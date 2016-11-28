Bülent Erandaç
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Kılıçdaroğlu’nun Almanya sevgisi
Aziz vatandaşlarımız genelde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Haçlı-Siyonist Batı'ya karşı yaptığı konuşmalardan çok memnun.
Merak ettikleri 3 konu var.
Soruları genelde üç noktada toplanıyor.
1) Suriye ve Irak ne olacak? Türkiye gönül coğrafyasında nereye kadar gidecek?
2) Türkiye, NATO ve AB'den çıkarsa neler olabilir?
3) CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'ya neden tek laf etmiyor. Batı'nın kankası olmasının arkasında bilmediğimiz bir şeyler mi var? Aziz Milletimizin merak ettiği 3 konuda gerçekten hayati, stratejik özellikleri var. Bu soruların, partili olsun, olmasın, aziz milletimizin kahir çoğunluğunun kafasından geçtiğini düşünüyorum.
KILIÇDAROĞLU NEDEN ALMANYA'YA TEK LAF ETMİYOR? 15 Temmuz FETÖ'nün Türkiye'yi işgal darbe teşebbüsü sonrası Kemal Kılıçdaroğlu değişti mi? Bana göre hayır. Haçlı-Siyonist Batı, taşeronuyla, işbirlikçisiyle, terör örgütleriyle, basınıyla Türkiyemize saldırıyor. Ana muhalefet Partisi CHP -Kemal Klıçdaroğlu nerede? Batı'ya tek laf etmiyor. Yakın tarih okuması yaparsak, CHP - Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'yı, Almanya da Kemal Bey'i pek beğenir. Ortada itina ile izi sürülmesi gereken bir HAT var. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kim genel başkanlığa getirdi? Doğan medya-Hürriyet.
Hürriyet'in ortağı Alman medya devi Axel-Springer. Demek ki, zimnen Almanya'ya uzanan hat var. Kemal bey genel başkan olduktan sonra ilk yurtdışı gezisini nereye yaptı? Almanya'ya.
Ben ilk gezisini Almantya'ya değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne veya Azerbaycan'a yapmasını isterdim.
Kemal Klıçdaroğlu'nun Azarbaycan, diğer Türk devletlerine gittiğinizi hiç gördünüz mü? Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan mesala.
İsmet Paşa'nın CHP'sinin Türk Cumhuriyetleriyle hiç yakınlığı olmamıştır.
İKİ ANEKDOT: İsmet Paşa'nın İngiliz hayranlığı: CHP lideri İsmet Paşa görevde kaldığı sürece, Müslüman ülkelere kafasını dahi çevirmemiş, hep Batı'ya, İngilizler'den gözünü ayırmamıştı. Atatürk, İsmet Paşa'yı Başbakanlıktan uzaklaştırmıştı. İnönü evinde İngilizce öğrenmeye kendini adamıştı. Atatürk'ün vefatından sonra ağırlıklı olarak Fevzi Çakmak'ın Cumhurbaşkanı olması beklenirken, o dönemin güçlü devleti İngiltere'nin İsmet Paşa'yı desteklediği görülmüştü.
İsmet paşa, Cumhurbaşkanı olur olmaz İngilizlerle saldırmazlık paktı imzalaması çok manidardı. Rahmetli Adnan Menderes'in İslam ülkelerine yönelmesi, 27 Mayıs albaylar cuntası tarafından suçlanmıştı. Darbenin arkasında CHP'nin bulunuşu düşündürücüdür.
CHP Batı'yı neden çok seviyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya olan düşkünlüğü: Araştırmacıyazar Süleyman Yeşilyurt, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya derinliğine ışık tutuyor. (Yeşilyurt'un yayınlanan ÇARKÇI KEMAL 'kitabı ve mahkeme konuşmasından alınmıştır.) "Ailesinin soyadı Karabulut idi. 1966 senesinde Kemal Bey soyadını Kılıçdaroğlu olarak değiştirdi.1980 ihtilali döneminde Fransa'ya gönderildi." "Çarkçı Kemal" kitabının yazarı Süleyman Yeşilyurt'u Kılıçdaroğlu mahkemeye veriyor.
Duruşmada Kılıçdaroğlu hakkında şok bir açıklama yapıyor. "İbrahim Karabulut, Kemal Kılıçdaroğlu'nun öz amcasının oğlu olup PKK'nın Hamburg sorumlusudur. Türkiye'ye girişi yasaklı birisidir".Yeşilyurt beraat ediyor."
SON SORULAR: PKK'NIN HAYATİ MERKEZİ ALMANYA.
PARASINI, SİLAHINI ORADAN ALIYORLAR. BÖLÜCÜ TERÖR PKK TÜRKİYE'Yİ KANA BULUYOR.
ALMANLARIN YÖNLENDİRDİĞİ AVRUPA PARLAMENTOSU, YALAN-YANLIŞ-TERBİYESİZ GEREKÇELERLE DONDURMA KARARI ALIYOR. PEKİ, CHP-KEMAL KILIÇDAROĞLU NEDEN ALMANYA'YA TEK LAF ETMİYOR?
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- Kılıçdaroğlu’nun Almanya sevgisi
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