Dalga dalga 2023’e
Ben yıllardır içimizde yaşayıp, bizden görünüp, bizim iyiliğimizi istiyor gibi yapıp DIŞARIYA çalışanları yazdım. Bazen isim vererek, bazen tarif ederek.
Ülkemizin içindeki durum buydu. Hala temizlik bitmiş değil ama en azından başladı...
Gazetecilere bakın! Savcılara, hakimlere bakın! İş adamlarına, imamlara, öğretmenlere bakın! ABİ'lere, ABLA'lara bakın!
Kaçan kaçana! Bir insan ülkesinin karşısına geçer mi? GEÇER!
Gidip anında hizmet ettiği yerden PASAPORTUNU, MADALYASINI VE PARASINI alır... Bu beni hiç şaşırtmadı. Bunlarla büyüdüm. Sadece kimse yazmıyordu bunları. Ve inanın her sabah haklı çıkmaktan yoruldum.
Yanılmak istiyorum ama mümkün değil! O kadar çoklar ki biri gitse diğeri başlıyor. Ve mücadele tüm hızıyla sürüyor... Açalım biraz..
Hafızalarımızı tazeleyelim...
Süleyman Hamit Müftigil...
FETÖ'nün TAPELERİ düşen ULUSLARARASI İMAMI...
SÖZCÜ GAZETESİ'nin muhabiriyle görüşüyordu. Neler diyordu neler!
"Beyaz Saray'ın karşısındayım. OTEL konusunda yüzde 90-95 anlaştık! Biz alıyoruz! (OTEL TÜRKİYE!) Zaten dünyada benim dışımda bu adamla birinde 1 saat, ikincisinde 40-50 dakika, üçüncüsünde de 10 dakika görüşen kimse yok! İşlem tamam! Geliyoruz..." Bu kadar mı? Değil elbette!
"Pazartesi Washington'da BDP'nin ABD bürosu açılıyor.
Selahattin Demirtaş ve bütün Kürt diasporası oraya geliyor. Bunlara bizim güneyde bir ülke var ya hani, benim sevdiğim ülke (İsrail), onlar da destek oluyor.
Burada üçlü, yani güneydeki ülke (İsrail), ABD ve bizim Kürt kardeşlerimiz, birlikte bir dayanışmayı organize edecekler..." Kimsenin tutuklanmasını, gözaltına alınmasını, mahkum olmasını isteyecek insanlar değiliz. Allah korusun!
Ama gazeteci olarak sorumluluklarımız var! Gördüklerimizi yazmak gibi!
Devam edelim...
Demirtaş yani HDP'nin lideri nerede boy gösterdi? Nerede, hangi kanallarda "SENİ BAŞKAN YAPTIRMAYACAĞIZ" diye saz çaldı? EVET! Aydın Bey'in kanallarında...
Peki Aydın Bey'in ortağı kimdi?
AXEL SPRİNGER! Yani ALMANLAR...
Yakın dönemdeki en önemli davaların SAVCILARI olan Zekeriya Öz ve Celal Kara nerede? Kimin güvencesinde? ALMANYA'nın...
Peki MİT TIR'ları haberleriyle büyük tartışma başlatan CAN DÜNDAR nerede? Çalışma arkadaşı olan CUMHURİYET'in İCRA KURULU BAŞKANI Akın Atalay nerede? Ne tesadüftür ki o da Almanya'da...
Zaten Dündar, Alman Cumhurbaşkanı tarafından davet edilecek kadar özel bir misafir. Bu ortada!
Pasaportu da hazır...
Peki FETÖ üyesi olan çok sayıda kişi ile diğer örgüt mensupları Almanya'da bulunuyor mu? Şüphesiz evet!
Açık açık sahip çıkıyor ve koruyorlar.
Daha önce gizlenerek yapılanlar, TÜRKİYE ADIM ADIM ilerledikçe şimdi net olarak ortaya çıkıyor...
Almanlar'ın PKK'ya-YPG'ye yani elinde silah olanlara verdiği destek SIR değil...
CUMHURİYET gazetesi bu ekipten önce İNGİLİZ AKIMININ yönetimindeydi. Onlar geri çekilince ALMAN EKOLÜ ortaya çıkıverdi.
Gazetedeki haberlere, veriliş tarzına, yapılan tasfiyelere bakarsanız İŞLERİNE GELMEYENLERLE yollarını ayırdıklarını görürsünüz. 15 Temmuz'dan önce 15 Temmuz'u gazetede bilenler var! İnce ayrıntılarına kadar!
Axel Springer, Aydın Bey ile ortaklığını bitirecek mi bilmiyorum.
Ama bitirirse HÜRRİYET de değişimden payını alır! Ve başka bir rüzgarla yoluna devam etmek durumunda kalır... Bunun içinde Aydın Bey ve ailesi olur mu bilemem!
Peki Can Dündar Cumhuriyet'te Kemal Derviş ile röportaj yaptı mı?
