Bülent Erandaç
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Memur-Sen’in dolar kararı
"Biz şuna inanmışız. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, her an ölecekmiş gibi ebedi aleme hazırlıklı olacağız. Biz bu yola böyle çıktık. Lider eğer bir taşın, bir kayanın arkasına saklanırsa, toplum-millet dağın arkasına saklanır. Onun için lider her zaman dik duracak, önde olacak ki ona inanan milleti de onun arkasından yürüsün..." 15 Temmuz'da başarılı olamayan Amerikan-İngiliz-Avrupa para baronlarının ekonomik darbeyle Türkiye'ye yönelik bazı planları deşifre olunca, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bir milli hareketi daha başlattı.
Erdoğan'ın dövizle ilgili uyarılarda bulunurken, 'Son günlerde bir döviz meselesi çıkardılar. Dolar şöyle oldu, böyle oldu ne olursa olsun. Sevgili milletim sizleri Allah için seviyorum. Yastık altında dövizi olanlar gelsin parasını altına, TL'ye dönüştürsün. Dolarları satın. Ne lüzum var, dövize değer kazandıracağız' demesi üzerine DOLARLA TÜRKİYE'Yİ SARSMA TEZGÂHLARINI dağıtma yolunda Aziz Milletimiz topyekûn harekete geçmekte gecikmedi.
Aziz Türk Milleti, dünya para baronlarının Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırısını kırmakta kararlı... Doları silah gibi kullanan karanlık odaklara karşı toplumsal direniş kararıyla, dolar satışı kampanyası çığ gibi büyüyor.
Diyanet, vakıf, imam, müezzin, müftülük mensuplarının üyesi olduğu 80 bin üyeli Diyanet-Sen'le beraber, 1 milyon üyeli MEMUR-SEN dolar satışı kampanyasına gövdesini koyma kararı aldı. Memur- Sen Kon. Başkanı Ali Yalçın'ı ve Diyanet-Sen Başkanı Mehmet Bayraktutar'ı "Dolar değil, TL tercih edilmeli" kararından dolayı tebrik ediyorum.
ÇIĞ BÜYÜYOR: Memur-Sen Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın'ın 1 milyon üyesini ayağa kaldıran DOLAR SATMA, TÜRK LİRASI
İLE İŞ YAPMA kararı sonrası buluştuk.
TAKVİM'e dikkati çekici açıklamalar yaptı. Gezi'yle başlayan 17-25 Aralık ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişimleri ile devam eden saldırıların şimdi de ekonomi üzerinden yapıldığını vurgulayarak arka plana ışık tuttu: "Türkiye'ye diz çöktüremeyen çevreler dolar üzerinden operasyona yelteniyor. Diyanet camiasının aldığı karardan sonra, Diyanet İşleri Başkanlığı'na da çağrıda bulunuyorum.
(Hac ve Umre ibadeti için verilen hizmet dolar üzerinden değil TL üzerinden yapılmalıdır). Bir milyon üyemizle beraber bayrak olacağız. Diğer kitle kuruluşlarının da harekete geçmesini bekliyoruz." Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, dolar operasyonunda da taşeronluk yapan FETÖ konusunda da bazı detaylar verdi: "FETÖ cemaat değil, terör örgütüdür. DEAŞ ve FETÖ üst akla hizmet etmektedir. FETÖ üzerinde ciddiyetle durmamız gereken esas şey 'paralel teoloji'dir. FETÖ'nün anlayışında hoşgörü maskesi altında dışlama ve tekfir anlayışı vardır. FETÖ, Müslümanlar'ı kardeş değil rakip görmektedir. FETÖ cemaat değil örgüttür. Akıl devreden çıkarılmış, yerine lider tapıcılık gelmiştir." "DEAŞ ve FETÖ El Ele İslamofobi'ye Hizmet Ediyor" diyen Ali Yalçın, FETÖ'nün bazı kavramların içini nasıl boşalttığını anlattı: "FETÖ, cemaat, hizmet, himmet, infak gibi kavramları itibarsızlaştırdı. Oysa bu kavramlar inancımıza ait kavramlar. FETÖ yüzünden bu kavramların hayatımızdan çıkmasına izin vermeyelim. En çok da kolektif hareket eden duyarlı Müslüman cemaat, vakıf ve derneklere olan güvene zarar verdi. Şimdi herkes gerçek hizmet ehli bu yapılara şüpheyle bakıyor. İslam düşmanı bazı yapılar da buna çanak tutarak Müslümanlar'a ve İslam'a güvenin sarsılması için çabalıyor. İnancımızın temel umdelerini tartışmaya açıyorlar, İslamofobi üretimine terbiyesizce hizmet ediyorlar."
SONUÇ: 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİ DURDURAN MİLLETİMİZ DOLAR BARONLARINI DA DAĞITMAYA KARARLIDIR...
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