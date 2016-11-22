Bülent Erandaç
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Akşener vekil arıyor!
MHP'yi ele geçirme harekâtında başarılı olamayan Meral Akşener'in, Ümit Özdağ'ın ihracından sonra, yeni parti kuruluşuna hız verdiği, TBMM 'de grup oluşturmaya matuf en az 20 milletvekili aradığı belirtiliyor.
Meral Akşener, Ümit Özdağ ve Sinan Ogan'ın beraber olacakları, Koray Aydın'ın başka bir partide siyasi mücadele vermeye sıcak bakmadığı söyleniyor.
Muhalif konumdaki Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'a ilave olarak, Meral Akşener siyasetin eski yıldız isimlerine de yöneldiği belirtiliyor.
Türkiyem TV desteğinde MHP içine yönelik harekât sürdürüldüğünden, bu bağlamda; yeni partinin olası isimlerinden birisinin MTP (Milliyetçi Türkiyem Partisi), diğer bir ismin de MHP'nin kapatıldığı darbe döneminde kurulmuş bulunan MÇP (Milliyetçi Çalışma Partisi) olduğu konuşuluyor.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in hakkını teslim etmeliyiz.
Bursa'nın Türk siyasetine kazandırdığı en önemli isimlerden.
Bugün de Şanlıurfa'lıların çok sevdiği, bölgenin de nabzını çok iyi tutan bir siyasetçi.
Yaklaşık 20 yıldır ülkenin yönetiminde kritik noktalarda görev yapıyor.
AK Parti Grup Başkanvekilliği'ndeki başarısını Çalışma ve Tarım bakanlığında sürdürüyor.
TİKA'yı canlandırdı, Alevi Çalıştaylarını organize ederek ötekisi olmadığını, toplumun farklı kesimlerine kulak vermek gerektiğini ortaya koydu.
Çalışkan, üretken, iddialı olduğu kadar, stratejik okumaları da dikkatlerden kaçmıyor. Nitekim 2 açıklaması, siyaset parametrelerinde kilometre taşı özelliğinde:
1) Taşeron FETÖ'nin 15 Temmuz darbe girişinden sonra yaptığı, FETÖ' nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, Türkiye'nin Suriye sınırında Kobani'de yoğun hareketlilik yaşandı. Karşı tarafta silahlı bazı hazırlıklar yapıldı.
Başarılı olması halinde "Türkiye'ye sızılacağı bilgileri var" sözleriyle dikkatleri Suriye bağlamlı küresel operasyona dikkat çekmişti.
15 Temmuz gecesi yaşanan hareketlilik ile ilgili konuşan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi Belediye Başkanı Menderes Atilla da Bakan Çelik'in açıklamalarını teyit eden çarpıcı bilgiler verdi.
Atilla, "Suriye'nin Resulayn ilçesi sınır hattında terör örgütü PKK-PYD-YPG'ye ait ağır silahlar taşıyan ve içlerinde zıhlı araçlar da olan çok sayıda araç sınırımıza dönük bir şekilde farları ve kontakları kapalı şekilde bekliyordu" açıklamasını yaptı.
2) Bakan Faruk Çelik, "Vatandaşlar cesur olsun. Silahlı unsurlarla devlet mücadele edecek. Vatandaş da kendi inisiyatifiyle bu demokratik yarışta var olacak mekanizmalar oluşturmalı. Bir alternatif siyasi oluşum, hangi baskıyı uygularlarsa uygulasınlar çıkacak" diye konuştu.
SONUÇ: Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti'ye destek yüzde 52'ye çıkmış durumda..
Bazı odaklar-lobiler ise işi gücü bırakmış sönmüş siyasetçileri canlandırmanın peşine düşmüşler.
Mustafa Sarıgül, Erkan Mumcu gibi.
Hayal fakirin gıdası...
Hüsamettin Özkan' ve Beykoz Konakları'nı da unutmamak gerekiyor.
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