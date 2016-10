Çare sizsiniz

Türkiye'nin TÜRK AKIMI ile ne kadar büyük bir hamle yaptığı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

Ama şimdi bile herkes rahatsız. Ankara gerçekten büyük bir devletin atacağı adımları en sıkıntılı gibi görünen günlerde gerçekleştirdi.

Saldıranlar şaşkın. Bunların nasıl olduğunu anlamakta zorlanıyorlar... Belli ki uzun süre zorlanacaklar...

Tabii bu arada ellerinden geleni yapmak için de imkanlarını kullanmak isteyecekler...

Herkes İKİNCİ KALKIŞMA olur mu tartışması içinde ya! Zaten bunların istedikleri de güçlerinin konuşulması...

Ama bu karşımızdakilerin hiçbir gücünün olmadığı anlamına gelmez, gelmemeli...

Bakın, Pensilvanyalı yakın adamlarına 10 Kasım 1938'de doğduğunu söyler. Atatürk'ün ölüm saatiyle kendisinin doğum saatinin aynı olduğunu anlatır. Nüfus kağıdındaki tarih başka da olsa bunu gerçek TARİH olarak aktarır.

Son dönemde sosyal medya üzerinden KASETLERLE mesaj verdiği de çok konuşuluyor... Zaten buna bayılır. Verdiği mesajın gerçekleşip gerçekleşmemesi önemli değildir. Ama konuşulmasına bayılır. Herkesin gözden kaçırdığı iki mesaj verdi. Kimse bunlara takılmadı. Biri ALAATTİN KAYA'nın, diğeri de kardeşi KUDBETTİN GÜLEN 'in gittikleri yerden, belki PENSİLVANYA'dan, yurda dönmeleridir. Yakalanacaklarını bile bile dönmelerinin önemli bir amacı vardı. Kudbettin Gülen'i Türkiye'ye yollayan ABİ'si Gülen'di. Yani Pensilvanyalı...

İçerideki ASKERLERİNE , bürokratlarına, hakimlerine, gazetecilerine, avukatlarına, işadamlarına mesaj vermek için. ONLARA kardeşi ve güvendiği yakın isim olan Alaattin Kaya ile "KORKMAYIN! YAKINDA HEPİNİZ SERBEST KALACAKSINIZ! BAKIN EN YAKINLARIMI YANIMDA OLMALARINA RAĞMEN ARANIZA YOLLUYORUM. KORKMAYIN VE KONUŞMAYIN. HERKESİN YÜZÜ YAKINDA GÜLECEK . BEKLEYİN! UMUTSUZLUĞA DÜŞMEYİN " diyor... Bunun için de yakınlarına hazırlıkta olduğu 10 KASIM'ı işaret ediyor. Eğer Pensilvanya ve ekibi bir şey yapacaksa 10 KASIM'da yapacak. Alacakları bir sonuç olmasa da o gün gelmek isteyeceklerdir.

Çünkü Pensilvanyalı bu 10 KASIM vurgusunu daha yanında sadece 14 kişi varken KESTANE PAZARI'nda yaptı.

Eğer o gün söylediği gerçekse elinde kullanacağı tek 10 KASIM var! O da bu 10 KASIM...

Özellikle Türkiye enerji kartında bambaşka bir ROTA çizmişken gelmek isteyeceklerdir. Çünkü bu onların patronlarını delirtmiş durumda...

AÇALIM BİRAZ...

Amerika Avrupa'yı yani en büyük rakibini GAZ ve PETROL trafiği ile kontrol etmek istiyordu. Öteden beri... Ancak 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin attığı adım bunu boşa çıkardı. Rusya ile yan yana gelen Türkiye büyük bir oyun kurdu. Washington'ın Avrupa'yı kontrolünün önüne geçti...

Zaten Rus uçağını vurarak yaptıkları oyun artık herkesin malumu. Neden yaptıkları şimdi daha iyi anlaşılıyor...

Hatırlayın, UÇAK DÜŞTÜ iki ülke arasındaki ilişkiler gerildi. Karşılıklı açıklamalar birbirini izledi. Ama iki taraftan TÜRK AKIMI ile ilgili tek satır bir şey duymadık. Biz de Ruslar da TÜRK AKIMI'nı dillendirmedik. Ortadan kalkacağına dair en ufak bir ima bile olmadı... Türk Akımı ABD'nin sadece Avrupa'daki değil Orta Doğu'daki gücünü de bitirecek bir adım...

Bunu en iyi onlar biliyor. Elbette onlar da ellerindeki kartı masaya sürecekler.

İlk seçenekleri Musul-Kerkük-Akdeniz Petrol Boru Hattı...

Tabii bunun gerçekleşmesi için YPG'nin AKDENİZ'e ulaşması şart.

Bunu kim nasıl yapacak? Bunu kim sağlayacak? ZOR! Çünkü Türk askeri yolları kesti. Projeyi çevirip çöpe attı.

Musul ve Kerkük'ün doğalgaz rezervi yaklaşık 6 trilyon metreküp, petrol rezervi ise 60 milyar varil... Çok önemli bir rakam. Ancak TÜRK AKIMI bunu değersiz kılıyor. Çünkü bu akımdan gidecek olan gaz YÜZDE 20 daha ucuz. Türk Akımı olduğu sürece Washington'ın eli kolu bağlı. Bu nedenle Türkiye'yi karıştıracak bir hamle ile gelmeleri sürpriz değil. Başaramasalar da geleceklerdir. Gelmek zorundalar çünkü. Yenileceklerini bile bile...

