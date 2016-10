Havada ittifak

Birkaç gündür SİVİL HAVACILIKTAN yürüdük. Malum TARKİM'den. Oradan başka yerlere de geleceğiz. Daha HAVADA bilmediğimiz çok şey var. İnanılmaz bağlantılar inanılmaz gelişgidişler.

Hepsini zamanı geldikçe paylaşırız. Belki de kaybettiklerini düşündükleri FOTOĞRAFLARI...

Gelin bugün hem 15 TEMUZ KALKIŞMASI'ndan hem sivil havacılıktan gidelim.

Hangardan hangara koşalım...

Şunu baştan söylemek istiyorum. Darbe havadan geldi! Hain plan havada yapıldı!

HAVADAKİ kararlarla 250 şehit verildi.

Yoksa bir neden yokken HANGARLARA girmiş değiliz. Zaten dikkatle takip edenler adım adım gittiğimizi bilir. Çok daha önemli noktalara geleceğiz. Çok bilinen PATRONLARIN inanılmaz ilişkilerini yazacağız. HAVADA nelerin çevrildiğini satır satır aktaracağız...

Ama önce küçük adımlarla gidelim istiyorum...

Günlerdir TARKİM'i yazdık...

ASIL OYUNCUYA sonra geleceğiz. O beklesin. Arkadaşı da beklesin! Kendilerine kimsenin dokunamayacağını sanıyorlar.

Öyle konuşuyorlar. Aldanıyorlar. Havadaki hesap yere uymadı. Yakında uymadığını çok daha iyi anlayacaklar...

Neyse...

15 Temmuz için çok konuşuldu yazıldı çizildi. Elbette hepsi çok önemli. Ama bence ben dahil herkesin PAS GEÇTİĞİ ÇOK ÖNEMLİ BİR İSİM VAR!

BEKİR ERCAN VAN!

TUĞGENERAL...

Bu isim FETO tarafından çok özel seçilmiş ve HARP OKULU'na yerleştirilmiş bir isimdir. Bunu bilen bilir.

Çok özel olduğunu anlamak için de DAHİ olmaya gerek yok. BEYAZIT ÖZTÜRK gibi Bekir Ercan VAN da "R"leri söyleyemez. Böyle birinin ORDUYA katılma ihtimali SIFIR'dır. Asla ve kat'a bünyeye alınamaz. Ama o katılıyor. Ve inanılmaz bir şekilde korunarak yürüyor...

ERCAN VAN 1989 mezunu... Zaten ondan sonra ilerliyor! Hem pilot hem kurmay. Önemli yani...

15 Temmuz Kalkışması'nda HAVADAKİ F-16'lara İNCİRLİK'ten kalkan uçaklar ikmal yaptı. VAN istedi oldu yani... Ama öncesi daha önemliydi. Ercan Van'ın buraya ÜS KOMUTANI olarak gelmesi de DARBENİN EN ÖNEMLİ AYAKLARINDAN biriydi.

Nasıl TARKİM'de neler olup bittiğini hala tam olarak bilmiyorsak İNCİRLİK'te de aynen öyle.

Kimler oraya inerdi? Kimler kimler tarafından dışarı çıkarılırdı? Hangi özel araçlar gelip özel misafirleri alırdı? BİLEN YOK! Ama merkezde yapılan toplantılara TARKİM'den gidenler vardı. Hiç kaçırmazlardı toplantıları... Nasıl dışarıdan gelen bir uçak TARKİM'in hangarına geliyorsa burada da aynısı geçerliydi.

Mesela çok özel bir AMERİKAN JETİ buraya indi. İçindekiler çok özel isimlerdi.

İşlerini görüp elini kolunu sallayıp tekrar basıp gittiler.

Bilemezdik. İlgimizin dışındaydı çünkü...

Gelelim 15 Temmuz öncesine...

Ercan Van o günlerde ne hikmetse AMERİKAN HAVA KUVVETLERİ'ne bağlı uçaklarla FRANKFURT'a gidiyordu.

Sık sık. Amerikalılar'ın kurye yolcu uçağı ile... Ercan Van, her gidişinde JAMES BOND tipi bir siyah çantayı da yanında götürüyordu. Ayrıca koca koca bavullar...

Soranlara "Yakınlarıma sucuk, pastırma götürüyorum" cevabı veriyordu... Ercan Van, ÜS KOMUTANI olduğu için aranması söz konusu değildi.

ÖZGÜRDÜ yani! Ercan Van'ın da katıldığı bu uçuşlarda ABD'li askerlerin yanı sıra, ABD'li siviller de vardı. Muhtemelen CIA ajanları ile uçuyordu. Gidiş ve geliş aynı gün içerisinde oluyordu. Orada GİZLİ TOPLANTI yapılıyor, çanta teslim ediliyor ve geri dönülüyordu. Sık sık...

Ercan Van'ı devamlı ziyaret eden birkaç sivil ziyaretçisi vardı. Bunlar merkezdeki toplantılara da katılan isimlerdi.

TARKİM'den gelenlerin de dostlarıydı.

Hep birlikte özel toplantılar yaparlardı.

İncirlikten gelen özel konuklarla. Zaten İSTANBUL'DAKİ bazı noktalara DARBEYİ bunlar haber veriyordu. İçinde oldukları için... Ercan Van bu sivillerle de, IRAK'a gizli uçuşlar yapardı. Oradan da gizemli insanlar gelirdi.

