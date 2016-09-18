Kavga bitmedi
Darbeler sürdü... 1971'de iki güç, yani İngiltere ve Amerika, oturup son dakikada anlaştı. Devleti bölüştüler. Bu tarihlerde devletin içine çöreklenmiş İSLAMİ GÖRÜNÜMLÜ BİR YAPI var mıydı?
Yoktu. 1980'e geldiğimizde aynı tablo karşımızdaydı.
Ortalık savaş alanına dönmüş, gençlerimiz birbirini katlediyordu.
12 Eylül geldi. Arkada Amerika vardı! Ama içinde PİYASA KURALLARINI DİZAYN EDECEK KÜRESELCİLER GİZLİYDİ.
Özal'la birlikte, uzun yıllar taşıdığımız EKONOMİK POLİTİKALARDAN hızla vazgeçildi. Dünyaya entegrasyon başladı. Arkasından özelleştirme fırtınasına start verildi. Bizden istenen bunlardı, bu nedenle de DARBE ile geliyorlardı. 28 Şubat da PARA operasyonuydu! CEMAAT dışında hiçbir faktörün ayakta bırakılmadığı bir oyun!
Bütün cemaatler darbe ile acı yaşarken bunlara pek bir şey olmuyordu! Aslında 28 Şubat bunların iyice serpilip gelişmesi için yapılmıştı.
Muhtemelen darbeyi yapan ve daha sonra Gülen'i Amerika'ya yollayan Çevik Bir bunu bilmiyordu. Böyle olurdu zaten!
Bizde 12 Eylül olurken İran ihtilal ile değişiyordu. Kısa bir süre sonra da 8 yıl sürecek olan Irak savaşına batıyordu. Savaş bittiğinde SOVYETLER yıkılıyordu. Sovyetler'i izlerken Çin sessiz sedasız büyüyordu.
Ve biz hepsinin dışında kalıyorduk.
Oyuncu da değildik figüran da...
Dünya genelinde taşlar oynarken adım atamıyorduk. Anlamıyorduk çünkü. Bu eksende CEMAATİ alıp büyüttüler.
Devletin tam desteğiyle... Arkada yabancılar vardı. Amaç namaza daha fazla insan taşımak, dini daha geniş kitlelere öğretmek, İslam'ın yüceliğini öğretmek ve gönülleri fethetmek değildi.
Görünüşte evet ama öz itibariyle böyle değildi.
Dünyada taşlar oynarken bizde de cemaat her yere giriyordu. Devletin içinde de vardı, iş dünyasında da...
Çalışan didinen, bu davaya gönül veren saf ANADOLU çocuklarıydı. Her şeyi bir vaizin yaptığını düşünüyorlardı.
Mümkün değildi ama bunu söylediğinizde kaçacak yer arardınız!
Böyleydi! Anlamıyorlardı... Uyarsanız da fark eden bir şey yoktu. Yabancılar içimizden çıkardıkları ÖRGÜTÜ DÜNYAYA yaydı. Kendilerinin giremeyeceği her yere İSLAM'LA, BAYRAKLA bunlar giriyordu.
ANADOLU da bu davaya destek veriyordu. SAF duygularla...
Oysa taşlar değişirken ORTA ASYA'ya TÜRK görünümlü, İslam kokulu bir TRUVA ATI gerekiyordu! Bu kim olabilirdi? Belki önce Enver Ören ve ekibini denediler. Olmadı. Enver Bey istemedi. İhale bunlara kaldı. Önleri açıldı. Muazzam bir akıl, hem içeride hem dışarıda bunların arkasındaydı...
Risaleler basılıyor, ABD'deki dev petrol şirketlerinin gemisiyle geliyordu!
Paranın sınırı yoktu. Desteğin de...
Özal'la birlikte Türk ekonomisi dışa açık hale getirilmişti. Müslümanlar'ın da bu sistemle uyumu şarttı. Cemaate verilen ilk görev buydu. Bunu başardılar. Banka sahibi olmaya kadar işi götürdüler.
Ama en büyük görev yeri ORTA ASYA idi. Sovyetler dağılsa da kontrol edilmeliydi. Çin'i büyüten akıl günün birinde SAPMA olmasın diye oraları kontrol altında tutmak istiyordu. Bunu da TÜRK ve MÜSLÜMAN kelimelerini yan yana getiren bir YAPI başarabilirdi.
CEMAAT YANİ! Bu nedenle ilk hedefleri hep ORTA ASYA oldu. Bu nedenle ilk darbeyi Rusya'dan yediler.
İki taraf da niyetini saklamıyordu.
Biri sınırlamaya geliyor, diğeri geleni bölgeden atmaya çabalıyordu.
Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan da böyle...
Afrika diğer bir konuydu! Orada yeni savaşın temellerini atılıyordu. Cemaati kullananlar mevzi kazanıyorlardı!
Gülen kimselere söylemese de tercih yapsa ÇİN'de yaşamak isterdi. Küresel sermayenin en büyük icadında yani!
Amaçları Çin'in yumuşak bir güçle İPEK YOLU'NDA durdurmak, Ruslar'ı da mümkünse küçültmek. Çünkü Rusya etnik ve dini nedenler dışında küçültülemez. Para ile çökertilemez.
Bilirlerdi bunu! Yürüyüş böyle başladı.
Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar olan söylemin temeli buydu! Zaten 1980 darbesinden sonra SOL ile SAĞ'ın bitirilmesi kime yaradı? CEMAATE!
Kapılarını herkese açtı. Gidilecek hedef belliydi zaten!
