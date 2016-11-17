Devlet mi şirket mi!
Askerliği bırakıp bankacı olan, sonra banka kuran, Hollywood'a dalan ve Trump'ı BAŞKANLIĞA getiren garip bir isim!
Bannon yakında BEYAZ SARAY'da olacak.
AKILLI MERKEZLERDE Trump'tan daha çok onun ismi konuşuluyor! Çünkü şu anda bizim görmediğimiz savaşı tırmandıracak olan o!
YEPYENİ bir EKONOMİK modelden söz ediyor. Parayı elinde tutanları çıldırtacak işlere imza atacak gibi. Trump burada öndeki oyuncu! Arkada oyunu kuranlar dünya üzerindeki para haritasını değiştirecek gibi. Bu nedenle şimdiden "Sonu Kennedy gibi olacak!", "Bir yılı bulmaz ya istifa eder ya da zorla gider..." gibi yorumlar duyulmaya başlandı. Belli ki Trump'ı getiren güçten birileri çok rahatsız. Kimseye kefil olacak değiliz. Amacımız KAVGAYI aktarmak...
Türkiye'nin de içinde bulunduğu bazı hedef ülkeler ya ŞİRKETLEŞECEK ya da DEVLETLEŞECEK!
Mücadele bu! Ben şahsen ülkemin ŞİRKETLER tarafından yönetilip kişiliksiz, kimliksiz olmasına katlanamam. Amerika ulus devlettir.
Herkes Amerikalı'dır! Ama çok çeşitli SOYLARIN bileşkesidir. Biz ULUS DEVLETİ aynı soydan gelen insanlar gibi anladık. Yanılgımız buydu!
Herkesi bir KAP'ta görmek istedik.
Koskoca bir İMPARATORLUK mirası üzerinde oturan TÜRKİYE tek tip insandan oluşamazdı. Belki bir dönem için bu gerekliydi ama şimdi yeni bir dünya kuruluyor... Anlamalı ve oyunda kalmalıyız! Trump ya da ABD BAŞKANLIK seçimleri önemli olmasa dünya naklen vermezdi! Demek ki herkesi ilgilendiren bir olaydı! Peki Trump geldi ve ne olacaktı?
Öncelikle belgeseli de çekilen MORTGAGE KRİZİ FİNANS DEVLERİNE İNDİRİLEN EN BÜYÜK DARBEYDİ! Amerika'da baskıyı gören PARANIN EFENDİLERİ, ADALAR üzerinden parayı Avrupa'ya indirdi. Geldikleri yere döndüler.
Obama seçildikten sonra DİNLEME SKANDALINA kadar işler iyi gidiyordu.
Sonra DERİN AMERİKA'nın içindeki bir güç OBAMA'yı terletti ve kontrol altına aldı. Daha sonra AVRUPA ile mücadele istenilen çizgide gitmedi. Zaman zaman NSA'nın CIA'nın Almanya'yı, Fransa'yı, İtalya'yı, İspanya'yı yani AVRUPA'yı dinlediği yazıldı çizildi.
Ancak birkaç İSLAMİ GÖRÜNÜMLÜ TERÖR EYLEMİ ve AFRİKA'daki itiş kakış dışında Amerika Avrupa'ya yani en büyük rakibine zarar veremedi.
Obama'nın arkasındaki güç bunu engelliyordu.
Dahası Obama'nın ve Hillary'nin itici gücü, Türkiye'yi de FETÖ ile yanına alıp Avrupa'ya bağlamak istiyordu! Böylece Washington'un uzak olduğu coğrafyaya yabancı kalması, Rusya'nın da kolunun kanadının kırılması hedefleniyordu. Çin ve Avrupa arasında kurulacak köprü ile hem dünya hem Ortadoğu hem de Afrika parsellenecekti... Böylece petrol ve gaz ile bütün madenler aynı adrese akacaktı.
Hem de oluşacak PAZARI bu ittifak kullanacaktı... Projenin FİKİR BABASI ŞİRKETLERDİ!
Hillary Clinton'a bakın! En yakınında Macar Yahudisi Soros'u görürsünüz! Bir de Donald Sussman vardı! Paloma Funds ve New China Capital Management LLC'nin kurucusuydu! Trust Asset Management Yönetim Kurulu Başkanı ve Carnegie Mütevelli Heyeti üyesiydi...
Hayat hikayesi ilginçti! Selwyn Donald Sussman daha 12 yaşındayken KÜBA DEVRİMİNİN ŞEKER KAYNAKLARINI BOZACAĞINI VE PİYASALARIN ALT ÜST OLACAĞINI hesap ediyor ve para kazanmaya başlıyordu! Daha sonra yürüyüp gidiyordu! Hayatına baktığımızda AVRUPA ile ÇİN arasında PARA ile ilgili her aksiyonu yaptığını görüyorsunuz.
Hillary'nin hemen arkasında, yanında, parasıyla da Avrupa-Çin arasında!
Yönettiği FONLARA bakın, durum ortada! Soros'un Avrupa için çırpındığı ise SIR değil... Çünkü en tepede hizmet ettikleri yer ROTHSCHIDLER'Dİ!
İşte Trump'ın gelişi şimdi Avrupa'daki TRUMP benzeri liderleri ateşleyecek.
Avrupa'nın korkusu bu! BREXIT ile çatırdayan Avrupa Birliği bu tip liderlerin gelmesi durumunda ayakta kalamaz.
Trump Avrupa'daki taşları yerinden oynatacak. Obama'nın yapamadığı buydu!