Yer İNCİRLİK olduğu için kimse dönüp tek söz söyleyemezdi.

Mesela aranan biri ÖZEL JET ya da

askeri yolcu uçağı ile gelip İNCİRLİK'e indi diyelim! Kontrol Ercan Van ve Amerikalılar da olduğu için kimse ne inen uçağı ne de çıkış yapan araçları arayabilirdi.

İnanılmaz bir sistem vardı.

Ercan Van'a gelenler FETÖ'cüydü.

İsimlere gerek yok. Ama bağ ortada.

SIR da değil... İstanbul'dan gelenler de aynı sistemin oyuncularıydı.

İncirlik'e inen AMERİKA TESCİLLİ özel jetler de oyuna dahildi. Amerikalı oldukları için kuyruklarında "N" ile başlayan isimler görürdük.

Askeri uçaklar zaten işin içindeydi.

PARA götürüldü mü?

Toplanan himmet paraları buradan ilgili yerlere uçuruldu mu? FETÖ'nün önemli isimleri buralardan giriş çıkış yaptı mı?

Bu uçaklarla ABD'ye istihbarat dosyaları taşındı mı?

HEPSİ OLDU!

Tek tek hepsi gerçekleşti...

Kontrol tamamen onlardaydı. Ne geleni ne de gideni bilme ihtimali yoktu...

Almanya'daki kuvvetleri 15 Temmuz'un içindeydi. Ama tam neresindeydi bilemiyorum. Ama vardılar.

Amerika'nın yer yüzünde kendi ülkesi dışında en rahat ettiği yer İNCİRLİK'ti...

Buraya kimler geldi? Kimlere geçit verildi?

Nasıl operasyonlar yapıldı? Bunu Ercan Van'dan daha iyi bilen kimse yok! Eğer konuşursa çok şey ortaya çıkar. Konuşacak mı, konuşturulacak mı çok merak ediyorum... Çünkü her şeyi yaşayan ve en iyi bilen o! Konuştuğu anda DEPREM olur. Bunu görebiliyorum.

Ama önümüzde 15 Temmuz Kalkışması, bu kadar can kaybı, HANGAR'dan başlayan İncirlik'e uzanan BYLOCK ile devam eden ve ABD'den sığınma isteyen TÜRKLER var...

Bekir Ercan Van'ı oraya kim komutan tayin ettiyse o da her şeyi biliyordu!

Toplanan PARALARIN uçtuğu yer de burasıydı. ÜS akıl buradaydı!

Türkiye içinde toplanan bütün istihbarat da buradan ÇANTALARLA ilgili yerlere gidiyordu.

Adamlar bu kadar rahat olunca DARBEYE kadar uzanan yol açılıyordu...

Kimler Adana'ya özel jetlerle inip özel araçlarla İNCİRLİK'e geçiyordu. 15 Temmuz'a giden yolda, taşları kimler kimlerle döşüyordu! Ve bu hainliği yapanlar hala ortada ve birlikte. HAVADA İTTİFAK sürüyor.

Kimsenin kendilerine ulaşamayacağını düşünüyorlar... KASETLERDEN kalkışmaya kadar her türlü operasyonu yapan bu ekipte, yok yok! Koca koca işadamları, siyasetçi görünümlü FETÖ'cüler, bürokratlar, emniyetçiler, üniversite hocaları, istihbaratçılar...

DEVLET alıp Bekir Ercan Van'ı konuştursun yeter!

Herkes her şeyi anlar.

BYLOCK peşinde koşmaya gerek de kalmaz... Türkiye içinde başka bir DEVLETLE iş tutan ve bunu saklamadan gizlemeden yapan bir EKİPLE karşı karşıyayız... İnanılır gibi değil ama gerçek.

İSTANBUL-ADANA arası yapılan özel uçuşlar ve özel araçlarla gidilen GİZLİ TOPLANTILAR...

Ve kaçanlarla kalanlar arasındaki iletişimler...

Bunları da yazar mıyız?

Elbette...

Dedim ya adım adım gidelim.

Biliyorsunuz! "yazarız" dediklerimi yazdım.

Ama buradaki isimler çok daha şaşırtıcı...

HAVADA TÜRBÜLANS olacak. Ama bunu bu kez biz gerçekleştireceğiz...

Herkesi inandırdığını düşünenler ve belli odaklara güvenenler yanılacaklar. Onların da canı yanacak... Uçaklardan tepemize bomba yağdıran bunlardı çünkü. Ülkeyi iç savaşa götürmek için düğmeye basanlar bunlardı çünkü. Türkiye'ye değil de, başka yere bağlı olanlar bunlardı çünkü...

Bizler de bunları yazmak zorundayız...

NAPOLYON der ki: YAVAŞ YAVAŞ HIZLI GİT!

Öyle yapmaya çabalıyorum...

Hızımız arttığı zaman içimizdeki YABANCILAR çok üzülecek...

BEKLEYİN!

Şimdi sıra İNCİRLİK ekibine geldi anlayacağınız... İlişkileri isim isim adres adres yazacağız... Ama biraz zaman...

Bir de NAPOLYON "Üniformanın adamı ol" der...

Hem Türk askeri görünümünde olacaksın, hem yakana TÜRK BAYRAKLI ROZETİ takacaksın hem de saldıracaksın!

YOK ÖYLE.