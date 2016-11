Plan çöktü

ABD Başkanlık seçimlerinden önce Hillary fırtınası estirilse de ben TRUMP'ın daha şanslı olduğunu düşünüyordum. DÜNYADAKİ DENGELER, finans sisteminin bu kez galip gelemeyeceği yönündeydi. Bu nedenle Hillary'nin durdurulacağını düşünüyordum... 15 Temmuz Kalkışması'nın içinde de kendimce çok fazla işaret bulmuştum! Hillary gelemeyecekti. Gelmediği gibi FETÖ tamamen dağılacaktı. Çünkü patronları, bizlerin duyamayacağı bir sesle onlara "Yine elinize yüzünüze bulaştırdınız. Sizlerle bir adım atılamıyor..." diye bağırıp çağırıyordu... 40 yıldır el bebek gül bebek bakılarak büyütülen FETÖ 17-25 Aralık'ta da 7 Şubat'ta da, 15 Temmuz'da da sonuç alamıyordu... Tabii bunlar benim fikrimdi. O günlerde AMERİKALI DOSTUMA yazdım... Sorularım vardı! Özellikle Trump'ın geleceğini düşündüğüm için cevapları benim açımdan çok ama çok önemliydi... İlk kez bana "Bekle seçimden sonra konuşalım. İşler garip bir şekilde ilerliyor. Hiçbir şey bu kadar iç içe geçmemiş ve karışık bir hal almamıştı..." cevabını verdi... Seçimler yapıldı. Trump geldi. Şimdi dostumla konuşma zamanıydı. Önden haber verdi! "Bekle istediklerine cevap vereceğim..." mesajı önüme düştü... Çok geçmeden Amerikalı dostum yine üzerine düşeni yaptı ve inanılmaz cevaplarla beni bir kez daha şaşırttı... Neler söyledi neler... Beni en çok etkileyen cümlesi şu oldu: "Roosevelt'ten beri ABD Başkanları halk tarafından seçilmemektedir. Aslında ABD tarihinde halkın tercihi, hiçbir zaman başkan olamadı..." Zaten ben her zaman DEVLETLERİN, halkın eğilimlerini yönettiğini düşünürüm. DOSTUM da aynı şeyi farklı bir pencereden söylüyordu! Özellikle Trump seçiminde de bunun nasıl olduğunu ayrıntılı bir şekilde anlatıyordu. Her zaman olduğu gibi DOSTUM inanılmaz bilgiler paylaştı. Ne yazık ki pek önemli bir kısmı bende kalmak şartıyla... Onları şimdi değil ama belki ileride paylaşırım. Dostum bana anlattıklarıyla ŞAŞIRMAMAYI ÖĞRETTİ. Buna rağmen öyle şeyler aktardı ki bir an nefes alamadım. Durup düşündüm ve kendime "Bu kadar mı yahu?" diye sordum. Evet Tayyip Bey'in işi gerçekten zordu! Yanına gelenler, dostu olduğunu söyleyenler, uzak durmayanlar... İçlerinde öyle isimler var ki oturup kalktığı çevreleri duysanız düşüp bayılırdınız! İsimleri söyleyemem! AMA ANKARA'DA KİRLİ BİR İTTİFAK varmış! Hala da var! Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı oluşacak KABİNEYİ bilen var mı? Sanırım yok! Ama bende var! Amerikalı DOSTUM o ittifakı yazdı... Dedim ya bir ara donup kaldım ve kaybolmak istedim... Gerçekten... Neyse yazılması gereken çok şey olduğu halde bir kısmını paylaşacağım. Mecburen! Ama bunları bile hiçbir yerde okuma şansınız yok! Yine de karar sizin! Okuyun değerlendirin... İşte o sohbet...

Trump'un geleceğini ne zaman öğrendiniz? Ne zaman karar alındı?

Seçimden 10 gün önce çok özel bir toplantı vardı. Katılacakları çok kimsenin bilmediği ve görmediği...

Yani gizli bir toplantı?

Yok gizli değil önemli...

Peki?

Toplantı yapılacak yere zamanında gitmiştim. Tam içeri girerken bir baktım yanımda BRZEZNSKI... Eski dosttuk. Halinde bir gariplik vardı... Birlikte yürümeye başladık. Kimsenin yanımızda olmağı bir an "Hillary sence başkanlığa hazır mı?" diye sordum...

