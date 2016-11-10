Büyük dönüşüm
Ama kaybedeni BAŞKAN ilan etmek sanırım ilk kez oluyordu! Televizyonlar da farklı değildi. Hemen hemen herkes Clinton'un kapıyı araladığını, rahat zafer kazanacağını, dünyanın buna ihtiyacı olduğunu sıralayıp duruyordu.
Ekranları AMERİKAN BAYRAKLARI ile donatarak en akılcı, en yerinde, en sağlıklı, en rasyonel yorum yapılmıyordu. Ekrana çıkanların pek çoğunun daha Türkiye'de ne olup bittiğinden haberi yoktu. ABD SEÇİMLERİNİ ilkokul 3 düzeyindeki bilgilerle anlatmaya çalışıyorlardı...
KOMİKTİ! Zaten fazla dayanamadım.
Sabah uyandığımda eşim "Senin dediğin gibi oldu! Trump kazandı!" dedi... Bizim buralar böyledir! Ezbere konuşan o kadar çok isim bulursunuz ki! Şaşırsınız! Bunlar bazen gazeteci, bazen akademisyen, bazen siyasetçi, bazen de diplomattır! Fark etmez! Washington'a gidip iki kahve içen ŞİFRELERİ çözer! Öyle zanneder! Ama gerçek bambaşkadır!
Açalım o zaman!
Hillary Clinton'un hemen yanı başındaki görünmeyen isim daha doğrusu KONTROL KUMANDASI LYNN FORESTER de ROTHSCHILD'di!
Ve arkadaki koca koca FİNANS DEVLERİ... Bağışçılara bakın, ne demek istediğimi anlarsınız! City Group'tan JP Morgan Chase'a, Morgan Stanley'den Goldman Sachs'a kadar herkes Hillary'nin yanındaydı! Bu eksen Londra'ya da uzanır ve içimizdeki FETÖ'yü de alır, besler, büyütür ve üzerimize salardı!
Aslında ortada ORTADOĞU'yu dolayısıyla parayı yönetme kavgası vardı.
PARAYA hükmedenler çok öteden beri ULUS DEVLETLERİ istemiyordu.
Yıkılmaları gerektiğini söylüyor ve adımlarını ona göre atıyorlardı. Kaç kez yazdım! Şimdi yine sırası! SOVYETLER'i yıkan bu ekipti! 11 ülkeyi Sovyetler'den kopardılar. Rejimi değiştirdiler ve ülkenin yeraltı-yerüstü zenginliklerini işgal ettiler.
Bu 1945'ten beri süregelen ABD-SOVYET dengesinin yıkılması demekti!
GORBAÇOV geldi yıkıma başladı!
Yetsin zaten kuşatılmıştı. Putin geldi. Kalması zordu! Amerikan derin devleti imdadına yetişti. Petrolün fiyatını fırlattı. Putin kasayı doldurdu.
BARONLARI kovdu... Yeni DENGE eskisi ile yürüyemezdi! Kavga ve rakip güçlüydü. Bu eksenin yanına ne yapıp edip TÜRKİYE'yi de almaları gerekiyordu. Ama Amerika'nın içindeki Hillaryciler ile bizimkiler el ele verdi.
OSLO'yu, 7 Şubat'ı, Gezi'yi, 17-25 Aralık'ı ve 15 Temmuz'u yaptı! Yetmedi, RUS UÇAĞIN DÜŞÜRDÜLER.
Amaç Türkiye'nin Rusya ekseninden kopmasıydı. Hatırlayın, belki de dünyada ilk ben yazdım uçağı düşürenlerin FETÖ ve Hillaryci olduklarını... "DÜŞÜRÜN!" emrinin kaynağı Atlantik'in öte tarafıydı!
Amaç Avrupa'nın geçiş yolundaki Rusya'dan uzaklaşmış bir TÜRKİYE'ye acı çektirmekti. Tabii bir de Erdoğan'ı devirmek gibi amaçları vardı!
Çünkü Türkiye kimin yanında yer alırsa dünyada son sözü o söyleyecekti.
Bizim bilmediğimiz buydu! Kendimizi tanımıyorduk. Ülkemizin üzerine oynanan oyunları görmüyor, üstelik bunun nedenini de bilmiyorduk!
Neyse...
Hillary Clinton'un da Obama'nın da Bill Clinton'un da beslendiği kaynak PARAYDI! Bizdekileri saymak istemiyorum... Ama Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak, Meral Akşener, TESEV, Kemal Kılıçdaroğlu gibi çok isim sayabilirim. AK PARTİ içinde de fazlasıyla vardılar. Dün de bugün de... Son dönemde kenara itilseler de var! Bu tarihi bir kavga, bugün yarın sonuç alınacak cinsten değil. Devam edecek...
Ama Clinton'un etrafında çantalarla para taşıyan, bağış için sıraya giren, umutla ona sarılan FETÖ'cüler çok üzüldü. Anlamadıkları şuydu; OY'u insanlar kullanır ama devlet sayardı!
Bağlı oldukları AKIM için yapmadıkları kalmadı. Kendilerine de ülkeye de çok zarar verdiler... Yenildiler... 10 yıl daha yenilecekler. Aralıksız... "Doğum tarihim 10 Kasım 1938", ya da "Kasım'da herkes özgür kalacak" diyerek kullandıkları insanları umutla beslemek sonuç vermezdi. Veremezdi! Birileri bunlara inanmış ve KALKIŞMANIN içinde olmuşlardı. Kendi milletine bomba atmış, kurşun sıkmıştı! Hillary gelecek, dertler bitecekti! Buna o kadar çok inanan işadamı, siyasetçi, gazeteci, bürokrat vardı ki anlatamam!
