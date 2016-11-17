Borçtan kurtulmak için son 8 gün!

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PARA GETİR SORU YOK
Bakan Naci Ağbal, varlık barışı için bankalar ve aracı kurumların endişelerini giderecek bir tebliğ çıkaracaklarını belirterek, "Bankalar ve aracı kurumlar yurt dışından gelen parayı müracaat esnasında sorgulamayacak. Piyasada parayı getirene bankalar 40 soru soracak diye bir algı var. Bu paraya ne geriye doğru, ne de sonrasında bir inceleme ve vergi olmayacak. Bu köprüden önceki son çıkış" diye konuştu.
OTODA FİYAT VERGİSİ
Otomobilde ÖTV düzenlemesinin de yanlış değerlendirmelere sebep olduğunu anlatan Ağbal, "Dünyada uygulanan bir sistemi getiriyoruz. Yasa çıktıktan sonra sektörle istişare edeceğiz. Ancak fiyatı yüksek aracın motor gücü az diye ucuz arabayla aynı vergiyi ödemesi ortadan kalkacak. Yani fiyata göre vergi olacak" dedi.
BANKALAR BARIŞMADI
Hükümetin vatandaşa nefes aldırmak için getirdiği kredi ve kart borçları için 72 aylık yapılandırma fırsatı ile ilgili sorumuzu cevaplandıran Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, "Bankalar bu barışa yanaşmadı, vatandaş bankalarla barışamadı. Bankalarda kredi verenlerin zimmet sorumluluğu var. Bana göre çağdışı bir düzenleme. Biz özellikle ticari kredilerde KOBİ'lerin paraya kolay ulaşmalarını sağlayacak düzenlemeler yapıyoruz. Çalışan KOBİ'ye teminatsız kredi verilecek" dedi.
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