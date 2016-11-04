100 yıllık mola
Daha bilmediğimiz çok ama çok şey var. Canımız yandı.
Üzüldük. İnanamadık. Ama hepsini yaşadık. 15 Temmuz bizi kendimize getirdi.
Ancak yapacak çok iş vardı.
Özellikle TÜRKİYE 'yi ele geçirmek için yollara, meydanlara çıkanların arkasındaki güce seyahat etmemiz gerekiyordu. 15 Temmuz'un EKONOMİK , SİYASİ ve SOSYOLOJİK yönüne daha sıra gelmedi.
Ama benim de sizin de tanıdığınız pek çok isim 15 TEMMUZ'da rol aldı. Kimi sesini fazla çıkararak kimi ekranlara koşarak bu rolünü unutturmaya çalıştı. Ama öyle kolay değil bu!
FETÖ denilen YAPI koca bir BÜTÇENİN yönetilmesi hadisesidir!
Milyarlarca DOLAR ortadadır ve birileri bunu yönetmektedir. KİMDİR BUNLAR? EN başta sorulması gereken budur! İçinde PARA olmayan bir yapının iki adım öteye geçme ihtimali yoktur.
Okul da açamazsınız yurt da!
Ama karşımızda dünyanın her yerinde operasyon yapabilen bir organizasyon var!
NASIL OLUYORDU BUNLAR?
PARA ŞARTTI! Ve nereden geliyordu!
Bilmiyoruz, şimdilik!
Ama BÜYÜK ADA'daki Splendid Otel'de yapılan toplantıları biliyoruz.
Darbe gecesi gelip giden CIA ajanlarını izliyoruz. Hangarlara özel uçuşlara bakıyoruz. Ama PARANIN TRAFİĞİNDE sorun yaşıyoruz...
NEDEN?
Yakın zamanda vefat eden İshak Alaton FETÖ'nün ortağı ya da sahibiydi!
Ya da ombudsmanı! Bilemiyorum ama ilişkileri inanılmaz sıcaktı! Aralarından su sızmazdı!
İsim vermek istemem ama FETÖ'deki bazı gazeteciler ALATON'un hep yanındaydı. Dizlerinin dibinden ayrılmazdı. Bakın, görürsünüz. Bir kısmı tutuklu... Alaton küresel bir oyuncuydu!
Soros'un en yakın dostlarında biriydi.
İshak Bey 2 Eylül 1927'de İstanbul'da doğdu. ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ'ne gitti. Sonra Saint Michel Fransız Lisesi'ni bitirdi. Askerde TOPÇUYDU!
Geldi. İsveç'e gitti. LOKOMOTİF fabrikasında çalıştı. Kaynak işçiliği yaptı.
Teknik resim öğrendi. Gece çalıştı.
Döndü. Üzeyir Garih ile birlikte yola çıktı.
Karaköy'de Bankalar Caddesi üzerindeki VEFAİ HAN'ın içinde ALARKO'yu kurdu, temelini attı. İşler büyüdü, kalorifer tesisatçılığından bir DEV'e dönüştü. İshak Bey sonra şirketi halka açtı.
Ve GÜNEY AFRİKA'ya yöneldi!
AÇIK TOPLUM
VAKFI kurucuları arasında yer aldı.
Belki de projenin sahibiydi! Bilemiyorum!
İshak Bey çok değişik ilişkileri bağrında yaşatan bir isimdi. Önemliydi.
Çok dostu vardı. Ama kendisine ilgiyi ve saygıyı hiç esirgemeyenlerden biri de SPLENDİD OTEL'de yakalanan CIA AJANI HENRI BARKEY'di. Barkey'in Türkiye'ye gelip de İshak Beyler'e gitmediği gün yoktur. Aralarından su sızmazdı. Ne konuşuyorlardı bilemeyiz ama çok sık bir araya gelip konuşurlardı.
Derin konuları masaya yatırdıklarını çok işittim. İki ismi tanıyanların anlattığına göre bu buluşmalar bazen ABD'de de olurdu!
İshak Bey, BARKEY'e değer verirdi.
O da saygısını hiç esirgemezdi!
İstanbul'da yaşayan bir TÜRK VATANDAŞI nasıl oluyordu da CIA'nın içine el atıyordu?
İshak Bey nasıl oluyordu da Barkey ve ekibine söz dinletiyordu?
Ortaköy'deki buluşmalarda nasıl oluyordu da CIA'ya tepeden bakan tavırla konuşabiliyordu?
İzmirli Yahudi olan Barkey'in ALATON sevgisi ve saygısı nereden geliyordu? Barkey ile Garaham Fuller'in yakın olduğunu düşünürsek bu AĞ'ı kim kuruyor ve yönetiyordu?
Alaton'un ortağı Üzeyir Bey neden öldürülüyordu? İshak Bey neden hiç bu konuda konuşmuyordu?
Alaton niçin kendi dininden olmayan FETÖ'ye sahip çıkıyordu?
Alaton'un GÜNEY AFRİKA sevdasının arkasında ne vardı? Neden burada okulları ve FETÖ'cü işadamlarını koruyordu?
HAZIM SESLİ'nin buralarda BATTANİYE KRALI OLMASI ile Alaton arasında bir ilişki var mıydı?
İshak Bey neden Gülen'i ZUMA ve MANDELA ile tanıştırıyordu?
