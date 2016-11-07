Bülent Erandaç
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Musul şifremiz: 28’inci Tümen
Musul'u gözlüyor. Başbakan İbadi ve Haşdi Şabi'si herhalde gerekli mesajları alacaktır. Almazlarsa ne olur?
Hatırlatırız.
DÜNLERDE, KKTC ZAFERİNİ ONLAR BAŞARMIŞTI. BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BAŞI ÖCALAN'IN SURİYE'DEN ATILMASINI ONLAR SAĞLAMIŞTI. BUGÜN DE ANKARA MERKEZLİ 28'İNCİ TÜMEN TAM GÜCÜYLE NUSAYBİN'E YERLEŞTİ.
Arka plana bakalım. TARİH 1 EKİM 2016...
Musul Türkmen Milletvekili İzzeddin Devlet, "Hem Sünni Telafer Türkmenleri hem de Sünniler olarak Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Telafer'de intikam eylemine girişeceğinden kaygı duyuyoruz. Haşdi Şabi, