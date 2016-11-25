Bülent Erandaç
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Baykuşlardan pervamız yok
Avrupa Birliği, Türkiye ile müzakerelerin dondurulması yolunda bir utanç karara daha imza attı.
Vizyonu olmayan Avrupa'nın aldığı kararın bir kıymeti harbiyesi olmadığı gibi, çirkin yüzlerini haykırmak için de Aziz Milletimizin eline büyük bir fırsat geçti. Tek dişi kalmış Avrupa'ya bir cevabımız olacak.
İstanbul Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ın güzel bir sözü var. Der ki "Baykuştan pervamız (korkumuz) yok, biz şahinleriz..." Derdinizi biliyoruz. Türkiye bugün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Baykuşlara karşı 'ŞAHİN' gibi duruş sergiliyor. Ondan rahatsızsınız. Tarihten bazı hatırlatmamız olacak. Osmanlı'nın her şeyden önce koskoca bir dünya devletinin ortaya çıkmasındaki sırları iyi anlamanızda fayda var. Dünya hâkimiyeti, Osmanlı için daima en büyük ideal olmuş ve bu ideali bütün padişahlar taşımıştır. Devletin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi olan Şeyh Edebali'nin damadına verdiği nasihat, bugün aynı idealler peşinde koşan Türkiye içinde çok şey anlatır.
Şeyh Edebali, Osman Gazi'ye "Oğul, dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş sırlar, bilinmeyenler, görülmeyenler, ancak senin fazilet ve erdemlerinle gün ışığına akacaktır" demiştir. Bu nasihat sözlerinden de anlaşılacağı üzere, imparatorluklar kurmamızın ardında dünyayı tanımak ve onu gözünde fazla büyütmeden, sırlarını, bilinmeyenlerini ve görünmeyenlerini fethetme idealleri vardır. Sultan Alparslan'dan Kanuni'ye, Fatih'ten Yavuz'a ve Mustafa Kemal'e kadar hep büyük liderlerle büyük idealler peşinde koşan bir millet olduk. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde üzerimize çökmeye çalışanları bertaraf ederek 100. yılına büyük ideallerle koşuyor. Karşınızda Osmanlı'nın torunları ve Cumhuriyet'in çocukları gerçeği var. Bayrağı tarihini geçmişi çok iyi özümsemiş, ufku büyük büyük Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taşıyor. Büyük bir kararlılıkla, büyük ideallerle Türkiye'nin önüne koyduğu 2023 hedefinin tarihsel olarak çok büyük anlamı bulunuyor. Çünkü dünyadaki bütün mazlumların son kalesinin Türkiye olduğunu, gözlerinin ve dualarının Türkiye'nin üzerinde olduğunu ataları gibi iyi biliyor. O nedenle, 1071 ile başlayan 1453 ile devam eden 1923 ile süren muhteşem tarihimizin yeni halkası olarak ortaya konulan 2023 hedefine hep birlikte 'Osmanlı'dan Cumhurıyet'e, Cumhuriyet'ten demokrasiye" diyerek yürüyoruz.. Kararmış ruhunuzu biliyoruz.
Avrupa Birliğiniz dağılıyor. Türkiye büyüyor. Güneş Batı'dan doğuyor diye avunun. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Doğu/Avrasya'dan güneş yeniden doğuyor. Bir hikâyesiniz....Yıllardır Türkiye'ye ayar vermeye çalıştınız.
Attığınız imzaların, verdiğiniz sözlerin gereğini yerine getirmediniz. Son derece samimiyetsiz davranışlar içindesiniz.
En son mülteciler karşısında kara ruhunuzu gördük. Sınırlarda beklettiğiniz binlerce insana karşı gerçek yüzünüzü gösterdiniz. Çifte standart sergilemekten utanmıyorsunuz. Yıllarca kanını emdiğinizi, sömürdüğünüz insanların gözlerini oymak için hiç durmuyorsunuz. Yıllardır uyguladığınız "tehdit ve şantaj" politikaları ortada iken, sahte demokrasi-insan hakları konuşmaları yapabiliyorsunuz. Yıllardır Türkiye'deki teröre verdiğiniz desteğin ötesinde, kan içici terör örgütlerini, hainleri topraklarınızda barındırıyorsunuz.
Türkiye'ye neden terbiyezce saldırdığınızı iyi biliyoruz. 20'inci yüzyılda cetvelle çizdiğiniz Ortadoğu/Afrika harıtalarınınızı paçavraya çevirdiğimizden tedirginsiniz.100 yıl önce parçaladığınız Türkiyemiz, dünlerde belki AB'ye ihtiyacı vardı. Ama bugün Avrasya'nın kalpgahındaki Yeni Türkiye'ye ihtiyacınız olacaktır.
SONUÇ: Alışmıştınız yıllardır üyelik kozunu kullanarak Türkiye'ye ayar vermeye çok çalıştınız, Çok uğraştınız.
Yapamadınız, yapamayacaksınız.
Göremediğiniz gerçek şudur: Türkiye eski Türkiye değil. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın sözleri kulağınıza küpe olsun. "15 Temmuz gecesi, demokrasi ve istiklali için canını ortaya koymuş bir milletin iradesini hiçbir terazi tartamaz..." AVRUPA. GÖLGE ETME, YETER.
- Haberler
- Yazarlar
- BÜLENT ERANDAÇ
- Baykuşlardan pervamız yok
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Tarihi konuşmalar 24 Kasım 2016, Perşembe Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Tarihi yapan akıl, mantık, düşünüp karar vermenin de ötesinde daha...
- Kod adı 11 Kasım 23 Kasım 2016, Çarşamba FETÖ darbe girişimini gerçekten derinliğine inceleyen bazı savcılarımız, karanlıkta kalan konuları aydınlatmaya...
- Akşener vekil arıyor! 22 Kasım 2016, Salı 2017 yılı Mayıs ayında yapılması düşünülen, Cumhurbaşkanlığı Referandumu ve olası genel seçimlere yönelik, iç siyasette...
- El Bab tamam 21 Kasım 2016, Pazartesi Kuzey Suriye satrancında Türkiye'nin yeni hamleleri işaret bekliyor. Merkezinde Türkiye'nin yer aldığı, Ortadoğu'dan...
- Basma fistan giydirmediler 20 Kasım 2016, Pazar Türkiyemiz, emperyalist Batı'nın oyunlarını, tezgâhlarını bir bir çözerken; Batı-Marshall Planı esaretinin zincirlerini...
BÜLENT ERANDAÇ Tweetleri