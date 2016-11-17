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  • 17 Kasım 2016, Perşembe

Borçtan kurtulmak için son 8 gün!

Milyonlarca vatandaşın devlete olan borçlarından kurtulması için zaman daraldı. Son başvuru tarihi 25 Kasım'da bitiyor. Bu tarihe kadar başvuranların faiz ve gecikme cezaları tamamen silinirken peşin ödeyenler için borç yüzde 50 azalacak. Taksitle ödeyenler de ana paraya konulacak TÜFE farkıyla 36 aya kadar vade yaptırabilecek. Önceki gün Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Maliye Bakanı Naci Ağbal ile sohbet etme imkanı bulduk. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı toplantıda Ağbal, borç yapılandırmasında 30 Kasım tarihinin önemli olduğunu belirterek, "Peşin ödeyenler için de ödeme günü 30 Kasım. Vadelendirenler de ilk taksiti bu tarihte ödeyecekler. Bu tarihte ilk taksit ödenmez ise tüm faiz ve cezalar tekrar borca eklenecek ve yapılandırma bozulacak. O yüzden vatandaşlar ödeme yapsın. Bu fırsatı kaçırmasın" dedi. Ağbal, yapılandırmaya 6.5 milyon kişinin başvurduğunu ve 57 milyar liralık alacığın yapılandırıldığını söyledi.

PARA GETİR SORU YOK
Bakan Naci Ağbal, varlık barışı için bankalar ve aracı kurumların endişelerini giderecek bir tebliğ çıkaracaklarını belirterek, "Bankalar ve aracı kurumlar yurt dışından gelen parayı müracaat esnasında sorgulamayacak. Piyasada parayı getirene bankalar 40 soru soracak diye bir algı var. Bu paraya ne geriye doğru, ne de sonrasında bir inceleme ve vergi olmayacak. Bu köprüden önceki son çıkış" diye konuştu.

OTODA FİYAT VERGİSİ
Otomobilde ÖTV düzenlemesinin de yanlış değerlendirmelere sebep olduğunu anlatan Ağbal, "Dünyada uygulanan bir sistemi getiriyoruz. Yasa çıktıktan sonra sektörle istişare edeceğiz. Ancak fiyatı yüksek aracın motor gücü az diye ucuz arabayla aynı vergiyi ödemesi ortadan kalkacak. Yani fiyata göre vergi olacak" dedi.

BANKALAR BARIŞMADI
Hükümetin vatandaşa nefes aldırmak için getirdiği kredi ve kart borçları için 72 aylık yapılandırma fırsatı ile ilgili sorumuzu cevaplandıran Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, "Bankalar bu barışa yanaşmadı, vatandaş bankalarla barışamadı. Bankalarda kredi verenlerin zimmet sorumluluğu var. Bana göre çağdışı bir düzenleme. Biz özellikle ticari kredilerde KOBİ'lerin paraya kolay ulaşmalarını sağlayacak düzenlemeler yapıyoruz. Çalışan KOBİ'ye teminatsız kredi verilecek" dedi.
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