Dağdaki elçi
Eğer geniş bakmayıp her zaman olduğu gibi isimler üzerinden sonuca varmaya kalkarsak sağlıklı bir noktaya varma şansımız yok.
Hem de hiç...
Hatırlayanlar bilir, ABD'nin Ankara eski Büyükelçisi RICCI beni pek sevmezdi. Bir dostumun dediği gibi her sabah ilk iş olarak beni okurdu.
Tayyip Bey'in sağlığı ile ilgili gazetecileri toplayıp TOTO oynardı.
Bunu da herkesten gizli, İSTANBUL'un göbeğinde ünlü bir otelde yapardı...
Bunları yazınca, başka işlere de girince gitti.
Yerine Bass geldi. O da başlarda hiç fena değildi.
Ama sonra Ankara ona da yaramadı sanırım...
Ben değil ama Amerika'da kendisinin GİRİŞİMLERİ belli yerlerde çok konuşuluyor.
Fazlasıyla kulvardan çıktığı söyleniyor...
Mesela...
Ankara'nın güçlü siyasi isimlerinden biriyle (hepiniz bilirsiniz!) buluşmuş...
Buluşma İstanbul'da değil bu kez.
Ricci'nin düştüğü hataya düşmemiş...
İddia bu ya DAĞA çıkmış BASS...
Konuştuğu isim AK PARTİ'ye yakın.
İçinden.
Ama etkisi ve imkanları bununla sınırlı değil... Diğer partileri de kapsayacak ilişki ağı var.
Amerika'daki seçimlerle de teması olan biri.
Özellikle Hillary Clinton ile sıkı dost.
Zaten buradan yola çıktığınız zaman 15 Temmuz'u da büyük savaşı da Tayyip Bey'e saldıranları da anlarsınız...
Dağ başında BASS ne arıyordu?
Kimi buldu?
Ve ne konuşuldu? Şimdilik bilen yok!
Ama ARTVİN'de yani kısa bir süre önce CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast girişiminde bulunulan yerde ne işi vardı?
Korkmuyor muydu?
Ya da EN GÜVENİLİR BULUŞMA NOKTASI OLARAK NEDEN ORASI SEÇİLİYORDU!
Bilmiyorum.
Öğreneceğiz.
Ben de buralarda soruyorum.
Türkiye'ye dönünceye kadar sorunun cevabını buluruz inşallah!
CHP Lideri Kemal Bey ile ARTVİN'de dağda aranıp bulunan kişi ÖZ İTİBARİYLE Clintonlar'a yakındır.
Yani Soroslar'a...
Yani Rothschildler'e...
Zaten Clinton'a bakın fotoğrafı hemen görürsünüz.
Evelyn de Rothschild adeta Hillary'nin patronu burada.
O söylüyor, Hillary hastalanıyor!
Çalışmaktan!
Hillary'nin ilişkileri ve arkasındaki gücü araştırdığınızda FETÖ'den Artvin'e kadar yol alırsınız...
Yetmez, sınırları aşarsınız...
Geçtiğimiz günlerde SOROS'un sızıntıları ortaya çıkarıldı.
Demek ki bir güç bunlara karşı.
Ne diyor SOROS?
Hatırlayalım...
"Putin kesinlikle ve kesinlikle yok edilmeli. Ne gerekiyorsa yapılmalı.
MEDVEDEV zamanında AÇIK TOPLUM olarak çok önemli adımlar attık. Medvedev bizim için çok uygun biri. Putin KREMLİN'e dönünce savaşı yine başlattı. Rusya'nın istikrarsızlığı bizim için önemli.
Gerekeni yapacağız. Burada gazete ve gazetecilere büyük iş düşüyor...
Medya böyle operasyonlarda en büyük silah..." Demek ki Türkiye'de olduğu gibi Amerika'da ve Rusya'da da İKİ EKOL ÇARPIŞIYOR...
ULUS DEVLETLER İLE PARA...
Kimin galip geleceğini Amerika'daki başkanlık seçimlerinde göreceğiz...
Ama burada da garip işler oluyor...
Şimdiye kadar olan bütün BAŞKANLIK yarışmalarında ADAYLAR ile birlikte MUHTEMEL BAŞKANLARIN YARDIMCILARI DA sahnede olurdu... Her yerde bunlar görülürdü.
Şimdi sadece adaylar ortada...
BÜYÜK KAVGAYI VEREN İKİ GÜÇ yardımcılar üzerinden birbirini kontrol etme derdinde...
Trump ya da Clinton gelse de ikinci adamlar önemli.
Ya biri iki tarafı da kontrol ederse?
Bu ekip, yani PARA üzerinden her şeyi kontrol etmek isteyenler, cemaat üzerinden bizim üzerimizden ilerlemek istiyor.
Hem içeride hem bölgede...
BÖLGEDE yaptıkları bilinmeyen örtülü operasyonları yarın yazarız...
Ama dün de etrafında dolaştığımız BREXIT ile devam edelim.
Buradaki tartışmaların en büyüğü bu çünkü...
Amerika'yı Amerika yapan DEVLER paralarını bir türlü ülkelerine getirmiyorlardı.
Kimse bunlara söz geçiremiyordu.
Sıkıştıkları an "BİZ KÜRESEL ŞİRKETLERİZ. VATANIMIZ DÜNYA" diyorlardı...
• APPLE
• COCA COLA
• MICROSOFT
• PEPSI
• WALT DISNEY
• PROCTER & GAMBLE gibi devler 1 trilyon doları Londra'nın kontrol ettiği OFF SHORE hesaplarında tuttu...
Ta ki NEVADA PROTOKOLÜ DEVREYE girinceye kadar...
Şimdi ne yapacaklar göreceğiz.
Kaçırdıkları vergiyi sormaya cesaret eden yok...
İşte bu ittifak FETÖ ile, Ricci ile, 17 Aralık ile, Bass ile, Artvin ile, 15 Temmuz ile karşımıza çıkıyor...
Bu nedenle isimlerin hiçbir önemi yok.
Kiminle ve kimlerle kavga verdiğimizin bilinmesi şart...
Bu adamlar TAYYİP BEY dışında bir seçenek için AK PARTİ dahil her yeri karıştırmak isteyeceklerdir...
Bunları yapacak güçleri de var...
Karşımızdaki koalisyon dünyayı istiyor, biz TÜRKİYE'yi vermemek için omuz omuza olmalıyız...
Burası artık onlar için zor deplasman...
Öyle kolay değil...
Dağa da çıksalar, KÖPRÜYE de inseler kolay değil...
Ama biz de anlayalım...
İşimiz kolay değil ama zor da değil...
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