Trump'un geleceğini görmek için kahin olmaya gerek yoktu! Sadece bizim PENSİLVANYA ekibi görmüyordu! Yeni dengede Hillary'ye yer yoktu. Paranın tüm dünyayı ele geçirip DEVLETLERİN üzerinde tepinmesi istenmiyordu.
Çin'in kontrollü büyümesi sağlanacak, AVRUPA Ortadoğu'dan atılacaktı.
1990'da bozulan DENGE şimdi hızla tekrar kurulacaktı.
Hillaryciler ile Kraliçeciler'in NEVADA ortaklığı da şimdi askıya alınırdı her halde!
Hillary'nin yanından Alman Cumhurbaşkanı Gauck'a, oradan Can Dündar ile Akın Atalay'a uzanan bir eksen vardı... Ancak Putin yine gerçeği herkesten önce açıklıyordu. Trump için "O bir dahi!" diyerek yeni dengenin işaretini çok önceden veriyordu. Trump da "Putin ile çok iyi anlaşacağız" diyerek jest yapıyordu. GÜVENLİĞİN ve DEVLET GÜCÜNÜN görüldüğü, hissedildiği bir döneme giriyoruz. Asker de silah da bu dönemde kullanılacak. Türkiye Ortadoğu'da hiç olmadığı kadar söz sahibi olacak. BÖLÜNMEYE yatırım yapanlar kaybetti. Diyarbakır Belediyesi'ne otoparktan girenler kaçtı, kayboldu.
Anlamadıkları oyunda rol aldıkları için daha da üzüleceklerdi...
Kemal Dervişler ve Soroslar da öyle... Rothschildler son iki yıl THE ECONOMİST'e Hillary'i KAPAK yaptılar. Dün yazımın sonunda bunu hatırlatarak "BAKACAĞIZ!" notu düştüm. Bakacak bir şey yoktu!
Yenileceklerdi! Bu net ve kesindi! Bakın Bayan Clinton'dan çok PODESTA üzüldü. Perişan oldu. Oyların yeniden sayılacağını söyledi. Hatırlayın, 15 Temmuz kalkışmasından sonra GÜLEN'in imajını düzeltme görevini PODESTA almıştı. 12 kişilik etkili bir ekip kurarak atağa başlamıştı. MEDYA ellerindeydi.
Kullandılar. Podesta, Obama'ya da Hillary'e de Rothschildler'e de yakındı.
BENENSON'a da hiç mi hiç uzak değildi.
O kanaldan ipin ucu Demirtaş'a kadar giderdi! Zaten kapağı kaldırdığınız anda HDP ile FETÖ'yü yan yana görürdünüz!
Bu ittifaktaki isimleri sabaha kadar sayamam! Yaz yaz bitmez yani! İşimiz isim ve kişilerle de değil! TRUMP'un kendiliğinden geldiğini sakın düşünmeyin!
Bütün HALKLARIN ALGILARI yönetilir! Eğer büyük DEVLETSENİZ!
İnsanların oy rengini DEVLETLER küçük küçük operasyonlarla belirler. Hiç anlamazsınız bile! Amerikan DERİN DEVLETİ "TRUMP" dedi ve seçtirdi.
San Bernardino'dan Florida'ya kadar pek çok yerde görülen DEAŞ katliamlarıyla da insanlara "SALDIRI ALTINDA OLDUKLARI!" hissettirildi! Trump da buna basarak yükseldi! Yaptığı yabancı düşmanlığı değildi, GÜÇLÜ AMERİKA isteğiydi! Saldırı altında olan herkes gibi Amerikalılar da GÜÇTEN yana oy kullanacaktı! Kullandı da...Hillary'nin simgesi İKİZ KULELER'E VURAN UÇAKTAN geliyordu! Rövanş almak istiyorlardı. Olamadı! KÜRESEL SERMAYE yenildi. Elbette bu kavga bitmeyecek... DEVLETLER KAZANDI!
Artık devletler dönemi! Güçlü devletler dünyayı parselleyecek. Buraları da bizden sorulacak... FETÖ de, Cumhuriyet Gazetesi de, faiz lobisi de, HDP de, Demirtaş da, Dumanlı da, Müftigil de, Adil Öksüz de, Hürriyet de, Masal Cafe de, Rockefeller da, Rothschild de kaybetti!
Hatta New York'taki malikanesinde Hillary Clinton için yemek veren Rockefeler iki kez kaybetti!
PEKİ KİM KAZANDI?
Eski BAŞKANLARDAN JİMMY CARTER çok önemli bir uyarıda bulunmuştu: "Paran varsa adaysın. Yoksa hiç şansın yok!
OLİGARŞİ (BARONLAR) sistemi ele geçirmek üzere. Ben şimdi olsaydı bırakın BAŞKANLIĞI aday bile olamazdım..."demişti. Amerikan DEVLETİ PARAYI ELİNDE TUTANLARA meydan okudu ve kazandı! Türkiye Erdoğan'la yıllardır bunu yapıyor. Putin de öyle... SINIRLAR DEĞİŞECEK! Bambaşka bir çağ başlayacak...
Şimdiki fırtınanın nedeni bu!
Rahat olun!
Tabela hep TÜRKİYE lehine olacak...
NOT: Şimdilerde doğrudan saldıran Almanya'nın en önemli kalesi Deutsche Bank, bir konuşma için Hillary'ye 485.000 DOLAR verdi. Goldman Sachs üç konuşma için 675.000 DOLAR, Amerikan Morgan Stanley, UBS ve Fidelity Investments Bank, her konuşma için 225.000 DOLAR'ı gözden çıkardı! Ne oldu? DEVLET KAZANDI! Bizde ne oldu? DEVLET kazandı! Çok benzer değil mi!
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