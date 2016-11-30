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Terzioğlu’nun müthiş hamleleri
Aziz Milletimiz, CIA-Pentagon enstrümanı FETÖ'nün asker kılıklı hainlerin darbe kalkışmasını bertaraf etti.
Bu noktada Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrıyla meydanları doldurup tanklara vücutlarını siper eden vatandaşlarımız, emniyet güçleri ve darbeye karşı koyan askerlerimiz eşine az rastlanır bir kahramanlık sergiledi. 15 Temmuz gecesi, darbecilerin ilk hedefleri arasında, Turkcell'in Gebze'deki DATA Merkezi de bulunuyordu.
O gece, merkeze gelen darbecilerin, iletişimi kesmesini devreye giren Genel Müdür Kaan Terzioğlu müthiş bir operasyonla önlemişti. O gece darbecilerin kesemediği hatlar üzerinden Turkcell'in 35 milyon abonesine Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 'Meydanlara çıkın' çağrısını gerçekleştiren Kaan Terzioğlu'yla yavru Vatan Kıbrıs'ta buluştuk. Beraber olduğu gazetecilere, Turkcell'in bölgemizdeki müthiş hamlelerini, KKTC'nin yürüttüğü yeni projeleri anlattı. Turkcell'in Data haberleşme- mobil iletişimde taşları yerinden oynatan kararlara imza atan Kaan Terzioğlu'nun sözleri arasında birisi var ki, Yeni Türkiye'nin özgüvenini yansıtıyordu: "Mobil iletişimde de Yeni Türkiye'nin bölgesel bir oyuncu olarak liderliğini netleştiriyoruz. Hedefimiz 100 milyon aboneye sahip olarak, Avrasya'nın kalpgahında bulunan ülkemizi uluslararası operasyonların markası yapıyoruz." 90'larda telefonla konuşmak için saatlerce uğraşırdık. "Santral Ankara'yı bağla" denilen günler, orta yaştakilerin hafızasında dün kadar tazeyken, haberleşmedeki hızlı dönüşüm baş döndürmeye devam ediyor. 1994'te Turkcell'in kurulmasıyla birlikte mobil iletişimle tanışan Türkiye, bu kez yine Turkcell ile mobil haberleşmede çığır açıyor.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, ülkemiz bilişim toplumuna dönüşümde. Küresel rekabet koşullarında daha güçlü bir Türkiye yaratılmaktadır.
Büyük kalkınma hamlemizde bilişim'in stratejik önemi çok yüksektir. Bugün, iletişimde çağ atladık, dünyanın en güçlü DATA MERKEZLERİ kurarak, dünyayı avucumuzun içine aldık. Bugün, ülkemiz son 15 yılda artan bir ivme ile artık "gelişmekte olan ülke" konumunu hızla geçerek, teknoloji yoğun gelişmiş ülkeler içerisinde kendisini konumlandırdı. İşte bu noktada, YeniTürkiye'nin 2023 hedeflerine kilitlenmiş Turkcell'in Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun müthiş hamlelerinden birisi olan KKTC projesinden bahsetmek istiyorum: "Türkiye'nin mobil iletişimde bölgesel aktörlüğünün en önemli amaçlarından bir tanesi de teknoloji odaklı şebeke operatörü olmaktan hizmet odaklı bir deneyim sağlayıcısı olmaya geçiştir. Hem yakın coğrafyamızda, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki dijital markamız olan lifecell bu yolculukta attığımız en önemli adımlardan biridir.
Kuzey Kıbrıs Turkcell'in dijital markası olarak konumlanan lifecell ile dünyada ilk kez ses ve SMS'i data'ya taşıdı.
Turkcell'in yurt dışındaki iştiraklerini marka bütünleşmesi stratejisi çerçevesinde tek marka altında toplamaya başladık.
Ukrayna'daki iştirakimiz, lifecell markasına dönüştürdük.
Diğer yurt dışı iştiraklerimizde de lifecell'i aynı şekilde konumlamayı hedefliyoruz.
Sadece data paketi ile tüm iletişim ihtiyacını karşılayacak yeniliği lifecell markası ile önümüzdeki yıl Türkiye'de devreye almayı hedefliyoruz. Kıbrıs'ta başlattığımız bu yeniliği iştiraklerimizle dünyaya yayacağız."
SONUÇ: Kaan Terzioğlu'nun "Yeni bir dünya doğuyor. Türkiye büyük değişim yaşıyor. Halkımızın özgüveniyle inşallah, birçok alanda yakın coğrafyamızın BÖLGESEL AKTÖR oluşumuna imza atmaktayız" sözleri, geleceğin aydınlık günlerini işaretliyordu.
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- BÜLENT ERANDAÇ
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