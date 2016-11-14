Bülent Erandaç
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30-70 / 28-72 Kıbrıs denklemi
Kıbrıs'ta mevcut toprak durumu: Türkler yüzde 33, Rumlar yüzde 67 şeklinde.
Annan planına göre Türkler yüzde 29.2, Rumlar yüzde 70.8 olacaktı. Türkler rahat. Rumlar, 25- 75 teklifiyle masaya oturdu, yüzdeyi attırmak zorunda kaldı.
Annan planına yaklaşarak yüzde 28'e çıktılar.
Türk teklifi karşısında sıkışan Anastasiadis 7 gün MOLA istedi. 'Yunanistan Başbakanı Çipras ile Rum siyasi partilerine danışmam gerekiyor" gerekçesiyle zaman kazanmak için mola istemek zorunda kaldı.
Görüşmelere 20 Kasım'da Cenevre'de devam edilecek.
♦ KIBRIS MASASI NA BAKAN GÖZLER: Kıbrıs çok önemli. Adeta Doğu Akdeniz'de dev bir uçak gemisi... Stratejik önemini artıran 3 faktörden birisi, Doğu Akdeniz'in en büyük, Akdeniz'in üçüncü büyük adası olan Kıbrıs; Asya, Afrika ve Avrupa'nın merkezi bir konumunda. Yeni Ortadoğu haritalarının hazırlandığı Irak, Suriye, Lübnan, Filistin'e yakın... Avrupa'ya 150 yıl yetecek yeni gaz-petrol rezervlerinin yanında. Ayrıca Kızıldeniz-Hint Okyanusu için çıkış kapısı Süveyş çevresinde, Amerika ve Rusya'nın hegemonya savaşı içinde bulunuyor...
♦ ÇÖZÜMÜN ANAHTARLARI : Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'la İstanbul'da buluşan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye-KKTC 'in çözüm süreci anahtarında son kararı almışlardı. Türkiye ve Kıbrıslı Türkler, Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesini hayati olarak görüyor. Kıbrıs'ta tek bir egemenlik olacak. Bu egemenlik Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlardan eşit olarak kaynaklanacak. Federal hükümet; eşit statüde iki kurucu devletten oluşacak.
Anayasada yetkilerin kurucu devletler tarafından kullanılacağı da belirlenecek.
Merkezi hükümet ve iki tane de kurucu devlet olacak. Biri kuzeyde biri güneyde onlar kendi artık yetkileri çerçevesinde fonksiyon yapacaklar onların da ayrı meclisleri, hükümetleri, yargı organları polis teşkilatları bulunacak. Merkezi federal hükümet ve kurucu devlet birbirleri üzerine otorite kurmayacaklar.
♦ KIBRIS'TA BAŞKANLIK, BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISI: Başkan ve Başkan Yardımcısı dış ilişkiler, savunma, polis ve güvenlik gibi konularda ortak karar alacak. Federal parlamentoda kabul edilen bir yasayı birlikte veya ayrı ayrı yeniden tezekkür edilmek üzere federal parlamentoya iade hakları olacak.
♦ DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK: Dönüşümlü başkanlık konusunda Cumhurbaşkanı Akıncı: "Dönüşümlü başkanlık Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin iki temel unsurundan biridir ve mutlaka olmalıdır.Bu konuda net pozisyonumuz budur" dedi. Federal senato 20'de 20, temsilciler meclisi 4'te 1 oranında olacak.
Federal yargıda, ana bağımsız kurumlar 4 tane, bunların 2'ye 2 olması ve dönüşümlü olması konusunda mutabakat sağlandı.
♦ MÜLKİYET: Akıncı "Büyük oranda mülkiyet tazminatlarla çözüleceğini söylemek mümkün...
Tabi ki kısmı iadeler söz konusu olabilir. Bir miktar iade bir miktar tazminat, bir miktar alternatif mülkiyet olur yani karma bir şey olacak" diyor.
Güzelyurt'a karşılık;
Dipkarpaz Türklerde kalacak.
MARAŞ'IN AÇILMASI -MAGOSA LİMANI-ERCAN HAVALİMANİ parelel yürüyecek.
SONUÇ: Cenevre'de tam anlaşma olursa Türkiye, Yunanistan, İngiltere, KKTC ve Rum Kesimi, BM Genel Sekreteri başkanlığında uluslararası bir toplantı yapacak. Uluslararası 5'li konferansın 7 Aralık'ta yapılması gündemde. 2017 yılında, 43 yıllık bir mesele çözülmüş olacak mı?
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- BÜLENT ERANDAÇ
- 30-70 / 28-72 Kıbrıs denklemi
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