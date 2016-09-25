Faruk Erdem
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Alkışlıyoruz...
Yukarıdaki fotoğrafta işitme engelli arkadaşımız Muhammed Yeter ile yaptığımız hareketin anlamı bu:
Alkışlıyoruz...
Gayrettepe metro istasyonunun içindeyiz. Turnikelere gelmeden hemen sağda 'Turkcell Diyalog Müzesi' var.
Daha önce bir sergi alanı olan ve İstanbul Social Enterprise tarafından kurulan bu mekan artık Turkcell'in desteği ile kalıcı bir hale getirilmiş. İçeride 30 engelli arkadaşımız rehber olarak görev yapıyor.
Bizim gibi ENGELLİ ADAYLARINA Türkiye'de sayıları 9 milyona yaklaşan engelli kardeşlerimizin hayatlarını bir nebze yaşatıyorlar.
Önce işitme engelli kardeşlerimiz gibi sesiszce ve ellerimizi kullanarak konuşmayı denedik..
Gözlerimiz KULAĞIMIZ oldu...
Sonra görme engelli kardeşlerimizin yaşadıklarını denemek için karanlık bir alanda rehberimiz Harun Sarıkaya eşliğinde yürümeye, günlük ihtiyaçları karşılamaya çalıştık. Karşıdan karşıya geçmek, vapura binmek, manavdan meyve almak...
Kapkaranlık bir dünyada, ellerimiz GÖZLERİMİZ oldu...
Sessizlikte Diyalog sergisi, ses yalıtımlı özel bir alan içinde gerçekleştiriliyor.
Katılımcılar bir saat boyunca hiç konuşmuyorlar ve taktıkları kulaklık sayesinde hiçbir şey duymuyorlar.
Karanlıkta Diyalog sergisi, katılımcıları İstanbul'un sembolü haline gelmiş mekanlarını bir kez de karanlıkta gezmeye davet ediyor. Gezi sırsında Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün ile de sohbet imkanı buluyoruz. Bütün, şu bilgileri paylaşıyor: "Destek verdiğimiz Turkcell Diyalog Müzesi ile engelli olmayan bireylerin, farkındalığın da bir adım ötesine geçerek empati kurmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. 'Engel Tanımayanlar' çatısı altında ürettiğimiz pek çok yenilikçi çözüm ve projeden biri olan Turkcell Diyalog Müzesi ile engellilerin dünyasının deneyimlenmesi ve konulara ortak bakış ile yaklaşılabilmesi en büyük hedefimiz.
Bu müze ile de önyargı duvarlarını kırarak iletişim dili birbirinden farklı olan engelli ve engelsiz bireylerin diyalogunu geliştirmiş oluyoruz." Sohbetimize İstanbul Social Enterprise Genel Müdürü Hakan Elbir de katılıyor. Turkcell Diyalog Müzesi'nin kahramanlarının görme ve işitme engelli rehberler olduğunu söyleyen Elbir, "Bugüne dek 100 binin üzerinde ziyaretçi geldi.
Ziyaretçilerin yüzde 67'si 18-25 yaş aralığındaki gençler olmasına çok memnun olduk" diyor. Nerede olursanız olun, birkaç saatinizi ayırıp mutlaka ziyaret edin.
Farklı bir dünyanın kapılarının açıldığını göreceksiniz...
DÜNYAYA ROL MODEL
Karanlıkta Diyalog ve Sessizlikte Diyalog sergileri 2014 yılından beri Turkcell'in desteği ile Türkiye'de bulunuyor. Türkiye'deki diğer tüm sosyal girişim modellerine de örnek olacak destek sayesinde kalıcı bir Diyalog Müzesi'ne dönüşen proje dünyadaki diğer ülkelerdeki tüm Diyalog Sergileri arasında da örnek vaka olarak gösteriliyor.
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