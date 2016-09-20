Kanada yolcusu
Askerin içindeki yapılanmayı kim uyandırdı?
Hedefi kim saptadı?
BİLMİYORUZ!
Aradan geçen bunca güne rağmen bilmiyoruz...
Daha önce de paylaştım.
"Böyle durumlarda darbenin arkasındaki TABELAYA bakmak şart" dedim... Baktığımızda ne görüyoruz peki? Kalkışmanın arkasındaki GÜLEN'in tüm konforuyla hayatına devam ettiğini... Neden peki?
İşte üzerinde durmamız gereken en kritik nokta. Türkiye ayağa kalkmış, 300 vatandaşımız şehit olmuş ama adamlardan "TIK" yok. Bunu anlamazsak operasyonu ıskalamış oluruz. Hatırlayın daha ilk gün "Bu işin içinde İngiltere ve Amerika var" diye yazdım. Tablo çok karışık olmakla birlikte ortadaydı... Amerika ne kadar güçlü olursa olsun Türkiye'de İngiltere'ye rağmen iş yapamaz. Bu söylenmediği için akıllar karışıyor...
Şimdi konuya girelim...
Geçmişi hatırlayalım. 28 Şubat döneminin etkili PAŞALARINDAN biri ısrara dayanamayıp İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'ne randevu verdi. Israrı anlamıyordu ama verdi.
Gelen BÜYÜKELÇİ doğrudan söze girdi: "Cemaati CIA kullanmaya başladı..." Paşa şaşırdı "İyi ama siz nereden biliyorsunuz?" diye sordu... Karşıdan gelen cevap da kısa ve etkiliydi: "Çünkü biz kurduk, onlara kaptırdık!"
Devam...
Önemli yere doğru ilerleyelim...
Gülen ve grubu, BİZ DEVLET olamadığımız için bu adamların eline geçti. Dün bunu anlayacak çapımız yoktu. Graham Fuller, George Fidas, Marc Grossman ve Morton Abramowitz PARALEL'e en büyük desteği veren CIA ajanları. SIR da değil...
Gülen şu an Pensilvanya'da. Biz bilmiyoruz ama tam etkili 150 CIA ajanı Pensilvanya'nın aklını kalbini koruyor. En iyi yetişmiş isimler Gülen'in tamamıyla etrafında... Şu an OBAMA için ya da BEYAZ SARAY kavgası veren Hillary ve Trump için gönüllü 5 CIA görevlisi bulunamaz. Bunu kendileri söylüyor ben değil... Çünkü bizim bağrımızda yetişen CEMAAT, CIA için son 50 yılın en büyük operasyonu. Bunu da kendileri söylüyor...
Tempoyu artıralım...
Gerçekçi olalım. Amerika'da hiçbir yargıç GÜLEN'e karşı şu an adım atamaz. Attığı an o mahkemede SANIK olur. Bunu bilen bilir... Oradaki bir hakim ya da bin hakim GÜLEN'in onlar için yaptığını yapamaz! Yapamadığı gibi hayal bile edemez. CIA cemaatle ORTA ASYA'ya girdi. Ve kaldı. Bundan asla vazgeçemezler...
YUMUŞAK GÜÇ'ün mimarı JOSEPHNYE de bunu bilmektedir.
Nye de Pensilvanya'dan vazgeçilmesine karşıdır. Hatta YUMUŞAK GÜÇ'ü şimdi Pensilvanya için kullanacaklar!
Karar da verildi...
Gerçekçi olmak durumundayız.
Gülen asla ve kat'a sağ olarak Türkiye'ye verilmez. Canlı olarak mümkün değil...
Eğer Washington ile Ankara aralarındaki sorunlarda uzlaşamazsa GÜLEN, Kanada'ya gönderilecek. Büyük ihtimalle oraya yerleşecek...
Peki bu ne demek?
Açalım...
KANADA'nın VANCOUVER kentinde tam 100 dönüm üzerine bir malikane hazırlandı. Gülen için... Neden VANCOUVER diye düşünebilirsiniz!
Cevap basit! İstanbul'a iklim olarak atmosfer olarak en çok benzeyen şehir...
Başka bir nedeni daha vardı. Birkaç yıl önce Gülen'e en yakın 17 isim büyük titizlikle belirlendi. Bu isimler de hemen sonra bu kente gönderildi. Hazırlık çok önceleri başladı yani... 17 kişilik özel listeyi kim biliyordu?
Kanada'nın hakimi olan İNGİLİZ GİZLİ SERVİSİ! Dahası CIA bunlardan izin istemek zorunda kaldı... İzin de verildi... Kanada gizli servisi SERVİCE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SECURITE bütün adımları CIA ile birlikte attı.
Peki bu SERVİS kime bağlıydı?
İngiliz hükümetine mi?
HAYIR!
