Bir de 15 Temmuz'un burada faturasını ödeyenler de vardı!
Kimler?
15 Temmuz itibariyle büyük bir değişimin yaşandığı başka bir nokta da STRATFOR oldu. Birçok Türkiye uzmanın işine son verildi. STRATFOR için de yeni yapılanma süreci başlatıldı.
O strateji uzmanlarının bundan sonra iş bulması da imkansız. Hatalı öngörünün ABD'de bir bedeli olur.
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- Ergün Diler
- Asıl şifre 2 dolar
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