Niçin Moskova'daki ve Güney Afrika'daki okulların arsasını kendisi satın alıp bunlara veriyordu?
DAHA ÖNEMLİSİ!
İSTANBUL SERMAYESİNİN FETÖ ile tanışmasında, işbirliği yapmasında ve birlikte yürümesinde PAYI var mıydı?
15 Temmuz'u ya da 17-25 Aralık'ı anlamak istiyorsak PARANIN DOLAŞTIĞI bu şehirdeki ilişkileri bilmemiz şart! Boğaz'ı çözmek şart! Ama henüz buraya gelinmiş değil!
MASONİK İLİŞKİLER İLE
FETÖ'nün yan yana gelmesinde acaba ALATON'un katkısı var mıydı?
Hangi patronlar, hangi bankalar, hangi kurumlar FETÖ ile birlikteydi!
Muhafazakar insanları bir araya getiren, bilmedikleri bir İDEAL etrafında toplayan ve ülkeyi kontrol etmekte ısrar edenler kimlerdi? Kestanepazarı'ndan yola çıkanlar nasıl oluyordu da PENSİLVANYA'ya demir atıyordu!
İçimizdeki oyuncuları tanımıyorduk!
Bilmiyorduk ve ıskalıyorduk... CIA şimdi yeni bir atılımla silkeleniyor...
Eskiden olduğu gibi Graham Fuller, George Fidas ya da Barkey tipi oyuncu kullanmayacaklarını açıkladılar.
PATRONLAR KULÜBÜNE daha önce gizlice yaptıkları büyük yatırımları şimdi açıktan yapacaklar ve yapıyorlar...
Artık önümüzde para ve kudret sahibi CIA ajanlarını göreceğiz. Bunların kullandıkları ilişkilerdeki BİLGİLER dışarı gönderilecek. Siyasete de girecekler.
Güçlü bir şekilde!
23 özel isim belirlenmiş durumda!
Pek çoğu tanıdığınız simalar!
Adamlar yatırıma devam ediyor!
Durmuyorlar! Durmayacaklar da!
Ama her ne yaparlarsa yapsınlar yenilecekler! GEZİ OLAYLARINI BİR PATRONUN EVİNDE
İZLEYEN FETÖ TAKIMI VARDI!
BANKA SAHİBİ BU İSMİN
EVİNDE ERDOĞAN'IN GİDİŞİNİ
KUTLUYORLARDI! ŞARAPLARLA
KUTLAMA YAPAN FETÖ'CÜLER
VARDI...
Ama Erdoğan değil onlar gitti!
Daha da gideceklerdi! Anlamadıkları şey, dayandıkları gücü abartmalarıydı.
Milleti yok saymalarıydı. Yanıldılar ve gittiler! Bu göç sürecek! Bunlar yani para ve aklı verenler KÜRESEL SERMAYEYE dayanıyordu. Gücünü buradan alıyorlardı. FAİZ ile her işin üstesinden geleceklerini düşünüyorlardı.
Ancak Amerika'da sadece FİNANS kesimi yoktu ki! Silah vardı, ilaç vardı, teknoloji vardı! Bunlar hem orada hem burada kendilerini KRAL sanıyorlardı. Bu nedenle YENİLGİ SERİSİ başlıyordu.
Gezi'de, 7 Şubat'ta, Oslo'da, 17-25'te ve en son da 15 Temmuz'da yenildiler...
Onlar yenildikçe TÜRKİYE büyüyecek...
Yaşayanlar görecek ama TÜRKİYE 2023'te BÖLGENİN DEV'i olacak. Bizden habersiz kimse kılını kımıldatamayacak. İzinsiz kuş uçamayacak. Arap kardeşlerimiz de Kürt kardeşlerimiz de GÜVENİ ve huzuru burada bulacak... 100 yıl sonra bir PERDE KAPANACAK...
TÜRKİYE tarihte bıraktığı yerden rolüne devam edecek... Bunu FİNANS KESİMİ engelleyemeyecek... FAİZ LOBİSİ geri çekilecek...
ERDOĞAN, 100 yıl sonra İngilizler'in kurduğu ve bizi bu coğrafyaya hapseden oyunu bozacak... Zaten çoktan bozulmaya başladı bile...
LOZAN İTİR AZININ nedeni buydu!
Geri geldiğimizi göstermek için bir şeyleri YIKMAK durumundaydık. İlk adımı onlar attı, devamını biz getirdik. Bu gördükleriniz daha başlangıç... Hamaset yapma derdinde değilim! Ama ülke hızla arınıyor. İçindeki UR'ları atıyor.
Her türlü kontra oyunlara rağmen!
YABANCI DEVLETLERLE ilişkisi artık gizlenemeyen isimler kaçmak durumunda kalıyor. Pasaportları da hazır!
Kimse kullanmadığı adama pasaportu hazır tutmaz! PARAYI ELİNDE tutanlar Türkiye için bir ELBİSE biçti!
Türkiye bunu 15 Temmuz'da yırtıp attı. "Gidiyor!" dedikleri Erdoğan hala burada ama şampanyalı kutlama yapanlar kayıp! Anlamayanlar kaybetmeye mahkumdur! Türkiye şimdi KAZANANLARLA tarih yazacak... 100 yıl ara verdik sadece... Bekleyin...
NOT: Hazım Sesli'yi insanların battaniye ile gömüldüğü Afrika'ya kim gönderdi!
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- Ergün Diler
- 100 yıllık mola
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