Bülent Erandaç
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Fetullah akıl hastanesinde
Fetullah Gülen, Manisa Akıl hastanesinde yatmış.
Hastane raporlarını yok ettirmiş. Bu olayla ilgili görülen bir doktor şu anda cezaevinde yatıyor. Yakında iddianamesi yazılınca, FETÖ'nün ne şeytani bir yapı olduğu bir kez daha tescil edilmiş olacak.
FETÖ'nün yerine geçecek isim:
Kimsenin pek konuşmadığı bir konuya daha vakıf oldum. Fetullah Gülen'in yerine geçecek adam Abdullah Aymaz. Şu anda kaçak, yurtdışında.
Almanya'da olduğu söyleniyor. Özellikle FETÖ ile PKK'nın siyasi uzantısı HDP arasındaki yurt dışı köprüsü bu adam.
15 Temmuz darbe araştırma komisyonu notları arasından çıkarak, komisyon'un sözcüsü AKPARTİ Manisa Milletvekili AK Parti E. Genel Başkan yardımcısı Selçuk Özdağ'la buluştum. Çok şaşırtıcı notlar verdi. Takvim okurlarını değerli hemşehrim/milletvekilim Selçuk Özdağ'la baş başa bırakıyorum: "FETÖ 40 yıllık bir hain yapı.15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı Gülen'in Türkiye'ye ABD'den Washington D.C.'den bir uçakla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başkenti Ankara'ya değil Osmanlı'nın başkenti İstanbul'a inerek Osmanlı'nın payitahtına oturmanın planlarını içindeydi.
HAİN SENARYOYU SAYIN ERDOĞAN BOZDU: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a toslamasaydılar, devleti çoktan ele geçirmişlerdi. Çünkü 2007 yılında Hrant Dink öldürüldükten sonra, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başbakanlık Devlet Denetleme Kurulu'nu hayata geçirdi. Buradan biri bayan biri erkek iki müfettiş gönderdi.O müfettişlerin de dinlenmesini Allah nasip olursa isteyeceğim. Gittikleri zaman Ali Fuat Yılmazer'e biz buraya bürokratları incelemeye geldik burada ihmal var mı yok mu? O da 'Gidin Başbakan'a söyleyin, Hrant Dink'in cinayetiyle uğraşacağına gitsin Ergenekon ve Balyoz davalarıyla uğraşsın' diyor. 2007 yılında bu olayla birlikte Erdoğan bunların niyetini iyice anlıyor. FETÖ hareketi kadro harekatı, siyaseti ve kritik yerleri ele geçirerek, Gülen bir gün Türkiye'ye ABD'den Washington D.C.'den bir uçakla İstanbul'a inecekti.Güya Osmanlı'nın başkenti payitahtına konmak istiyordu. Zaten Yavuz Sultan Selim'in de kaftanını çalmak istediler. Biliyorsunuz o kaftan Yavuz Sultan Selim'in kaftanı başka biri giyemez onu.
FETÖ/PDY, öncelikle 2011 yılından sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la kavgaya başladı. Ben bunları Manisa'da milletvekili olduktan sonra daha yakından biliyorum. Kendilerini defalarca uyardım. Bunlara dedim ki:
'Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la, iktidarla dövüşmeyin, darbecilere benzemeyin, vesayetçiliğe soyunmayın. Bu devlet 18 yaşındadır, her zaman 18'dir. On yıl, yirmi yıl, otuz yıl sonra hep 18 yaşında olacak ve kendisine yapılanların yavaş da yürüse kaplumbağa gibi bir gün hesabını sorar; sizi bir yılda bitirir, sizi iki yılda bitirir." Fetullah Gülen ABD'ye gitti. ABD'ye gidince Fethullah Gülen'e yeşil pasaport verildi. Kendisi ilkokul mezunuydu 3. dereceye çıkamıyordu. Lise mezunu olmak gerekiyordu. Böyle birine yeşil pasaport nasıl verildi? Bunlar 15 Temmuz'a bir günde gelmediler, 40 yılda geldiler. 5 yeri ele geçirdiler, askeriye, emniyet, medya, yargı ve sermayeyi en aşağı 150 milyar dolar paraları vardı.
Siyasi partileri okul, yurt ve demokrasi maskesi takarak ele geçirmeye çalıştılar.
Devleti ele geçirmek istiyorlardı."
SONUÇ: TÜRKİYEMİZİ ALLAH KORUDU. AZİZ MİLLETİMİZ BİZZAT SEÇTİĞİ CUMHURBAŞKANIMIZ TAYYİP ERDOĞAN'LA BERABER TARİH YAZDI.TÜRKİYE'Yİ İÇ SAVAŞTAN,HAÇLI SALDIRISINDAN ELBİRLİĞİ İLE KORUDUK.
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- Fetullah akıl hastanesinde
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