Ankara Fuller
11 Eylül'ü hatırlayın!
Bu eylemi yapma imkanı olmayan ARAP GENÇLERİNİN isim ve fotoğraflarını dünya medyasına sundu. Haliyle büyük yalan büyük medya tarafından sıklıkla kullanılınca herkes buna büyük doğru diye sarıldı...
Oysa ABD, Irak ve Afganistan'a girmek istiyordu ve "MÜSLÜMAN
TERÖRİSTE" ihtiyaç duyuyordu.
Girdiler de... Ama görünen o ki hedefledikleri ÇİN'i durduramadılar...
Kontrol altına aldıklarını söylemek de zor. Yine böyle bir operasyon daha gördük...
ÇEÇEN TSARNİEV KARDEŞLER haberleri olmadan BOSTON saldırısının arkasındaki kişiler olarak gösterildi. Biri konuşmasın diye öldürüldü. Zaten kimse de bu konuyla ilgili tek satır söz edemedi. Sonra UKRAYNA karıştı. İPEK YOLU'nun yeni mücadele alanı olacağı anlaşıldı...
Operasyonlarda PARMAK İZİ BIRAKIP sonra yürürlerdi...
15 TEMMUZ'a gelelim...
Burada kullanılanlar FETÖ'cüler...
Ayak izi de parmak izi de belli.
Şüpheye gerek yok... Peki BOSTON saldırısından sorumlu tutulan gençler kimdi? PENSİLVANYA'da bir dönem kalan ve GRAHAM FULLER'a akraba olan isimlerdi.
Çünkü çocukların amcası FULLER'in eski damadıydı...
Yani bomba, Pensilvanya, gençler, Fuller iç içeydi...
Peki Fuller'in canı kadar sevdiği ve ismini ANKARA koyduğu kızı neredeydi?
İşte bunu bilen pek insan yok...
Ama sandığımızdan çok daha önemli rolde... Ama bilmiyoruz.
Açalım biraz...
Fetullah Gülen'i CIA merkezine çeken kişi herkesin bildiği gibi Graham Fuller... Bunda bir şüphe yok! Ama gözden kaçırdığımız önemli bir şey vardı...
2011 yılından itibaren Graham Fuller'in en büyük yardımcısı kızı Samantha Ankara Fuller oldu. Çünkü CIA merkezinde GÜLEN'e karşı bir ekip vardı. Bilgi akışına zaman zaman büyük darbe indiriyordu...
FULLER bunu tespit edince akıllara gelmeyecek bir hamle yaptı. Kızını işin başına getirdi... Artık hem Graham Fuller hem CIA daha rahat ilerliyordu... Artık en güvenilir isim oydu... ANKARA artık Ankara'ya karşı mücadele ediyordu...
Biraz daha ayrıntılara girelim...
Samantha Ankara Fuller 2013'ten sonra en az 30 defa Türkiye'ye geldi.
Gülen'in en güvendiği adamlarla toplantı yaptı. Her defasında toplantılara çok ÖZEL isimler katıldı.
Şimdi ismini söylemek istemediğim kişiler işin göbeğindeydi. Ve hiç biri TÜRKİYE'nin kazanacağına inanmıyordu... Zaten hep böyle değil miydi?
Neyse...
Şehir dışında olduğum için bakamadım ama ANKARA FULLER acaba kaç kez PASAPORT KONTROLÜNDEN geçti? Şimdilik bilmiyorum. Ama HANGARLARI KULLANDIYSA şaşıracak mıyız?
Elbette hayır...
Samantha Ankara Fuller; İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da çok özel toplantılar yaptı... Hep babasının yanındaydı. Örgütü büyüten gizli ellerden biriydi... Bu nedenle en kritik toplantılarda vardı. Bir de çok iyi TÜRKÇE bildiği için Pensilvanyalı ile CIA arasındaki önemli köprüydü...
Kestanepazarı'ndan çıkanlar artık O'nsuz duramıyordu...
Pensilvanyalı'nın tercümanlığını da o yapıyordu. Yani bilmediği, atladığı bir şey yoktu...
Gülen, Samantha'yı fırsat bildi.
Büyük şans olduğunu düşündü...
Yanındaki ismin TÜRKÇE konuşması kendini iyi hissettiriyordu... Bu nedenle çok kritik birkaç adım attı.
Ne mi yaptı?
Samantha'nın saydığım şehirlerde yaptığı çok özel toplantılarına katılan önemli FETÖ'cülerden bazıları yine FETÖ'cüler tarafından tutuklandı.
Güvenmediği için. Samantha işaret ettiği için...
Samantha doludizgin gidiyordu.
15 Temmuz'dan sonra da TÜRKİYE'ye geldi. İncirlik'ten mi bilmem ama geldi... KALKIŞMADAN hemen önce Türkiye'de olan CIA ajanları konuşuluyordu! Acaba Samantha Ankara Fuller de burada mıydı!
Neyse, ANKARA 15 TEMMUZ'dan sonra geldi ve hasar gören yapıya el attı... İkinci kalkışma için olmasa bile ÖRGÜTE sarıldı.
Çok özel isimlerle oturup kalktı.
Bilmediğimiz B PLANI için düğmeye bastı... Bir de İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana'da TUTUKLANMA ihtimali olan çok özel isimleri çekip aldı. Silinip gitmelerini engelledi.
Bunların pek çoğu da askerdi...
Durumu büyük ihtimal babasına harf harf bildirmiştir...
Bildirmiştir ama yaptıkları da SIR değildi. CIA içinden ya da MİT içinden birileri bunları sızdırıyordu.
Ben de oradan alıyordum...
Bana kadar geldiğine göre Ankara değil ama BAYAN ANKARA zordaydı...
Siz bu yazıyı okurken ben İstanbul'da olacağım. Ve ilk işim BAYAN ANKARA FULLER'in nerelerden TÜRKİYE'ye giriş yaptığına bakacağım... Hem darbe öncesine hem sonrasına... Eğer yolumuz darbe öncesi tahmin ettiğiniz HANGARLARA çıkarsa oradaki isimleri ana-baba adıyla yazarız...
Ama önce emin olalım. Gerisi kolay...
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- Ergün Diler
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