Bay Lock masalı
Keynes anlatıyor da anlatıyor...
Garip olan, muhabir hiç soru sormuyor. Adam sadece konuşuyor... Anlattıkları hikayede ilginç notlar var! Biz başlamadan önce bunları sıralayalım...
Ankara'da çocukluğu geçiyor. Liseyi burada bitiriyor. FEM'e yani FETÖ'nün dershanelerine gidiyor. Ankara Siyasal'ı kazanıyor. Bitirdikten sonra da ver elini Amerika... Yüksek lisans için... Gittiğinde orada bir ev ve arkadaş buluyor. Bulduğu arkadaşın LAKABI TİLKİ! İlginç! Bu tanıdığımız FARUK BAYINDIR olmasın sakın! Bilmiyoruz tabii... Oturdukları evin üzeri cemaat yani FETÖ evi...
Bunu biliyorlar. Hem kendisinin hem de ev arkadaşının bu yapı ile ilgisi var...
Saklamıyor zaten...
David Keynes yani bizim anne tarafından GİRESUNLU dostumuzun TİLKİ lakaplı arkadaşı BYLOCK'u yazmış. Bu da kredi kartından APP STORE'lara ve GOOGLE PLAY'lere koyuyor. Yani TİLKİ'nin hazırladığı APP'in sahibi oluyor. Ortada bir kredi kartı ödemesi var. Daha sonra neden ihtiyaç duydularsa bunu güncellemek istiyorlar ve kaldırıyorlar. Tabii bu arada bunu indirmesi gerekenler indiriyor.
Tahminen 600 bin kişi kullanıma alıyor.
Sonra kalksa da sorun değil zaten. Amaç hasıl oluyor ve indirmesi gerekenler indiriyor. Neden büyük bir servis ağı değil de BYLOCK? Çünkü veriler yapanda kalsın ve kontrol edilsin diye...
HÜRRİYET'e konuşan David Keynes, TİLKİ'nin ortağıyla birlikte yurtdışına çıktığını söylüyor. Ancak TİLKİ'nin bu yazılımı yapması için gerekli bir bilgisi var mı? Bilmiyoruz! Bence sıfır ihtimal bile değil... 'Devlet sorduğu zaman ismini açıklarım' diyor! Doğrudur! O da kendisi gibi Amerika'da ve yatırımı var. Açıklasa ne olacak. Gülen'in Pensilvanya'da oturduğunu söylemek gibi bir şey!
'TİLKİ bunu neden geliştirdi' sorusuna "Belki Silikon Vadisi'nde satacaktı!" diye cevap veriyor.
Yapılan son tahlilde bir APP... Bundan milyonlarca var. Kimsenin dönüp bakma ihtimali yok. Dedim ya! TİLKİ'nin bu işi yaptığını gösteren en küçük bir işaret yok... (Ya da tutuklanan TÜBİTAKÇI bu TİLKİ...
"Ben yazdım" diyen isim...) Peki David Keynes öz'de ne diyor?
"Bu APP darbeden önce kaldırıldı!
Kullanılmış olamaz. Dolayısıyla 15 Temmuz'u FETÖ'nün yapmış olması mümkün değil! Gülen kötüdür ama cemaat (!) darbeci değildir! MİT doğruyu söylememektedir!" Brooklyn Köprüsü altında konuşan David yani bizim GİRESUNLU bunları söylüyor! Hiç isim yok! Hiç ilişki yok!
Lakap ve sonrasını bilen yok! Kaçanlar, gidenler, gelenler kim, bilen yok!
Açalım biraz o zaman!
WEB tasarımı ile uğraşan kişinin "Seni siyasete sokacağız! Sende ışık var!" denilerek kandırılan Faruk Bayındır olma ihtimali var mı? Çünkü Bayındır siyasete gireceğini söyleyerek bu işe kalkıştı. IP adresleri alması gerekti. Aldı da. Kredi kartından hem de. Ancak verilen sözler tutulmayınca yaşanan hayal kırıklığı yerini WEB sayfasına bıraktı. Ancak gariptir Bayındır'ın aldığı IP adresleri MHP KASETLERİNİN yayınlanmasında kullanıldı. Bayındır sonraları "Kredi kartım kayıp!" dedi. Dedi ama kartla ilgili başka hiçbir harcama da bulunamadı...
TİLKİ'nin ortağı denilen isim de büyük ihtimalle firari avukat Halil İbrahim Koca...
Zaten FETÖ ile ilişkisi ortada!
Unutmadan paylaşayım!
Röportaj doğrudan DEVLETTEKİ ADAMLARINA YÖNELİK! "SİZİ YAKARIZ" diyorlar! "Soruşturma açılsın bakın görün siz" diye tehdit ediyorlar...
Zaten konuşulanlara bakacak olursanız bir EV ARKADAŞI ve ilişkileri var.
Bunlar da net değil... Ama DARBE KALKIŞMASI ve 250 şehit çok net! Bu ekip 17-25 Aralık'ın da arkasında!
Daha o dosyaları açmadık. Neler var neler... Yakındaki düşmanlardan, kendilerini gizleyenlerden, ona buna çalışanlardan, ülkesini ikinci plana atanlardan, liderini arkadan vuranlardan söz ediyorum... İşler hiç bildiğiniz gibi değil. Ankara-İstanbul arasında bir ÇETE var! İçinde İŞADAMI da SİYASETÇİ de bürokrat da var! Yok yok yani! Çoğu hala ortada! Şimdi isimlere girmek istemiyorum. Ama muhabir arkadaşımızın hiç suçu olmasa da HÜRRİYET kullanılmış! Bal gibi hem de! 15 TEMMUZ'da AYDIN BEY ve YAYINLARI DARBENİN karşısındaydı!
