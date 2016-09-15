Önce vatandaş

Bunlardan birisi elektrik...
Hayatın akışı ona bağlanmış durumda; MECBURUZ.
Devletimiz nereden derse oradan almaya, belirlenen fiyatı ödemeye, kesildiğinde çaresizce mum başında 'gelsin' diye beklemeye MECBURDUK.
Başımıza elektrikle ilgili bir sıkıntı geldiğinde itiraz etmeye gitsek 'ÇATIK KAŞLI'
Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) görevlisinin azarlamalarına, 'Bugün git yarın gel' tavrına da MECBURDUK.
Arıza olduğunda bildirecek kimseyi bulamadığımızdan günlerce elektriksiz kalmaya da MECBURDUK.
Özel sektöre ait şirketler, konsorsiyumlar bu dağıtım işini üstlendi. Devletimiz 12.7 milyar doları kasasına koydu. Üstelik bir adım daha atıldı ve serbest tüketici sistemi getirildi. Yani nereden istersek oradan elektrik alma ve fiyat pazarlığı yapma hakkına kavuştuk.
1970'de kurulan 'TEK' sistemi 1994'te bitirilmişti belki ama ÇATIK KAŞLI elektrik görevlisi işi sürüyordu...
Özelleştirmelerle binalar yenilendi, personel değişti. Fakat vatandaşın MECBURİYETİ bilindiğinden bazı alışkanlıklar devam etti.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın göreve gelir gelmez ilk talimatlarının 'vatandaşın memnuniyeti' ile ilgili olması bu MECBURİYETLERİ bitirecek ve EZBERLERİ bozacak türdendi.
Arıza, elektrik kesintisi, muhatap bulamama, işlemlerin uzaması, kötü muamele gibi TEK döneminin şikayetlerinin artık hiç olmaması gerekiyordu.
Bakan Albayrak'ın kararlı duruşu ile şirketler çağrı merkezlerini kurmaya, müşteriyi VELİNİMET görmeye başladı...
Önceki gün de şirketler 'müşteri memnuniyeti' için 2016 yılı yatırımlarına 500 milyon lira ilave ettiklerini açıkladılar.
Çünkü sonunda alacakları karne var...
Enerji Bakanlığı'nın sürekli yaptığı denetimler var...
Şirketlerin performanslarını bizzat takip eden bir Enerji Bakanı var...
Biz TEK dönemlerini yaşadık MECBUR tutulduk.
Çocuklarımız için şartlar değişti. Onlar MECBUR DEĞİLLER...