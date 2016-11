Kim saklıyor!

Her geçen gün yeni bir şey öğreniyoruz.

Ya da öğrenmemiz istendiği kadar bilgi veriliyor.

Bilemiyorum... Dün en ilgi çekici gelişme KEMAL BATMAZ oldu. AKINCI ÜSSÜ'nden görüntüler dağıtıldı. Bir karede Havacı GENERALLER SİVİL KEMAL BATMAZ'a selam veriyor. İzlediğinizde şoke olacağınız çok görüntü var. Bir kere ÜSSE herkesten daha hakim... Girip çıktığı yerlere bakarsanız oraları avucunun içi gibi bildiği ortada! ORAYA KİMİN ADINA GİRDİĞİ, KİMİ NE KADAR TANIDIĞI, KİMİNLE NE KONUŞTUĞU, NASIL EMİRLER VERDİĞİ muamma!

Ama düne kadar elimizde sadece bir ADİL ÖKSÜZ vardı! İkisi de alındığı halde ADİL ÖKSÜZ kaçıyor, Kemal Batmaz kalıyordu... İkilinin yan yana olduğu çok net ortadaydı. Adil Öksüz AMERİKA'dan döndüğünde havalimanında birlikteler. Muhtemelen ikisi birlikte döndü. Kemal Batmaz, Kaynak Kağıt AŞ'nin eski genel müdürü ve tutuklu... Yakalandıktan sonra ifadesinde "AKINCI ÜSSÜ'nde ne arıyordun?" sorusuna tıpkı Adil Öksüz gibi cevap veriyor: ARSA BAKMAYA GİTMİŞTİM! DALGA GEÇER GİBİ değil mi?

Peki Kemal Batmaz tutuklanırken ADİL ÖKSÜZ nasıl salıverildi? Adil Öksüz'ün bilinmeme ihtimali hiç ama hiç yok! Biri, bir güç, ÖKSÜZ'ü saldı.

Korudu ve kenara aldı. Yeri gelmişken sormakta büyük fayda var! ADİL ÖKSÜZ'ÜN GÖRÜNTÜLERİ NEREDE? Haftalar sonra KEMAL BATMAZ'ın görüntüleri nasıl ortaya çıkıyorsa ÖKSÜZ'ün de görüntüleri olması şart. Bulmak çok mu zor, bilemiyorum! Ama eğer ADİL ÖKSÜZ Akıncı Üssü'ne geldiyse bunun görüntülerinin, hatta attığı her adımın görüntüsü olması gerekiyor. Şu ana kadar yok! GARİP OLAN BU!

Ancak gariplikler bu kadarla sınırlı değil...

Açalım biraz!

Açalım ki anlayalım...

ADİL ÖKSÜZ yani kayıp olan KARAKUTU 14 TEMMUZ'da ya da bir gün öncesi ANKARA'da önemli bir ismin evine gidiyor. Bu isim ABDÜLKADİR AKŞİT! SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU ESKİ GENEL MÜDÜRÜ!

AKŞİT önemli mi önemli bir isimdir.

FETÖ'de bir KLİĞİ temsil eder. Bu isimle birlikte hareket edenler KESTANEPAZARI ekibini bitirmiştir, silmiştir, kenara atmıştır! Abdülkadir Akşit'in birlikte yürüdüğü isimlerden bazıları şunlardır: ERDOĞAN TÜZÜN, SUAT YILDIRIM, ŞERİF ALİ TEKALAN, MEVLÜT SAYGIN, MELİH NURAL, FİKRET SÖNMEZ, İBRAHİM ERKUL...

Bu ekipten biri ya da bunların görevlendirdiği biri 15 TEMMUZ'dan önce AKŞİTLER'in evine gidiyor ve "Size bir Tanrı misafiri gelecek, onu kabul edin!" diyor. Akşit'in eşi itiraz etse de bir şekilde ikna ediliyor...

ADİL ÖKSÜZ buraya geliyor. ÖKSÜZ'ün DARBE ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMADAN BURAYA GELİP YERLEŞME İHTİMALİ HİÇ YOK!

Her şey bittikten sonra buraya geldi.

15 Temmuz'u buradan yönetti. Akıncı Üssü'ne de buradan kalkıp gitti...

Peki kilit isim ADİL ÖKSÜZ müydü?

DEĞİLDİ!

FETÖ'yü bilenler, SON ADAMIN SAHAYA ÇIKMAYACAĞINI İYİ BİLİR! ADİL ÖKSÜZ de görev alan bir isimdi! Ama SON DEĞİLDİ!

Pensilvanya ile doğrudan irtibatı vardı.

Ama onun da dışında başka isimler vardı. HÜCRE HÜCRE yani! Öksüz'ün kimlerle DARBE TOPLANTISI yaptığını bilmiyoruz! Kimlerle bir araya geldi hala SIR! Nasıl çekip gittiği ise anlayamadığım en kritik nokta!

DEVAM...

Adil Öksüz ile görüntüleri ortaya çıkan Kemal Batmaz CEMAL TÜRK'e bağlıdır! Bunlardan TÜRK SORUMLUDUR! Cemal Türk'ün babası Mustafa Türk'tür.

