İttifak kaybetti
Asla ve kat'a bu operasyonu böyle eksiksiz yapamayız..." diye konuşmuştu...
Bu davalarla ülke sallanırken sonra CHP ve MHP kaset skandalları geldi. Biri SİYASETİ dizayn etmek istiyordu. Önce iktidarın yanında pozisyon alıyor onun da gücüyle ileride başına dert olacak yapıları tasfiye etmek ya da ele geçirmek istiyordu. Deniz Bey'in kasetle gidişi budur. Kemal Bey'in gelişi de... Sonra MHP... Önemli isimler bırakıp çekilmek zorunda kaldı. CHP liderini verdi ama Bahçeli kaldı. Kaldı ama gariptir şimdi bambaşka şeyler söyleyen Devlet Bey bu oyunları kuran, insanların canını yakan, hedefine kilitlenen YAPI ile CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE yan yana durdu. Ekmeleddin İhsanoğlu bu YAPININ adayı olarak öne çıktı. Bu yapı İhsanoğlu'na yakın olduğu kadar Hillary Clinton'a da yakındı. Aslında İhsanoğlu FİNANS SİSTEMİNİN ADAYI idi. Ama KASETLERDEN sonra CHP ile MHP aynı çizgiye geliverdi. Bu da garip. Şimdi ise elbette yolar ayrıldı!
Neyse ....
Ergenekon, Balyoz derken KASETLERLE sarsıldık. Siyaset dalgalandı. Sonra toplumsal olaylar baş gösterdi. GEZİ bunların en önemlisiydi.
AĞAÇ nedeniyle başlayan DALGADA insanlar BAŞBAKANLIK OFİSİ'ni ele geçirip DARBEYE yeltendi. Sonra bu kulvar değiştirdi. Öncesinde ise OSLA ve 7 Şubat krizleri vardı. 17-25 Aralık karşıdaki YAPININ en ölümcül darbesiydi, yapamadılar devrildiler. Sonra 15 Temmuz geldi. Bu da hiç denemek isteyecekleri bir hamle değildi. Kalkışmanın altında kaldılar... Türkiye bunlardan geçti... Hala saldırılar kesilmiş değil.
Bizdeki GEZİ olaylarının bir benzeri gariptir şimdi Amerika'da olmakta...
NEDEN?
Trump'u beğenmeyenler sokaklarda, meydanlarda... Peki kim bu insanları sokağa döküyor! Kim bunları protestolara yöneltiyor. Kim kimden ne istiyor?
Ukrayna'da, Brezilya'da, Türkiye'de ne oldu, burada ne olmakta?
GENİŞ BAKMAK durumundayız!
Trump sevin sevmeyin OLİGARŞİYE yani BARONLARA rağmen BARONLARA karşı olmak için geldi.
Bilmesi gereken herkes bunu biliyor. 25 şehirde aynı anda gösteriler başlıyorsa başka bir şey oluyor demektir. Biz alışığız ama! Daha önce bu filmi gördük.
İNTERNET AĞ'larından insanlar örgütleniyorlar! Türkiye'deki gibi Brezilya'daki gibi... Bir AKIL emrediyor ve sokaklar doluyor.
Şimdi sıra ABD'de...
Trump EKONOMİK olarak bambaşka bir yön çizdi! Konuşulmayan bu!
Trump ülkedeki ve ülke dışındaki işlerin AMERİKA'ya AMERİKALILAR'a döneceğini söyledi. Bu PARAYLA DÜNYADA SERBEST DOLAŞIMDA bulunan BARONLARI korkuttu! Parayı ellerinden kaçırmak istemiyorlardı. Ama Trump bunu ABD'ye getireceğini vaat ediyordu!
Para Amerika'ya döndüğü zaman yani FİNANS SİSTEMİNİN elinden çıktığı an ÇİN ve HİNDİSTAN gibi ülkeler zayıf düşecekti. Çünkü buralardaki üretimi ateşleyen ve bundan elde geliri kullanan BARONLARIN BANKACILIK SİSTEMİYDİ!
Trump bunu daha da ileri götürdü.
BARONLARLA kıyasıya savaş yapan Putin'i DOST OLARAK işaret etti! Bu da SİLAH SATIŞINDAN para kazanan lobilerinin işini kesip attı. Malum medya Trump'un negatif yönlerini göstermeye çalışıyor ama şunu herkes atlıyor! Trump Amerika'ya "Müslümanlar dünyayı havaya uçurmak için hazırda bekleyen bir tehlike değil.." tezini öğretecek.
Putin de, Erdoğan da DİKTATÖR! Öyle mi! Bunu söyleyenler acaba silah satışından ne kazandı? Korkutarak ne sattılar Neler ceplerine indi? Bilen yok! Oyun büyük!
Trump için GÖÇMEN KARŞITI diyorlar. Bildiğiniz mecralar. Ama Clintonlar ve Bush'lar 7 ülkeyi savaş yerine çevirdi.
Dünyadaki GÖÇMEN DALGASININ temelinde bu haksız müdahaleler vardı.
Kimse bunu konuşmuyor!
Hillary'ye bağışta bulunan şirketleri bankaları yazdım. Tekrara gerek yok.
Rusya da SOROS'u yani bu sistemin tanınmış en önemli oyuncusunu ülkesine almıyor neredeyse! Sakıncalı buluyor.
