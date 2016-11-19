Bülent Erandaç
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Büyük değişim kurumsallaşıyor
Tayyip Erdoğan sadece Cumhurbaşkanı değil, cumhurbaşkanlığının ötesinde geride kalmış 20'inci Yüzyıl paradigmalarıyla eskiyen Türkiye'yi yenilemek, yeni paradigmalarla 21'inci Yüzyıl'a damga vurmasını sağlamak isteyen değişimdönüşümünün sembolüdür.
2007 yılında Çankaya'nın askeri ve bürokratik oligarşinin elinden kurtarılmasıyla, Türkiyemiz tarihi yürüyüşe başladı. Erdoğan'ın 21'inci Yüzyıl paradigmalarına karşı vesayetçi odaklar değişime direndiler. Çıkardıkları krizlerle bu yürüyüşü durdurmak için çok uğraştılar. 2007-27 Nisan e-muhtırasından Gezi olaylarına, askerin yerine sahneye sürülen gladyo-B FETÖ Cuntası'ndan 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerine kadar uzandı vesayetçi odakların direnişi. Vesayetçi mevziler birer birer tasfiye edildi.
Ancak yaşanan değişimi KURUMSALLAŞTIRMAKTA-SİSTEMLEŞTİRMEKTE yeterli vuruşları yapamamıştık. Şimdi ilk defa tarihi fırsat önümüzde.
15 Temmuz'u milat olarak merkeze koyarak 21'inci Yüzyıl Türkiyesi'ni inşa etmenin sabahındayız.
Hem Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ile Türkiyemiz'i 12 Eylül darbecilerinin anayasasından kurtarma, hem de topal ördeğe dönmüş, içi boşalmış parlamenter sistemden başkanlığa geçiş sürecini yönetme şansına sahip bulunmaktayız. CHP'nin yutturmalarına bakmayın. CHP boşta kalışını, yalnız kalışını, eskide kalışını gizlemek için çırpınıyor. Aslında, boşa kürek çekiyor.
OLANLARIN ADI ŞUDUR:
İÇTE DİRİLİŞ, DIŞTA DİRİLİŞ: YURT İÇİNDE dirilişin paradigması, Cumhur-Başkanlık sistemi olacaktır.
Bundan sonra BEŞTEPE'DE HEP MİLLETİN EN AZ YÜZDE 51 İLE SEÇTİĞİ LİDER oturacaktır. Yeni YÖNETİM SİSTEMİYLE Türkiyemiz'de artık KOALİSYONLAR DÖNEMİ TAMAMEN kapanacaktır . Askeri ve bürokratik oligarşinin ayak oyunlarıyla, hükümetler değişmeyecek. CHP'yi yeni hükümetlerin organı haline getirmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.
Hükümetleri basit siyasi sebeplerden dolayı güvensizlik oyuyla düşürmek, milletvekilleri pazarları kurmak gibi olumsuzluklar olmayacak.
HIZLI KARAR ALMA VE ETKİLİ İCRAAT : Cumhur-Başkan karar alacağı zaman yasama meclisinin desteğine ihtiyaç duyacak ancak parlamentodan bağımsız olduğundan daha hızlı karar alabilecek. Karar ve uygulama süreçleri kısalacak. Parlamento verimliliği artacak.
KÜRESEL DÜZLEM: Türkiye'nin uluslararası sistemdeki yeri, kazanacağı mevziler, uzun vadeli stratejiler, dünyanın 21'inci Yüzyıl'da yürüdüğü hedefleri erken okuyarak buna uygun ittifaklarının, çok süratli bir biçimde yapılandırılması süreci başlatıldı.
İŞTE GÜZEL ÖRNEK : Dünya kamuoyunu bugüne kadar tek taraflı bilgilendiren (BBC/CNN gibi), algı operasyonlarıyla istediği atmosferi oluşturan Amerika ve Batılı haber kaynaklarının imparatorluğuna bir nokta koyma iddiasıyla yayınlarına başlayan TRT World projesi. Büyük projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan çizdi. Genel Müdür Şenol Göka ve Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, TRT'yi artık dünyanın büyük bir aynası olma yolunda uzun bir yolculuğa çıkardı. Kutluyorum.
SONUÇ: Büyük değişimin kurumsallaşmasını CHP anlayamamaktadır. Geleceği okuyamamaktadır. Neden? Çünkü CHP; 2007 öncesi ESKİ TÜRKİYE CEPHESİNİN MERKEZ ÜSSÜDÜR. Geride kalmış 20'nci Yüzyıl'ın uzantısıdır.
TÜRKİYE'nin önünde YENİ YÜZYILIN YENİ TÜRKİYE İNŞASI var.
Ülkemizin 21'inci Yüzyıl kurumsallaşmasını, gönül coğrafyasına yönelmesini, BÜYÜK TÜRKİYE olmasını durdurmaya, 20'inci Yüzyıl'da kalmış CHP'nin nefesi yetmeyecektir.
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- Büyük değişim kurumsallaşıyor
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