Değil mi! Ne oldu da şimdi "15 TEMMUZ'UN ARKASINDA GÜLEN YOK" NOKTASINA GELDİNİZ! Bu geçen zamanda kim kiminle oturup ne konuştu? Fotoğrafını basamadığınız biri üzerinden DARBE KALKIŞMASININ ARKASINDA Pensilvanya'nın olmadığını anlattınız. BRAVO! Burası Türkiye...
Bunlar hep olur! Aslında yapılan, benim yazdıklarıma HÜRRİYET üzerinden cevap verilmesiydi. BYLOCK'un kim olduğunu yazdım! Mesela hiç görmediğim ve tanımadığım YALÇIN AYASLI isminden söz ediyorum. TARKİM, FARUK BAYINDIR VE HALİL İBRAHİM KOCA ortaklığından söz ediyorum. BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'ne getirilen FATİH AKOL'dan söz ediyorum. Sadece soruyorum ha!
ABD'de bu kadar saygın işlere imza atan SAYIN AYASLI burada nasıl oluyor da Bayındır ile Koca'yı buluyor! Kim bunları yan yana getiren güç! Uçağında YABANCI YAZILIMCILAR var mıydı diye soruyorum. TÜBİTAK ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin YALÇIN AYASLI ile ilgisi var mı diye soruyorum.
BORAJET'i soruyorum... Bu isimlerle ortaklığa kim karar verdi diye altını çizerek soruyorum...
Devamı da var!
Bilgi Üniversitesi'nin AMERİKALI patronları ile Fatih Akol'un yani Yalçın Ayaslı'nın bir ilişkisi var mı? Akol'u BORAJET ile birlikte oraya BİRİNCİ ADAM olarak getiren kim? Hatta siz bu yazıyı okurken FATİH AKOL, ABD'ye gitmiş olabilir bile... Oradan davet almış olabilir! Belki Yalçın Bey bekliyor ya da çağırıyor! BAKACAĞIZ!
Bu arada Yalçın Bey'in, kariyeri başarılarla dolu eşi Bodrum'dan MİKONOS'a oradan da ver elini ABD'ye yaptı mı?
Hatta iki ülke arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için kurulan VAKIFLARIN tabelaları söküldü mü? Yalçın Bey bunlara önem verirdi! Ne oldu acaba?
Bakın bu konularla ilgili çok az şey biliyor TÜRKİYE...
TARKİM'in Adana'daki ofisleri sabah saatlerinde basılırken İstanbul'dakilere saat 15:30 gibi girildi. Siz olsanız bırakın benim yazdıklarımı aradaki 5-6 saatte ortalığı temizlemez misiniz?
15 Temmuz Kalkışması ortada! FETÖ ortada! BYLOCK ortada!
Ama birileri çıkıp ENSESİNİ göstererek "ONLAR YAPMADI!" diyor!
HÜRRİYET de bunu manşet yapıyor!
Gazeteci elbette yapar! Ama soru da sorarak! Yukarıda sözünü ettiğim ÇETE işine gücüne hala devam ediyor!
Beni tehdit etmeleri önemli değil ama DEVLETİ hala soyuyorlar! Yıllarca istemedikleri adamları tasfiye ettiler.
Karalamayla kumpasla! Ben FETÖ'nün yakınında olanlarla da görüşüyorum.
Parasını ve zamanını verenlerle de...
Herkes pişman! EN azından beni bulunlar! AMA BUNLAR DEĞİL!
Türkiye yabancıların adına burada ÇETELEŞEREK iş tutanlardan kurtulmalı... Olmayan güçleri budanmalı.
Sesi çok çıkanların sesi kısılmalı...
Anlaşılması gereken şu! 17-25 nasıl adım adım geldiyse 15 Temmuz'da böyle... Benim TARKİM'e ya da bir başkasına husumetim yok! Olamaz da...
Ama ilişkiler ortada! Nereye el atsak aynı isimler çıkıyor! Buna neden ses çıkarılmadı, anlamakta zorlanıyorum...
HAVAYOLU ŞİRKETLERİ, ÖZEL JETLER, ÖZEL UÇUŞ NOKTALARI, İNCİRLİK, TARKİM, SAHİPLERİ, BYLOCK, BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, ÜLKEYE HANGARDAN İZİNSİZ GİRİŞ-ÇIKIŞLAR, ÇUVALLARLA KAÇIRILAN PARALAR, KAYIT DIŞI UÇUŞLAR, daha neler neler...
Adamlar dükkan içinde dükkan açmışlar. Biz "TEK DEVLET" derken onlar PARALEL'i kurmuşlar!
Ve içlerinde PARALEL olarak bilmediğiniz ne isimler...
Ben zamanla açıklamak istesem de MANŞETLER sanki bizi öne çekiyor gibi...
Bakalım göreceğiz...
Ama bu mahallede olmayan yok gibi...
BİR DE EDİNİLEN SERVETLER VAR! DEVLETİN GÜCÜYLE... Birkaç yılda uçaklar dolusu para kazananlar var!
NASIL OLDU BUNLAR! OYUNU KURAN KİMDİ?
Galiba hızla buraya sürükleniyoruz.
Sanki yakında YARDIMCI ERKEK OYUNCULARI bırakıp onları yazacağız... Çok uzak değil galiba...
Bekleyelim...
Ellerini bir görelim...
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- Ergün Diler
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