İkinci bir seçenek daha var!

Suudi Arabistan-Ürdün-İsrail- Akdeniz boru hattı. Bu hat sayesinde Avrupa Birliği'ni tekrar kendi istekleri doğrultusunda yönlendirebilirler. Ancak bu proje TÜRK AKIMI ortadan kalkarsa yaşayabilir. Bunun da maliyeti pahalı. Ayrıca bu projede OLMAK İSTEMEYEN ÖNEMLİ BİR GÜÇ DAHA VARDI! KRAL SELMAN!

Bu projenin içinde olmayacağını ilgililere söyledi. Söyledi ne oldu ondan sonra? 11 EYLÜL SUUDİ ARABİSTAN'A KALDI!

Amaçları 750 milyar dolara el koyarak 11 Eylül'ü Suudlar'a yıkarak TÜRK AKIMI'nı önlemek. Ama Suudlar da geri adım atmadı. "Bu işte yokuz" dedi... Bu nedenle Amerika Türkiye'yi kaybettiği an bölgeyi kaybedecek. Bütün gelişmeler de bu yönde! ORDUDAKİ temizlik bunun en büyük göstergesi. 10 KASIM'da PENSİLVANYA saldırsa da sonuç çıkmayacak. Çünkü kendisine DARBE yapan bir ittifak TÜRKİYE için artık huzursuzluk kaynağı. Hem NATO'nun en büyük güçlerinden biri olacaksınız, hem de NATO tarafından arkanızdan vurulacaksınız. Bunu taşımak kolay değil. Bu nedenle yollar hızla ayrılıyor.

Ayrılacak da... Çünkü Amerika'nın yaptığı kötülüklerin ardı arkası kesilmiyor. CIA devamlı devrede. Enerji Bakanı Berat Albayrak inanılmaz önemli adımlar atıyor, onların yaptığı tek hamle ne? TELEFONUNA sızmak.

MAİLLERİNE GİRMEK ! Ellerinden bu geliyor. Hala Türkiye'de maillerinde ve telefonlarında özel bilgi barındıran kaldıysa! Peki, Türkiye ENERJİ DEVLERİNİ buraya toplama kararını verdikten sonra ne oldu?

ŞEMDİNLİ, ŞIRNAK, YENİ BOSNA ve SİLVAN'da bombalar patladı. Saldırılar hızlandı... 21 ŞEHİT VERDİK ...

Amaç Türkiye'nin ENER Jİ kartını elinden almaktı. Ankara'ya "DUR" demekti...

Canımız yansa da bunları kimin yaptığını bilsek de kimse DURMADI.

YÜRÜDÜ! Yürüyecek de...

Ama saldıranlar kaybedecekti.

Kayıpları daha da artacaktı...

Fidel Castro'nun yıllar önceki "PKK Yankee'nin petrol bekçisidir.

Aksini kimse ispat edemez" sözünü hatırladım. Hoş şimdi kullandıkları örgüt sayısı arttı. FETÖ de DEAŞ da bunların elinde... Geliyorlar ama yel kayadan toz alıyor. Eğilip bükülen bir TÜRKİYE yok artık. Olmayacak da... Ama onların patronları yani Pensilvanya'nın yön verenleri boş durmayacak. Bu net!

Çünkü bu büyük bir mücadele. Bugün yarın bitecek gibi değil... Biz bilmiyoruz ama MISIR'da bunlar yine büyük bir adım attı...

China Fortune Land Development Company (CFLD)... Çok önemli bir şirket! Adı geçen şirket yöneticileri Mısır Devlet Başkanı Sisi ile bir araya geldi. Gizli görüşmeden sonra çok önemli bir karar alındı... MISIR'a yeni bir BAŞKENT yapmak için düğmeye basıldı. Şaka değil gerçek. Mısır'ın darbe ile başa gelen lideri ülkesinin BAŞKENTİNİ BARONLARIN verdiği para ile değiştirecekti... Adı konulmayan BAŞKENT için ilk etapta 20 milyar dolar verilecekti. İlk adım atıldıktan sonra da 25 milyar dolar daha gelecekti. Para yağdırıp KAHİRE 'yi bitireceklerdi.

Türkiye'nin kaybından sonra tamamen ellerinde tutacakları bir MISIR meydana getiriyorlardı... Durmayacaklarını gösteriyorlardı. Peki milyar dolarları yağdıran şirket yani China Fortune Land Development Company kimindi?

Evet! ROTHSCHILDLER 'in...

Burada yine karşımıza çıkacaklar.

Ama bu ORTADOĞU'yu unuttukları anlamına gelmesin. Her yerde bunlarla savaşılacak. Kaçış yok. Ta ki TÜRKİYE ayakları üzerinde dimdik meydan okuyuncaya kadar. Sonra bunlar kaçacak yer arayacak. Ama önce 15 TEMMUZ'dan sonraki İLK RAUND'un kazanılması gerekiyor.

Şimdiye kadar yaptıklarımız bunların üstesinden geleceğimizin garantisi...

Dönelim başa...

Pensilvanyalı gelecekse, BARONLARIN da isteği üzerine 10 KASIM'da gelecek... Çünkü galibiyet halinde satacağı çok şey var... Küçük bir dikkat bile bunların ufalanmasına yeter. Rehavete kapılmadan devam...

Gelenlerin sonu ortada. Yine gelirlerse yine ne olacağı ortada... Onlar kurşun asker! Gelmeden duramazlar. Onlar saldıracak, siz de gerekeni yapacaksınız...

Durmak yok!