Peki 15 Temmuz'a geldiğimizde yanıldım mı? Peki 17-25 Aralık'ta? Ya 7 Şubat'ta? Hiçbirinde yanılmadım.
"Kavga daha yeni başladı. Çok uzun sürecek" dediğimi dostlarım bilir.
Sohbetlerde isim isim anlattığım çok olmuştur.
Peki bunları nereden biliyordum!
Yani Örgüt ile Erdoğan'ın karşı karşıya geleceğini nasıl anlayabiliyordum!
BASİT! Çok hem de...
Erdoğan daha belediye başkanı iken Pensilvanya şimdi ekranlarda sık sık gördüğümüz bazı isimleri yanına çağırdı. Üç önemli isimdi bunlar. Görevleri ERDOĞAN HAKKINDA ÇOK ÖZEL DOSYA HAZIRLAMAKTI!
Bu üç isim bu görevi aldıktan sonra soluğu ismini vermek istemediğim 3 TANINMIŞ GAZETECİNİN yanında aldı. Cemaat buydu! Adı gerçeğin görülmesini engelliyordu.
Oradaki herkes görevliydi. Başındaki isim dahil! Dosyaya destek önemli bir istihbaratçıdan gelecekti! Daha o zamanlar istedikleri DOSYAYI oluşturma kabiliyetleri vardı!
Oluşturuyorlardı da...
Adı cemaat olan yapı MÜSLÜMAN OLMAYAN bir patronun sağladığı desteklerle paraya para demiyordu.
Daha önce paylaşmıştım! Gazeteci ve Yazarlar Vakfı'nda NATO'dan gelen paşalar ders veriyordu. Herkes de bu dersleri alıyordu. NATO, paşa, para, İslam, cemaat, gayrı Müslimler, sızıntılar, operasyonlar ve dosyalar hepsi iç içeydi!
Kimse göremiyordu!
Rahmetli TÜRKEŞ Gülen'i vurduracaktı. 1960 darbesinin kaybedenlerinden olan Türkeş neden bu yapıya karşıydı?
Bilmiyoruz. Düşünün!
Cemaatin kendi fikri yoktu.
Olması mümkün de değildi. Türkeş vefat ettiği zaman en çok sevinen bunlardı. Bayram ettiler. MHP'nin liderliğine Devlet Bey geldiğinde "MHP'NİN GORBAÇOV'U!" yakıştırması yaptılar... Ama yıllar sonra KASETLERLE saldıran da bunlardı.
Dedim ya kendilerinin bir fikri yoktu!
Emir demiri kesiyordu...
Biz şimdi konuşuyoruz ama yıllardan beni herkese ne kumpaslar kurdular!
Bilmiyoruz. İsimler verip incitmek istemem. Ama önemli siyasilerin yakınları bunlar tarafından TASFİYE edildi. Başkasının yatak odalarına düşünmeden girerken kendi aralarındaki ilişkiler örtülüyordu. Hiç sevmediğim işler bunlar ama gerçek böyle.
Mesela Sakarya İmamı desem!
Mesela Kıbrıs İmamı desem!
Değil mi? Bilen bilir bunların ne yaptığını ve neler olduğunu...
Konumuz bu çirkinlikler değil...
Bilmemiz gereken karşımızda YABANCIDAN EMİR ALAN bir yapı var... Mesela terörün tavan yaptığı dönemlerde sadece ZAMAN GAZETESİ nasıl oluyordu da o bölgede dağıtılabiliyordu!
Kim sağlıyordu bunu?
Tayyip Bey daha belediye başkanı iken bunlara "DOSYA HAZIRLAYIN!" emrini veren güç bu kavgayı sonlandıracak gibi değil.
Mümkün de değil... Türk Devleti de bu yapıyı başka biriyle silip atamazdı.
Bunu Erdoğan'dan başkası asla ve kat'a yapamazdı...
Müslüman Türkiye'nin içinden çıkıp bu gücü kullanmak için yürütülen örgüt, Müslüman Cumhurbaşkanı'na karşıydı.
İnanılır gibi değil, değil mi?
Bu örgütü kullananlar herkesin kişisel bilgilerini elinde tutardı. Yapı içinde kimse bunlara ulaşamazdı.
Ama görünürde Pensilvanya her şeyi biliyor ve yönetiyordu! Ama gerçek bu değildi...
Cemaat, yani örgüt, başından beni KÜRESEL SERMAYEYE yakındı.
Amerika'da olması bunu değiştirmezdi.
Aksine bu adamların aklına işaret ederdi. Müslümanlığı ve Türklüğü sonuna kadar kullanmak isteyenler bunlardı. Erdoğan buna izin vermedi.
"Kiminle kötü, kiminle iyi olacağımıza biz karar veririz!" dedi. Kavga bu!
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması, ABD'nin Avrupa'ya ceza kesmesi, Fransa'daki karışıklıklar, Çin'in çevrelenmesi, koca şirketlere kesilen faturalar, enerji savaşları hep bu büyük kavganın cepheleri...
AK Parti-Cemaat kavgası da böyle.
Daha doğrusu Erdoğan-örgüt kavgası...
Küresel bir kavganın TÜRKİYE ayağı yani... Operasyonda TÜRKİYE önemli yer tuttuğu için!
Devam edecek... Kaçınılmaz olarak devam edecek...
Kaybedecekler ama gelecekler...
Şimdi güç topluyorlar. Yakında ULUSLARARASI MAHKEME VE DAVALARLA SALDIRIYA geçecekler. El konulan malların hesabını dışarıda soracaklar. Sormaya çalışacaklar... Başka planları da var...
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- Ergün Diler
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