Doğrudan KRALİÇE'ye... Kanada BAŞBAKANI bile buralarda ne olup bittiğini bilemezdi... Gülen'in buradaki günlük yaşamı, toplantıları, medya ağı, operasyonlar iki gizli servis tarafından plan şekline dönüştürüldü... Bunlardan Kanada Başbakanı ve DOWNING SOKAĞI 10 Numara'nın da haberi yoktu...
İngilizler'in FETULLAH GÜLEN hamlesi Ortadoğu'ya ve kaybettiği AFRİKA'ya tekrar döneceğinin habercisi... Cemaat ya da FETÖ kabul etmeliyiz ki AFRİKA'da pek çok devletten çok daha güçlü...
Anlayacağınız GÜLEN ve ÖRGÜTÜ artık BRITANYA için de çalışacak.
Bu net ve kesin...
Hatta! Güney Afrika'daki okullarda çalışanların pek çoğu İngiliz MI6 ajanı şu an! İngilizler AFRİKA'daki en güçlü kadınların BAŞÖRTÜLÜ olduğunu biliyor. MÜSLÜMAN kartı burada FETÖ üzerinden gidecek...
Pentagon'daki özel bir masa her yıl KAOSLARDAN ne kazandıklarını hesaplar... İç karışıklık ve savaşlar dolaylı yoldan ya da doğrudan her yıl 1 trilyon doları Amerika'ya götürür... Yani biz dahil birileri acı çekerken birileri kasaları dolduruyor demektir...
Afrika'ya dönelim...
Dünya petrollerinin yüzde 20'si burada. Ancak Ortadoğu'da olmayan ALTIN, ELMAS, BAKIR, URANYUM, KOBALT ve KROM gibi madenlerin ANAVATANI... Gülen bu coğrafyanın en büyük oyuncusu... Kabul etsek de etmesek de... Zaten TÜRKİYE DEVLET olarak buralara adımını attığı an KAVGANIN işaret fişeği görüldü.
Hem de pek çok yerden...
Amerika Afrika'yı haraca bağlayan FRANSA'yı terörle, bombayla yola getirmişken, fazla öne çıkmaya başlayan Almanya'yı otomotiv cezalarıyla kulvara sokmuşken TÜRKİYE'nin oyuncu olarak orada at oynatmasına izin vermek istemeyecekti. Vermedi de... Kavgayı başlattı...
Afrika'daki kavga bizde bazen 17-25 Aralık olarak bazen de KALKIŞMA olarak görüldü...
Gelelim 15 TEMMUZ'a...
Daha önceki darbelerden biliyoruz ki bu adamlar bu işi kusursuz yapar.
Hele teknolojinin geldiği nokta itibariyle işleri şimdi daha kolaydı... Ama aklın almayacağı hatalara şahit olduk...
Liderinin olmadığı KALKIŞMA ne için yapıldı?
Amaç neydi?
Elbette ERDOĞAN'ı alıp tasfiye etme birinci hedefti. Ama İKİ DEVİN kendi arasındaki mücadelesinin de bir sonucu olmalıydı...
VARDI!
İngiliz Gizli Servisi, PARALEL'i kontrollü olarak patlattı. İngilizler bunu yaparken hem Türkiye'den hem Amerika'dan destek buldu.
Hepimiz biliyoruz ki askerdeki PARALEL sayısı çok. Ama 15 Temmuz'dan sonra alınanlar bir kaç bin!
Yani asıl kadroları duruyor. Fakat korkarak yaşıyorlar... Bir büyük güç destek vermezse ayağa kalkamazlar...
İngilizler CEMAATİ PATLATARAK operasyona ortak oldu...
BREXIT neydi?
Neden Avrupa'dan koptular?
Bu kopuş planı yapılırken 15 TEMMUZ hazırlığı bitmiş miydi?
Daha önce söyledim!
İngiliz BÜYÜKELÇİ, HÜRRİYET'e "Darbenin arkasında biz yokuz ama Amerika da yok" dedi.
TERSTEN OKUYUN!
BİZ YAPTIK...
Bir de Aydın Bey ve diğer merkez medyanın darbenin karşısında yer alma meselesi var!
ŞAKA GİBİ!
Herkes planı biliyordu. Bilmesi gerekenlerin bilgisi vardı...
Ben daha bu yaşıma kadar AMERİKA ve İNGİLTERE'nin karşısına dikilen bir basın görmedim...
Hiç olmadı. 15 Temmuz'da herkes karşılarında... Olacak iş değil. Olmaz da... Olmadı da...
Herkes rolünü oynadı...
İki güç dünyayı ve bölgeyi paylaşırken PARALEL üzerinden gittiler, acıyı bize bırakıp kenara çekildiler... SAHİ son yıllarda her yerde NUMARA ararken neden burada 1 NUMARAYI kimse sormuyor! İki "BİR" numara olduğu için mi... Devam ederiz...
Ama önce isimlere takılmaktan sıyrılmalıyız. STRATEJİK bakmalıyız.
Türkiye büyüktür, daha da büyük olacaktır...
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- Ergün Diler
- Kanada yolcusu
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