Arananlar listesinde. Organizasyonlarını tehlikeli bulunuyor! Nasıl kredi derecelendirme kuruluşları finansal olarak dünyayı sarmak istiyorsa SOROS ve ekibi de PARANIN arkasında SİYASET yaparak aynı amaca kenetlenmiş durumda. KAVGANIN adı bu! Ya DEVLETLER ya BARONLAR kazanacak...
Bu kavga her yerde aynı şekilde yürüyor.
Sadece oyuncular farklı.
Bizde DEVLETİ Erdoğan temsil ediyor!
Peki saldıranlar kim?
FETÖ!
Kim bunlar?
MÜSLÜMANLAR'ı FAİZ ile uyumlu hale getirdikten sonra DEVLETİ BARONLARA teslim edecek olan yapı! Bu nedenle önce ikna ederler sonra sızarlar!
Yaptılar da... Bir yere kadar başardılar da!
Finalde tokat yediler!
Karşımızdakiler bizden gibi görünse de bize hizmet etmiyordu! HDP, Demirtaş, Kemal Derviş, Soros, Graham Fuller, Michael Rubin, Bill-Hillary Clinton, John Podesta, Jeffrey Epstein, Hürriyet, Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Pensilvanya, imamlar, Bank Asya, içerideki pek çok banka, Zekeriya Öz, Celal Kara, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Faruk Bayındır, TARKİM, Bora Jet, Ekmeleddin İHsanoğlu, Muhtar Kent, Henri Barkey, Mahmut Tanal, Bilgi Üniversitesi, Zafer Mutlu ve üniversitedeki adamları (YABANCILAR), Altan kardeşler, CNN Türk, BOYDAKLAR, Kayseri sermayesi, Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi, Ekrem Dumanlı, Kavurmacılar, Hakan Şükür, Enes Kanter, Masal Kafe, BOĞAZ SERMAYESİ, Donald Sussman, Haim Saban, Daniel Abraham, Huma Abedin, BENENSON ve ROHTSCHILD ile ROCKEFELLER....
İşte Trump'a da, Putin'e de, Erdoğan'a da karşı olan ittifakın kısa bir özeti bu!
Dünyalarca isim sayabiliriz. Her yerde varlar. Paranın olduğu ve yönetildiği her noktada bunlar var. PARA nasıl dolaşıyorsa bunlar da devletleri ve milletleri etrafında döndürmek istiyorlar...
KAVGA bitecek gibi değil. Ama şu an yenildikleri de bir gerçek... Yenilmeye de devam edecekler...
Ve hiç unutmayın DENGE NOKTASI olan TÜRKİYE'yi geri almak için asla ve kat'a vazgeçmeyecekler!
Ta ki DEVLET ve MİLLET olarak karşılarında tek vücut dikilinceye kadar.
Bu nedenle BAŞKANLIĞI istemezler!
İstemeyecekler. Oradan gelecekler. Çünkü KOALİSYONLA bölüp kavga ettirmeyi iyi beceriyorlardı. Bunun ortadan kalkmasına gözü kapalı razı olamazlar. Saldıracaklardır.
Bir şey elde edemeseler de geleceklerdir...
Büyük kavganın merkezi TÜRKİYE.
Bankalara, istihbarata, orduya, bürokrasiye, adalete, eğitime, spora SIZARAK geldiler!
Amaçları 16 İMPARATORLUK KURMUŞ MİLLETİ KELEPÇELEYİP
Hillary ve ekibine teslim etmekti.
Bunun için 50 yıl çalıştılar. ANADOLU çocuklarının kullanarak geldiler. 15 Temmuz'da köprüde kaldılar!
Bu toprakların sesi değil de PARANIN kölesi oldular. Bunun için İSLAM'ı da, Müslümanlar'ı da kullandılar. PATRON bizden biri değildi. Son durakta TÜRKİYE'yi bekleyen tanıdık bir isim yoktu!
Bilmediğimiz bir PATRONA koca Türkiye'yi devretmek için yıllarca uğraştılar!
Anlamamız uzun sürdü!
Bakın SOL'un simge isimlerine! Hala anlayabilmiş değiller olayı! Ya da işlerine gelmiyor! Sermayeye bakın! Sözcü'ye, Hürriyet'e bakın! Cumhuriyet Gazetesi'ne bakın! 15 TEMMUZ'da yıkılmayınca hepsi rotayı kırdılar!
BU BÖYLEDİR... UNUTMAYIN!
Türkiye'deki sermayenin bir ucu hatta daha fazlası dışarıya bağlıdır! BU DA İÇERİDEKİ HATTI göstermesi açısından faydalıdır!
Bu HAT Erdoğan'ı hiç sevmez!
Kişiliğinden değil onlara yanaşıp ülkeyi devretmediğinden!
Onlara çalıştıktan sonra kim olsanız BAŞ TACI yaparlar! Yok karşıysanız; ne yapsanız yaranamazsınız!
Türkiye birkaç ailenin yönettiği ülke olmak durumdan hızla çıkmaktadır...
Aileler değil de millet son sözü söyleyeceği için sıkıntı var! Ama bu da geçecek ve alışacaklar...
Dünya üzerindeki kavganın en büyük cephesi maalesef burada! Biz kazandığımızda TARİH sadece bizi değil içerideki İTTİFAKIN ihanetini de yazacak!
Buraya doğru gidiyoruz...
AZ KALDI...
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- Ergün Diler
- İttifak kaybetti
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