Evet yaptı! Peki Kemal Bey kimdi? Küresel sermayenin efsanevi kadrosundan biri... Tıpkı kasetle gönderilen Dominique Gaston Andre Strauss Kahn gibi... Sorosgiller'in izinden giden müthiş Türk! Kurtarıcı olarak Türkiye'ye kimin tarafından gönderildiği hala belli olmayan önemli bir sima... Ekonominin dümenindeyken ortadan kaybolan ve günlerce kimsenin haber alamadığı gizemli biri...
Peki Can Dündar'ın CUMHURİYET'te parlattığı Kemal Bey'in Selahattin Demirtaş ile bir ilgisi var mıydı?
VARDI!
Hatırlayın, yazmıştım...
BENENSON yani dünyaca ünlü strateji kuruluşu Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine destek verdi. HDP'den de aklını esirgemedi. Ricacı, Derviş'ti!
Derviş, Benenson'un yanı sıra Amerika'da bizzat kendisi de devreye girip Selahattin Demirtaş ile özel ilgilendi. Bir görünmeyen EMİRLE herkes DEMİRTAŞ'ın etrafında etten duvar örüyordu. Demirtaş bir ara kayboluyor, KANADA'ya uçuyor ve iddia o ki GRAHAM FULLER ile görüşüyordu... Benenson ve CIA'daki bir ekip BEBEK 'te özel toplantı yapıyor muydu? Elbette!
Can Dündar'a ve Selahattin Demirtaş'a destek verirken hiç geri durmayan AYDIN DOĞAN BEY , Fetullah Gülen için "GERÇEK DEMOKRATLIĞI KENDİSİ TEMSİL EDİYOR" diyor muydu?
Maalesef diyordu! Tabi 15 Temmuz'u bunların yapacağını nereden bilecekti...
CUMHURİYET gazetesi, tarihinde belki de ilk kez GÜLEN'i korumak için el sürülemez olan LOGOSUNU aşağıya indiriyor muydu? Kesinlikle evet!
HÜRRİYET, BYLOCK konusunu gerçek adını bile yazmaktan kaçındığı DAVID KEYNES isimli biri üzerinden itibarsızlaştırmak istiyor muydu?
Hiç tereddütsüz!
Peki Aydın Bey'in Zafer Mutlu ile bir bağı var mıydı? Hiç yan yana gelmişler miydi? Peki Zafer Mutlu'nun FETÖ'nün önemli isimlerinden biri ya da birkaçıyla yakın ilişkisi bulunuyor muydu?
ŞÜPHESİZ EVET!
Peki Zafer Mutlu'nun izlerini takip ettiğinizde ÜNİVERSİTELERE KADAR yolunuz uzuyor muydu? Yine evet!
Peki şimdi ismini asla ve kat'a yazamayacağım bir GENERALİN uzun yıllar önce VİYANA-ALMANYA arasında yaşadığı AŞKI KAYIT ALTINA ALAN ve 15 TEMMUZ'da bunu kullanan ekolün bunlarla bir bağı var mıydı?
VARDI!
İMRALI GÖRÜŞMELERİNDE BARIŞA YÖNELİK ADIMLARI ŞİFRELEYİP KANDİL'e başka türlü anlatanların bunlarla bir ORTAK ÇALIŞMASI var mıydı?
Kesinlikle ve kesinlikle vardı!
Bu ilişkileri KİTAP olarak da yazabiliriz...
TÜRK DEVLETİ OSLO'YU HAZIRLADIĞI AN SALDIRI ALTINDA KALDI...
En önemli MİLAT bu. Sonrası malum... Gezi'den 17-25'e, 7 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar geldiler.
Saldırdıkça saldırdılar... Mağlup olsalar da saldırdılar... İsimleri bırakıp kenara çekilin! Ne görüyorsunuz?
Anlatayım...
TÜRK DEVLETİ KENDİNİ KONTROL ETMEK İÇİN KURULAN VE KUMANDASI YABANCILARDA OLAN YAPILARDAN KURTULUYOR...
HDP olayına böyle bakın! Kimsenin alınmasını, tutuklanmasını isteyecek biri değilim ve hiç olmadım... Olmam da... Ama durum bu! Ve devam edecek bu rüzgar... PATRONLAR da var sırada! Olmalı... Gerçekleri GİZLEME HÜRRİYET'i olarak pek çok yayın yapan HÜRRİYET'in bu denklemde nereye düşeceğini çok merak ediyorum... ORTAĞI GELECEK OLAN RÜZGARI ANLADI GİBİ...
Anlamayanlar ve hata yapanlar şunu bilmiyor! Geçtiğimiz gün yazdım!
TÜRK DEVLETİ 2023'e müthiş bir finalle girmek istiyor. Buna engel olacak herkes, her ittifak ortadan kalkacak.
Bunun içinde kimler mi var? O kadar çok ki! Hangisini yazayım...
YAVAŞ YAVAŞ GİDİYORUZ
İŞTE...
ACELE ETMEYİN...
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- Ergün Diler
- Dalga dalga 2023’e
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