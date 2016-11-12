Bülent Erandaç
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Bin Ladin ve FETÖ
Usame Bin Ladin-teröristbaşı Gülen arasında ilginç benzerlikler var.
1) Usame Bin Ladin'in öldürülmesinde ABD'nin kurguladığı tezgâhı, ilk kez ortaya koyan gazeteniz TAKVİM'dir.
Genel Yayın Yönetmenimiz Ergün Diler, harika bir iş yapmış, ABD tezgâhını aydınlatmıştı:
"ASRIN YALANI: Ladin'i operasyonla öldürdüğünü ve Umman'da denize attığını söyleyen ABD nedense bir türlü ikna edici bir görüntüyü dünyaya sunamadı.
Dünyada sadece TAKVİM Gazetesi'nin yazdığı LADİN GERÇEĞİ'Nİ inkâr edemiyorlar. ABD'yi titreten Ladin, Tora Bora'daki ilkel şartlar altında, 3 yıl tek böbreğiyle hayatta kalmaya çalıştı.
13 Aralık 2007 sabahı ölmüştü.
ABD hayatta olmayan Ladin'e 2011'de operasyon yaparken TAKVİM 2010'da Ladin'in böbrek yetmezliğinden öldüğünü açıklamıştı.
2 yıl önce yaptığımız haber, her türlü ödülü hak ediyordu, dünyanın en çok merak ettiği konulardan birini açıklamıştık.
Gün, yıl ve yer vererek...
TAKVİM açıkladı. ABD'nin peşinden koştuğu, böbrek hastası Ladin kendini bir Türk doktora emanet etmişti. Türk istihbaratı Ladin'in, doktorunun kollarında öldüğünü çok iyi biliyordu. Hatta nerede gömülü olduğunu bile! CIA bir türlü ortaya görüntü ya da ikna edici bilgi koyamadı ortaya. Aklı başında hiç kimseyi tatmin edemeyen ABD, HOLLYWOOD filmi yaptı.
Onlar film işinde iyi, biz de kamera arkasında nelerin yaşandığını yazmakta!
Bakarsınız günün birinde film değil de gerçek görüntüler ortaya çıkar..."
2) Gülen, Usame Bin Ladin'i rol model almıştır. Onun taklitçisidir. Adana'nın yeni emniyet müdürü Osman Ak. 17 yıl önce, Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral tarafından teşkilat içindeki FETÖ yapılanmasını araştırmak üzere görevlendirilmişti.
1999'da onlarca polis şefi FETÖ bağlantılı olarak rapor edilmişti. Rapor dışarı sızınca kıyamet kopmuş, FETÖ'cüler, sahte 'Telekulak' operasyonuyla Cevdet Saral, Osman Ak'ı tasfiye etmişlerdi.
Eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olarak Gülen'le ilgili tanıklık yapan Osman Ak, şöyle konuşmuştu: "Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Gülen raporunu 16 Nisan 1999 tarihinde sunduk. Bu raporun sunulmasından 3 gün sonra Fetullah Gülen, ABD'ye gitti. Gülen'in örgütlenmesi konusundaki çalışmalarımız engellendi. Önümüz kesilmese, görevden alınmasaydık, belgelerle, mütedeyyin insanların nasıl etkilendiği konusunda önemli bilgiler verecektik.
Bu yapılanmanın finans kaynaklarını, bağlantılarını, isimleriyle ortaya çıkaracaktık" Ak'ın "Maskeleme mantığı, Usame Bin Ladin'e benzerlik gösteriyor.
Maskeyi düşürüp gerçek yüzleri ortaya çıksaydı, kandırılmış insanlar gerçeği görecekti. Ben, Fetullah'ın Usame Bin Ladin benzeri bir örgütlenme olduğunu değerlendiriyorum" ifadesi aslında çok dikkati çekiciydi. "Usame Bin Ladin'le FETÖ arasındaki benzerlikler çok.
Usame Bin Ladin-El Kaide'yi, ABDİngiltere kurdu. Gülen Örgütü'nü de onlar kurdu. İki örgüt de din kisvesi arkasına gizlendi. İki örgüt de her türlü yardımı CIA-MI6 servislerinden gördü. Derin Amerika-İngiltere, El Kaide ile Müslüman Afganistan'a, sonra DEAŞ ile Ortadoğu- Afrika Müslüman ülkelerinde operasyon çekti, çekiyor. Gülen'le de Müslüman Türkiye üzerine oynadılar."
SONUÇ: 1991-2002 arasında, 28 Şubatçılar, Başbakan Mesut Yılmaz, Başbakan Süleyman Demirel yardımcısı Erdal İnönü, Başbakan Bülent Ecevit döneminde Gülen örgütü çok büyüdü, büyütüldü. O eski büyütenler, 15 Temmuz'da Türkiye'yi işgale kalkanlar kim? Yine aynı beyinler, yine onların işbirlikçileri... BİR TESADÜF MÜ?
- Haberler
- Yazarlar
- BÜLENT ERANDAÇ
- Bin Ladin ve FETÖ
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Mesut Yılmaz’ı kim konuşturuyor? 11 Kasım 2016, Cuma İki soruyla yazıma başlıyorum. 1) Konuşmayan, perde arkası temasları pek seven Mesut Yılmaz 15 Temmuz sonrası...
- Dugin Ankara’da, Trump başkan 10 Kasım 2016, Perşembe Yeni ABD Başkanı Trump'a Türkiye'den mesaj... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Cumhurbaşkanımız kendisini...
- Kıbrıs zirvesi 09 Kasım 2016, Çarşamba Aman dikkat. Tüm gözlerin ve kulakların, ABD'nin ikiyüzlü taktikleri, ABD Başkanlık seçimleri, Fetullah'ın iadesi,...
- Derin Amerika 08 Kasım 2016, Salı Bugün Amerika'nın "görünen" başkanı belli olacak. Hillary Clinton'ın başkanlığı açıklanacak. Neden Hillary? Çünkü,...
- Musul şifremiz: 28’inci Tümen 07 Kasım 2016, Pazartesi Derin Amerika-İngiltere'nin sesi Irak'ın Başbakan'ı İbadi'ye hatırlatırız. Kalplerimiz, beynimiz, dürbünlerimiz,...
BÜLENT ERANDAÇ Tweetleri