Bülent Erandaç
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O tek dişinizi kırarız
Cevabımız: Cehenneme kadar yolunuz var.
Haddini aşan Schulz, "Türkiye idam kararını yeniden uygulamaya koyarsa Avrupa Birliği ile müzakere süreci bitmiş olur. Ekonomik yaptırımlar dahil bazı önlemleri düşünmek zorunda kalırız. Gümrük Birliği'nin genişletilmesi hayal olacaktır" derken, herhalde geçirdiği gecenin tesiri altında yaşıyordu.
İşte cevabımız: Mehmet Akif Ersoy'un askerleri olarak Avrupa'ya "O tek dişinizi kırarız" demenin eşiğindeyiz.
Avrupa Birliği paçavraya dönmüş.
Dağılmanın eşiğindeler. Çıkmışlar, Türkiye'ye dişini gösteriyorlar.
Yıllar önce İstiklal Marşı yazarımız Mehmet Akif Ersoy Avrupa için "Tek dişi kalmış canavar" diyordu.
Schulz'un arkasındaki ağababalarına sesleniyoruz. Yani Almanya ve Fransa'nın liderlerine... Ki onlar da yakında YOLCU olacağa benziyor.
Almanya'da, 18 Eylül 2016 seçimlerinde, Başbakan Merkel'in lideri olduğu CDU, yüzde 5.2 oranında oy ve kan kaybetti. Türkiye'yi de kaybedecek Merkel'in dördüncü kez kazanmasının zor olduğunu düşünmesinde büyük yarar var. Fransa'da 23 Nisan-7 Mayıs arasında cumhurbaşkanlığı, 11-18 Haziran'da milletvekili genel seçimleri yapılacak. Şimdiden, Hollande yolcu gibi görünüyor. Yolcu liderlerin sesini Schulz'a hatırlatırız. Rusya'ya ambargo koydunuz ne oldu? Rusya'yı Kırım'dan vazgeçirmek amacıyla başlatılan yaptırımlar yüzünden en büyük zararı gören ülke Almanya oldu.
Almanya Başbakanı Merkel, doğalgazı kesecek diye Putin'in gözünün içine bakıyor. Yıllardır Avrupa Birliği masalı dinledik. 1 Kasım 1993 tarihinde Maastricht'te kararlaştırılan kararlar doğrultusunda Avrupa Birliği Anlaşması, yürürlüğe girdi. Aradan 23 yıl geçti. Dağılma noktasındalar.
Çekirdek Almanya-Fransa hegemonyasından kaçış başladı.
Schulz'un ağababalarına hatırlatırız.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın ilerleyen günlerde AB adaylığının halka sorulabileceğini söyledi. Çıkacak sonuç ne olur? Türk milleti, "En az, yüzde 80 ila AB adaylığından çekilelim" kararını şimdiden vermiş bekliyor. Türkiye'nin AB'nin ikiyüzlü dünyasından çekilmesi, Schulz'un ağababalarının üzerine duvarın yıkılması anlamında olacaktır.
Çünkü, Yeni Türkiye lideri Tayyip Erdoğan-Türkiye Avrupa'nın can damarı petrol/gaz vanalarını (Azerbaycan, Türkmenistan, Rusya, Irak, İran doğalgaz boru hatları) ve yeni rezervleriyle Doğu Akdeniz gazını elinde tutuyor. Schulz'un ağababalarına hatırlatırız. 21'inci Yüzyıl'ın bölgesel gücü-küresel oyuncusu Türkiye, lideriyle, kenetlenmiş milletiyle, ikiyüzlü Avrupa'nın (Batı) ciğerini çok iyi bilmektedir. Çanakkale/Dumlupınar/15 Temmuz-Yenikapı ruhuyla, 21'inci Yüzyıl yürüyüşünü zaferle süslemeye kararlıyız.
Merkezinde Türkiye'nin bulunduğu, Ortadoğu'dan Müslümanlar'ın bulunduğu tüm coğrafyalara, Asya'nın Türk Milletlerine yayılmakta olan DIŞ POLİTİKA MİMARİSİ İLE
KUTLU YÜRÜYÜŞÜ MUHAKKAK
TAMAMLAYACAĞIZ. SCHULZ'UN
AĞABABALARI İYİ DİNLEYİN...
Aziz Milletimizin BÜYÜK TÜRKİYE olma sevdasının önünü asla kesemeyeceksiniz. 21'inci Yüzyıl tezgâhlarınıza müdahale eden bir Türkiye'yi karşınızda bulacaksınız.
Ülkemizin, olumsuz etkilendiği her denklemde yer alan hangi ülke olursa olsun, Aziz Milletin ve yeni Türkiye liderliğinin yüksek bedeline katlanacaksınız.
SON SÖZ: BAYKUŞ'TAN KORKUMUZ YOK.
BİZ Kİ ŞAHİNLERİZ.
FATİH SULTAN MEHMET.
HATIRLATIRIZ.
İSTANBUL'UN FATİHİ....
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