İşte Soros ve Sussman grubu 8 Kasım'dan sonra kampa girdi! Kapalı kapılar arkasında ne konuşulduğu şimdilik SIR... Ama "Trump'ın bir yıl ömrü var!" sözleri dikkate alınmalı. Soros, Sussman ve arkasındaki Rothschild ailesi ELDE ettikleri kazanımları sonuna kadar korumaya kararlı. Avrupa ile birlikte KÜRESEL FİNANS OPERASYONU için zorluyorlar. Soros ve ekibinin "2017 planlarını şimdiden yapmalıyız" sözleri dışarı sızanlar arasında! Bu ne demek bilmiyorum! Ama Washington'da kalıp meydan okuyorlar, en ünlü otellerin salonlarından savaş ilan ediyorlar...
Gezi'de, Brezilya'da, Kiev'de gördük!
Bir e-maille binlerce insanı sokaklara dökme yetenekleri var... Şimdi olan da bu!
Ancak bunları atlatan Türkiye herkesin ilerisinde! CUMHUR-BAŞKANLIĞI gelmek üzere. Devlet yeniden şekilleniyor ve içerideki UR'lar atılıyor. Bizim çok önce başladığımız mücadele şimdi ABD'de...
İşte burada CHP sahne alacak...
"OLMAZ" diyerek gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu Bey, şirketlerin istediği sistem için bilerek ya da bilmeyerek çalışacak.
Zaten HDP'ye, FETÖ'ye sahip çıkması bunun için. Belki kendisi bilmiyor! Ama "Mağdurların adresi CHP!" diyerek DEVLETE MEYDAN OKUYANLARA kucak açıyor...
Bakın Can Dündar'a... Savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya... 15 Temmuz'dan sonra kayıplara karışıp "RUH SAĞLIĞIM YERİNDE DEĞİL" raporuyla ALMANYA'dan sığınma isteyen onlarca ASKERİ ATAŞEYE...
"Türkiye'de sistem karşıtı kim varsa gelsin, kapılarımız sonuna kadar açık" diyen ALMANLAR'A dikkat kesilin!
Önceden kapalı kapılar ardından saldıranlar Hillary'nin de kaybetmesiyle açıktan geliyorlar...
Trump'ın gelişi canlarını yaktı. Yakacak da... Tek şansları Türkiye'yi öyle ya da böyle yanlarına almak. Bunun için her yolu deneyecekler. Almanya, Fransa, İngiltere ve KÜRESEL SERMAYE Erdoğan'ı ve Türkiye'yi durdurmak için kesinlikle ve kesinlikle gelecek.
Güçlerini sonuna kadar kullanıp ANKARA'yı değiştirmek ya da frenlemek isteyecekler... ABD derin devletinin yaptığı TRUMP OPERASYONUNUN buralara gelmemesi için TÜRKİYE'nin kontrollerine girmesi şart! Bunu yapacak güçleri de bilgileri de artık yok! Ama açıktan saldıracaklar! "Özgürlük" diyerek "basın hürdür" diyerek, "baskı var" diyerek çullanacaklar... Parayı da yanlarına koyup vuracaklar. Vurmaya çalışacaklar...
Obama 8 yılda Avrupa'nın yıkılmasını istemediği gibi ÇİN ile DENGE kurdu! Trump'ı getiren irade Çin ile dengeden yana değil! Steve Bannon'a baktığımızda DEVLET ELİYLE OLUŞTURULAN KAPİTALİZMDEN HİÇ HOŞLANMADIĞINI GÖRÜYORSUNUZ!
Eğer Trump ve ekibi PARANIN yönünü, üretimin hızını, tüketimin kalıplarını değiştirirse hiçbir savaştan elde etmeleri mümkün olmayan bir ZAFER kazanmış olurlar!
Bakın sonraki günlerde adını çok fazla duyacağımız Steven Bannon özel eğitimli biri! Ve KATOLİK! Ve SAĞCI!
Temel motivasyonu Amerika'daki ve Avrupa'daki YAHUDİ GÜCÜNE KARŞI ÇIKMASI! Kimse söylemiyor ama YAHUDİ karşıtlığını düşmanlık seviyesinde yaşıyor! Eski karısı istese de çocuklarını YAHUDİ okullarına vermedi!
Sertliği de seven biri!
İrlanda asıllı KATOLİK olduğu için doğal olarak İsrail ve İsrail'i kullanan Avrupa karşıtı! Katolikler ve Yahudiler arasındaki kavga şimdi yine alevlendi!
Görünür oldu! Bunun ekonomik sosyolojik, politik sonuçları olacak!
FETÖ de Yahudiler'in MASONLARIN kullandığı bir YAPI olduğu için bunların gazabına uğrayacak. Orada rahat oturma şansı hiç yok! Herkes emekli Korgeneral Michael Flynn'ı konuşuyor! İstihbarat uzmanı olan Flynn'ın özellikle FETÖ için söyledikleri doğru! Ama AKIL BANNON'dan... Aynı düşünen bir ekip yan yana getirilmiş durumda. Amerika'yı, piyasaları, finans sistemini, devletleri, eğitimi, istihbaratı, lobileri, partileri kullanan bir ekibe izin vermek niyetinde değiller...
DEVLETLER ŞİRKETLERİ yenecek... Kontrol altına alacak. Savaş bu! Türkiye'de de aynısı olacak! MİLLİ OLAN KALACAK! Bir azınlık için ZOR DÖNEM başladı gibi. Bakalım!
Diğerleri mi? Bilmiyorum!
Ama zorlanacaklar!
NOT: Yarın, yeni ByLock ve yeni saldırı planını burada okuyacaksınız.
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- Ergün Diler
- Devlet mi şirket mi!
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