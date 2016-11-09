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Bülent Erandaç BÜLENT ERANDAÇ
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba

Kıbrıs zirvesi

Aman dikkat. Tüm gözlerin ve kulakların, ABD'nin ikiyüzlü taktikleri, ABD Başkanlık seçimleri, Fetullah'ın iadesi, PKK-HDP ve Rakka olaylarına çevrildiği bir sırada, Doğu Akdeniz'in Amiral gemisi Kıbrıs, 1974 yılından bu yana en hassas ve kritik bir kavşağa geldi.
İSVİÇRE'NİN Montreux (Montrö) kentinde Kıbrıs zirvesi var. Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ile Anastasiadis ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon çok kritik konular için biraya geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Montrö'ye hareketinden önce İstanbul'da Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'la görüştü. Erdoğan'ın Akıncı'ya, "Senin elin üste kalmalı" dediği öğrenildi.
Montrö'de toprak paylaşımı ve yeni haritalar masaya yatırılırken, Türk ve Rum Liderler, 5 gün sürecek toprak paylaşımı ile son aşamaya girildi.
Zirvede, anlaşmaya varılamamış konular, toprak paylaşımına konu olacak yerlerin kriterleri tartışılıyor. Eğer bir ilerleme olursa, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılacağı uluslararası konferansın tarihi belirlenecek. Tarih belirlenmesine müteakip harita üzerinde Kıbrıs'ta Türk ve Rumlar arasındaki sınır çizilecek. Montrö'den gelen ve KKTC'li dostlarımdan aldığım bilgilere göre, Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis'in, İsviçre'deki toprak paylaşımında Güzelyurt'un ve Karpaz'ın iadesi ile Türk askerinin Ada'dan ayrılmasını talep etme eğiliminde olması, en kritik noktaya gelindiğine işaret ediyor. Anastasiadis'in çantasından çıkardığı haritaya göre, Rumlar, Annan Planı'na ek olarak Yeni Erenköy ve DİPKARPAZ bölgesini de istiyor. Rum yönetiminin, 2004'te reddettikleri Annan Planı'ndaki haritadan farklı olarak, KKTC'nin iç kesimlerinden ve stratejik Karpaz yarımadasından da pay istemeleri manidar bulunuyor.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da Kıbrıslı Türkler'in özellikle, eşitlik, mülkiyet ve güvenlik konularına ağırlık veriyor. Kıbrıslı Türkler'in, Rumlar'ın aksine, Türkiye'nin garantörlüğünü güvenlik endişeleri sona erene kadar istediğini ve bu konuda taviz vermemekte kararlı bir duruşu sergiliyor. Türkiye ve KKTC'nin mavi vatanı olan Doğu Akdeniz'in stratejik önemi, Yeni Irak- Suriye haritaları bağlamında, özellikle uluslararası alanda ve bölgede meydana gelen hızlı politik-ekonomik gelişme ve değişimler nedeniyle daha da arttı.
Özellikle Doğu Akdeniz merkezli olarak yaşanılan doğal gaz krizi, YENİ SYKESPICOT gibi hassas konular Doğu Akdeniz coğrafyasında Kıbrıs adasının stratejik önemini ön plana çıkarttı.
Kıbrıs, sadece bazı NATO ülkelerine kıyı veren deniz olmanın ötesinde uluslararası menfaat gruplarının, kıtasal ve küresel güçlerin ekonomik, siyasi ve stratejik menfaatlerinin çarpıştığı bir bölge olarak da önemlidir

SONUÇ: Batı Asya'nın anahtarı Kıbrıs'ın bölgedeki enerji kanalları, ticari yollar ve askeri strateji açısından büyük bir üstünlük sağlamasında Türkiye sadece bugün değil, gelecek 100 yılda da ANAHTAR OLMAK ZORUNDADIR. Kıbrıs, YENİ TÜRKİYE'nin varlık nedenidir.
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