Ne cevap verdi?

Birbirimizi çok uzun yıllardır tanırdık. O da beni ben de onu kılcal damarlarına kadar bilirdik... Bu sorunun karşısında ne yapacağını beklerken gülümsedi ve beni düzeltti "TRUMP MI DEMEK İSTEDİN!"

Tepkiniz ne oldu?

Benim bildiğimi düşünerek bunu söyledi. Sonuçta Brzeznski benim dostumdur ve kabul etseler de etmeseler de Amerika'nın son 20 yılına damga vurmuştur... Perde arkasında kalsa da alınan kararlarda çok etkilidir!

Peki Hillary neden olamadı? Beni ilgilendiren asıl nokta burası! Neden gelemedi?

Çok açık söylemek gerekirse...

Evet elbette...

15 TEMMUZ BAŞARISIZ OLDUĞU İÇİN GELEMEDİ!

Yani Türkiye'de DARBECİLER başarılı olsa Hillary mi geliyordu?

Ne sandın! Tabii ki...

Açar mısın biraz?

14 TEMMUZ AKŞAMINA KADAR BAŞKAN HILLARY idi...

Sizdeki BAŞKANLIĞIN buradaki kalkışmayla ne ilgisi var?

14 Temmuz gecesine kadar Hillary Beyaz Saray'a çıkacak tek isimdi! Darbeciler BAŞARISIZ olunca fatura Hillary'ye çıktı... Biraz geri git! Hatırlayacağını düşünüyorum. ABD'nin hazırladığı ve 1999'da DÜNYAYA DUYURDUĞU YENİ DÜNYA DÜZENİ ÇÖPE GİTTİ! Sanırım 1999'un Kasım'ıydı! Bill Clinton, sizin Meclis'e gelip konuşma yaptı. O Yeni Dünya Düzeni'nin ilk konuşmasıydı... Clinton, "20. Yüzyıl, yeni bir dünyanın başlangıcı oldu. 20. Yüzyılı anlamak isteyenlere tavsiyem şu olur. Türkiye'nin anahtar olduğunu düşünün ve 20. Yüzyıl'ı anlamak için Türkiye'yi inceleyin. Çünkü Türkiye 20. Yüzyıl'ın yani yeni bir başlangıcın anahtarıydı. Şimdi yeni bir döneme girdik. Bambaşka bir döneme! Önümüzdeki 100 yılın anahtarı Türkiye'de olacak. Türkiye, 21. Yüzyıl'da dünyanın şekillenmesini sağlayacak. Her şey Türkiye ile başlayacak..." dedi.

Evet hatırladım...

İşte Clinton o konuşmayla Türkiye'de bambaşka bir geleceğin startını verdi! O an itibariyle belki bu konuşmanın anlamını kimse çözemedi. Ama tarihi önemdeydi! Dahası var!

Merakla bekliyorum!

Bana verilen rapora göre şimdi sizlerin uğraştığı Fetullah Gülen'den söz etmek istiyorum...

Çok yerinde olur!

Gülen, bendeki tespitlere göre 1992 ile 1999 arası CIA ile tam 15 GİZLİ TOPLANTI YAPTI! Sen değil ama çok kişi yeni anlıyor Gülen ile CIA ilişkisini... O toplantılarda YENİ DÖNEM için hazırlıkların temeli atıldı. Roller dağıtıldı. Herkesin yapacakları belliydi. ABD'ye gelen ve CIA'de toplantılara katılan, Türkiye'nin geleceğinde Amerikan etkisini artıracak ekibi yönetecek kişi de Fethullah Gülen'di. Bunu bilmesi gerekenler biliyordu! Bill Clinton o gün GÜLEN'in geleceğini ve yürüyeceğini biliyordu. Bu büyük bir projeydi! Belki şu an Gülen Türkiye'de deşifre oldu. Ama adamları hala ayakta. Pek çoğunu siz bilmiyorsunuz. Unuttuğunuz bir şey daha var. CIA, Gülen'in ANALİTİK zekasına hayran kaldı. Ekip başı olmasının nedeni de onun zekasıdır. Kimseyi durduğu yerde bir yere getirmezler. Gülen üzerinde çok yoğun çalışılmış bir programdı! Şu anda Türkiye'de çok önemli pozisyonlarda çok sayıda kişi Gülen ile çalışmaya CIA'ya rapor vermeye devam ediyor. Sizin hepsini bulma şansınız hemen hemen yok gibi!

