Faruk Erdem
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15 Temmuz ve Cumhuriyet Bayramı
Çok değil üç ay önce asker kılığına girmiş vatan haini teröristler bizim silahlarımızla bize ateş açtılar.
15 Temmuz'da devlet millet el ele verdi ve bu ülkenin sahipsiz olmadığını dosta düşmana gösterdi.
O gün tankın tüfeğin karşısına dikilen kahramanların elinde sadece Türk bayrağı dilinde tekbir vardı...
Yarın kutlanacak Cumhuriyet Bayramı'nın geçmiş yıllara göre bir başka anlamı daha olacak.
Bu bayram CUMHUR'un, BAŞKAN'ıyla birlik beraberlik içinde nasıl bir güç olduğunu gösterdiği 15 Temmuz'dan sonra, devletine vatanına sahip çıktığını bir kez daha haykırmasına vesile olacak.
Bu özel güne şirketler de farklı heyecan içinde hazırlanıyor. Önceki gün Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul ve Kurumsal İletişim Direktörü Filiz Karagül Tüzün ile sohbetimizin de ana konusu 15 Temmuz ve Cumhuriyet Bayramı oldu.
Sabancı Holding Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir reklam kampanyası başlatıyor. TV reklam filmi bayrak, birlik beraberlik ve millet olma vurgusunu öne çıkartıyor.
Sabancı'nın 1925'te pamukla başladığı yolculuğun da işareti var filmde. Beyaz pamuk kırmızı boyaya düştükten sonra iplik oluyor. Her bir vatandaşı simgeleyen iplikler birleşip Türk Bayrağı'nı oluşturuyor.
Hümeyra'nın seslendirdiği metin ise merhum Sakıp Sabancı'nın "İşte Hayatım" adlı kitabında gençliğe 10 öğüdünden esinlenmiş.
Kampanyayı anlatırken Zafer Kurtul da 15 Temmuz hatırlatması yapıyor ve "Ülke uçurumun eşiğinden döndü. Halkımızla birlikte bu hain kalkışmanın karşısında durduk. Bu olayla Cumhuriyet'in ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük.
Kampanyamızı da bunun üzerine kurduk" diyor.
Sabancı Holding'in 18 bin beyaz yakalı çalışanına ve bin bayisine bayrak hediye ettiklerini belirten Filiz Karagül Tüzün ise şu bilgileri veriyor: "Sabancı Holding, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve değerlerine olan inancıyla birlik ve beraberliğe verdiği önemin altını çizdiği bir kampanyaya imza attı. Kamp anya;
#93YıldırBirlikte hashtag'i ile sosyal medyada da yer alacak."
2017 DAHA İYİ OLACAK
Zafer Kurtul'u bulmuşken ekonomi ile ilgili de sorular soruyoruz. Genel bir değerlendirme yapıyor: "2017 yılında daha iyi bir ekonomi bekliyoruz. Büyümenin iç tüketim ve kamu harcamaları destekli olmasını öngörüyoruz. Ancak doğru modelin özel yatırım, tasarruf ve ihracat odaklı bir büyüme olması gerektiğini düşünüyoruz. 2002-2006 döneminde bu model ile büyüdük. Ancak Türkiye'de hem bütçe dengeleri hem kamu borcunun milli gelire oranına baktığınızda olumlu rakamlar görüyoruz." Başkanlık sistemi sorulan Kurtul, "Bizim için önemli olan demokrasi ve serbest ekonomi. Bu model ile ülkeler büyüyüp gelişiyor" diyor.
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