TURGUTLU'da yaşarlar. Mustafa Türk ile Fetullah Gülen akrabadır! Mustafa Türk'ün oğlu Mehmet Türk, Gülen'in ablasının kızıyla evlidir... Arada kan bağı vardır yani. Peki Mehmet Türk kimdi?

Hafızalarınızı tazeleyin! Yurtdışına kaçmak isterken yakalanan ve Pensilvanyalı hakkında atıp tutan biri!

İşte DAMADIN yani Mehmet Türk'ün kardeşi CEMAL TÜRK'tür!

Pek çok kritik görev verilen MOLLA Cemal Türk'e bağlı çalışır. Adil Öksüz ile Kemal Batmaz da böyle... Ayrıca Cemal Türk, Adil Öksüz'ün kayınbiraderidir.

Abdülkadir Akşit ile birlikte KESTANEPAZARI'ndaki çekirdek kadroyu dağıtanlar nerede?

Pek çoğu kaçtı gitti!

Kimse bunları durdurmadı! Oysa içlerinden birkaçı alınsaydı 15 TEMMUZ baştan sona ortaya çıkardı!

Ama birileri bunu istemedi! Kaçıp gittiler. Geriye kalanlar zaten EMİR ALANLARDI!

Ezilenler ve ezilecek olanlardı!

KORUNANLAR kadrosuna bir de Adil Öksüz'ü eklediler! Şunu bilmiyoruz!

Çok kişi de bilmiyor! Pensilvanya'ya doğrudan bağlı en az 3000 ADİL ÖKSÜZ var... ABDÜLKADİR AKŞİT ismini yukarıda yazdım.

O ekibi de sıraladım... "OKUL, YURT ve TALEBE" diye yola çıkan KESTANEPAZARI EKİBİNİ bunlar harcadı...

Çünkü içlerinde KÜRESEL OYNAMAYA hazırlık yapan isimler vardı. Hepsini sayacak değiliz! Ama ŞERİF ALİ TEKALAN önemli biriydi.

Öğrenciliğinden beri YURTDIŞINDA olan, dil bilen, hem içeride hem dışarıda kuvvetli ilişkileri olan bir isimdi!

NE OLDU? Kaçtı!

Peki nereden kaçtı? TARKİM'in hangarlarından!

Bu ekibin dışında bir de ANTALYALI İŞADAMI kimliği ile gezen NEVZAT AYVACI vardı...

PENSİLVANYALI'nın yeryüzünde en güvendiği ULAK! Çok sayıda siyasi ile de ilişkiliydi! Herkese özel not'ları o götürürdü! Nerede bilmiyorum!

Kaçtıysa şaşırmam!

Daha önce de yazdığım gibi bütün kritik isimler TARKİM HANGARINDAN kaçtı! Götürülen PARALAR gibi...

Kimse de "DUR" demedi!

17-25'ten 15 Temmuz'a kadar aynı ekip harıl harıl çalıştı. Birileri de sadece izledi! Bunların daha bilmediğiniz çok isimleri var! KRİPTO da değil üstelik. Hala FETÖ'yü korumak için meydanlardalar! Kimseden çekindikleri de yok. 15 Temmuz kalkışması olmuş, imamlar generallere emir vermiş, 250 kişi şehit düşmüş... Bunların umurunda değil... Devletin bir kanadı bunlarla kıyasıya mücadele ederken içeriden birileri mücadeleyi sulandırıyor!

Pensilvanyalı dışında oyunda büyük hamle sahibi olanların hepsi kaçtı.

Ellerini kollarını sallayarak hem de...

Peki bunlara kimler yardım etti?

Biliniyor mu? EVET!

Ortada 40 yıllık bir yapı var!

Birileri ısrarla alttakiler ile uğraşıyor.

Üsttekiler ise ANKARA'ya dönmediği gibi operasyonlara devam ediyor. EN azından istekliler!

Sonuç almak için TEPEDEKİLERİ bulmak ve etkisiz hale getirmek şart...

Bir hareket PARA ve AKILLA ayakta durur! İkisi de dışarıda! Yani tutuklu değil! Bu nedene çok dikkatli olunması gerekiyor! 15 Temmuz yaşandığı halde bazı siyasiler şimdiden "Mücadele abartılmıyor mu, çok ileri gidilmedi mi" noktasında!

İçlerinde AK PARTİLİLER de var!

Erdoğan "Bu mücadelede milletimden başka kimse yanımda yoktu" derken çok şey anlatıyordu.

Anlayana tabii!

Bakın!

RUANDA'daki İMAMLARI 29 Ekim resepsiyonunda oradaki DİPLOMATIMIZ ile yan yana ve iç içe! Aralarından su sızmıyor! Hatta 10 KASIM'ı işaret ederek "Yakında bütün arkadaşlarımız dışarıya çıkacak!" diyor. Bizim diplomatlarımızın yanında!

Çekinmeden hem de...

Eğer temsilciliklerimiz bunlara kapıları hala açıyorsa dışarıda da içeride de sıkıntı var demektir!

Ve duyduğum her gelişme Erdoğan'ın sözlerini hatırlatıyor: "MİLLETİMDEN BAŞKA KİMSE YOKTU!"

Birileri 15 Temmuz'u unutmak için dünden hazır!

Aman dikkatli olun!

Unutmayın unutturmayın...