Peki Gülen'den çıkıp tekrar 15 Temmuz'a dönelim... Hillary gelseydi ne olacaktı?

(Dostuma bu soruyu sorduğuma pişman oldum. Asla yazamayacağım şeyler anlattı...) Öncelikle Hillary Clinton seçildikten çok kısa bir süre sonra Türkiye'ye gelecekti! Kilit nokta burasıydı!

Neden?

Çünkü Hillary Türkiye'ye geldiği zaman onu karşılayacaklar ve oturup birlikte yeni döneme damga vuracaklar vardı... İstersen isimlerini sayayım... (İşte burada ip kopuyor. İçinde yok yok. Şu an gerçekten yazmak doğru değil. Yazmak da istemiyorum...) Kabine bu isimlerden oluşacaktı. (ORTADA KOALİSYON VAR BİLİN!)

Hillary o bilinen gülümsemesiyle Meclis'e gelip tarihi bir konuşma yapacaktı. Türkiye'ye övgüler yağdıracaktı. Kuzey Irak petrollerinin yeni bir anlaşma ile Türkiye'ye verildiğini, bunun da yıllardır geç kalınan bir karar olduğunu ilan edecekti. Ve her şeyin altına Erdoğan'ın ismini atacaktı. Yeryüzündeki her şeyden ERDOĞAN sorumlu tutulacaktı. Büyük bir rövanş alınacaktı...

Peki ne oldu? Neden Trump geldi?

ABD, 1990'lı yıllarda kurduğu plandan vazgeçti. Fetullah Gülen'in önemli bir halkasını oluşturduğu büyük plan büyük başarısızlıkla sonuçlandı. Bitti! Son buldu!

Peki şimdi?

Trump ABD tarihine, George W. Bush'tan sonra gelen en çapsız başkan olarak geçecek. Ama sen de biliyorsun ki ABD'yi başkanlar yönetmez, yönetemez. Bir gün böyle biri başkan seçilirse ki, asla bu olmayacak. O başkanı tanımak çok isterdim. ABD'de kimi dönem Demokratlar kimi dönem Cumhuriyetçi adaylar başkan seçilir. Ancak ABD'yi hep Neo-Conlar yönetir. Obama'nın aldığı kararların çoğu Brzezinski'ye aitti. Hatta alamadığı kararları da organize eden Brzezinski oldu. Obama, bunların farkında değil. Brzezinski, yaşayan en güçlü Neo-Conlar'dan biridir.

Peki Türkiye ne olacak? İlişkiler nasıl ilerleyecek?

Burada sana kimselerin bilmediği bir SIR vermek istiyorum!

Lütfen!

Yeni Dünya Düzeni'nde Türkiye şüphesiz büyük ve önemli bir oyuncu olacak. Net! İşte bu nedenle TRUMP KENDİ ÖZEL EKİBİNE, ÇOK İYİ TÜRKÇE KONUŞAN 3 İSİM DAHİL ETTİ! Verdiği ilk emirlerden biri buydu! Şu an o 3 kişi harıl harıl TÜRKİYE'yi çalışıyorlar. Ve bir şey daha eklemek istiyorum...

Evet!

Bu üç kişinin en büyük ortak özelliği GÜLEN'den nefret etmeleri... Evet dostumun anlattıkları bugünlük bu kadar! Yarın neler var neler... FETÖ aslında BYLOCK ile değil de hangi programla konuşuyor? Hillary'ye en yakın Türk siyasetçi kim? David Cohen'in de katıldığı Boğaz'daki gizli toplantıda neler konuşuldu? Rıza Sarraf olayında neler olacak? En kritik üç general kim? DAHA NELER NELER... Dedim ya bunlar sadece küçük bir kısmı! Hepsini inşallah günün birinde yazabiliriz! Ama "Ne hissediyorsunuz?" diye sorsanız, cevabım kısa ve net: "ÇOK AZ ŞEY BİLDİĞİMİZ ..." Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz... Gazeteyi şimdiden ayırtın! Benden söylemesi...