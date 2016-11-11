Bülent Erandaç
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Mesut Yılmaz’ı kim konuşturuyor?
1) Konuşmayan, perde arkası temasları pek seven Mesut Yılmaz 15 Temmuz sonrası aniden ortaya çıktı.
Doğan Medya-Hürriyet kanalı ile mesajlar verdiriyor. Ne için?
2) Deniz Baykal, Doğan Medya-CNN Türk'te, "7 Haziran'da koalisyon olsaydı darbe olmazdı" derken, dilinin altında ne vardı? Bu iki sorunun da ortak noktaları var.
Konuşmayan Yılmaz 1 Kasım seçimlerini AK Parti'nin kazanması sonrası aniden ortaya çıkıp, konuşmuştu.
Yılmaz'ın yer aldığı haberlerde şu ifadeler vardı. "Siyasi hayatına son verdiği günden itibaren 'suskunluğunu' korumasıyla bilinen Mesut Yılmaz, 1 Kasım seçimlerini değerlendirdi. 'Türkiye'de güçlü uzlaştırıcı merkez partisine ihtiyaç var. AKP'ye alternatif merkez partisi CHP olabilir' dedi. Muhalefet partilerinin AKP alternatifi olabilmek için yenilenmeleri gerektiğini söyleyen Yılmaz, CHP'nin, merkez çizgisinde dönüşümler gerçekleştirirse AKP'nin alternatifi konumuna gelebileceğini vurguladı.!" Arka plana bakalım: HÜRRİYET'İN FABRİKA AYARLARI... 15 Temmuz sonrası, Mesut Yılmaz'ı Hürriyet sık sık ortaya çıkarıyor. Neden acaba?
Hürriyet Gazetesi, 3 Ekim 2016 tarihli birinci sayfadan göze sokulan yazısında, 15 Temmuz'un arkasında CIA yok imajı yaratıyordu. "CIA MI?" DİYE SORMUŞ. Cevabı kim vermiş:
ABD'de önemli görevler yapmış birisi.
"ÖYLE OLSA BAŞARISIZ OLMAZDI."
ALLAH ALLAH. 15 TEMMUZ'UN ARKASINDA CIA YOKMUŞ. ARKASINDA CIA OLSA İMİŞ, FETÖ BAŞARILI OLABİLİRMİŞ!
"Fetullah'ın iadesi labirente girebilir" diyor. Yani 'iade edilmeyecek' algısını kuvvetlendiriyordu.
Mesut Yılmaz yine Hürriyet'te boy gösterdi. "İdam gelirse ne olur?" telaşına düşen Yılmaz Hürriyet'i aramış, 7 madde sıralamış. Avrupa Konseyi Üyeliği bitermiş. Evrensel hukuktan kopulur muş! Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmayan bir ülke durumuna düşermiş.
Almanya Başbakanı Merkel adına konuşuyor Mesut Yılmaz. Alman ortaklı Hürriyet konuşturuyor. Kemal Kılıçdaroğlu (CHP) kampanyaya başladı. Deniz Baykal, Doğan Medya- CNNTÜRK'te konuşturuluyor. Mesut Yılmaz'ın siyasetin kara kutusu güçlü network'a sahip Hüsamettin Özkan'ın yakın arkadaşı olması, BAŞKANLIĞA KARŞI TAHKİMAT olduğunu ayan beyan gösteriyor... Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yaptılar. Mustafa Sarıgül'ün önünü açtılar. Ekmeleddin İhsanoğlu'nu desteklediler. CHPMHP- HDP koalisyon hükümeti için çok bastırdılar. IMF'çi Kemal Derviş'le kanka oldular. Deniz Baykal'ın CNNTÜRK'teki BAŞKANLIĞA SET KOYMA konuşmaları içinde bir önemli cümle de, "7 Haziran'da koalisyon olsaydı, 15 Temmuz darbesi olmazdı" sözleridir. Baykal'ın 7 Haziran seçimlerini methetmesi inanın çok düşündürücüydü.
Bir blok oluşturulmuş tek başına AK Parti hükümetini yıkmak için. IMF valisi Kemal Derviş İstanbul'a koşmuş, Aydın Doğan medyanın Hürriyet'inde, sonra CNNTÜRK TV'sinde, "AK Parti-CHP koalisyon hükümeti kurmanın" peşindeydiler. MHP lideri Devlet Bahçeli'yi CHP-HDP hükümetine ekleyeceklerdi. Veya CHP'yi AK Parti'nin yanına sokarak koalisyon hükümeti kurduracaklardı. Tek başına AK Parti iktidarını pasifize edeceklerdi. Deniz Baykal, 7 Haziran'ı methediyor. "Bu olsaydı, 15 Temmuz darbesi olmazdı" diyor. Tersinden okursak, "Amerika/İngiltere, CIAPentagon, 7 Haziran'da CHP'yi koalisyona soksaydı, 15 Temmuz darbe girişimini yaptırmazdı" sonucu ortaya çıkmaz mı?
SONUÇ: Dertleri aslında başka. Türkiye Başkanlık referandumuna gidiyor.
ÜST AKIL BOŞ DURMUYOR.
BAŞKANLIĞA KARŞI MUHALEFET
BLOKU TAHKİM EDİLİYOR.
AZİZ MİLLETİMİZİN OLUMLU
KARARINI KIRMAK İÇİN TAHKİMAT
YAPILIYOR. ESKİ TÜRKİYE
SİYASETÇİLERİ TEK TEK ORTAYA ÇIKIYOR.
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- Mesut Yılmaz’ı kim konuşturuyor?
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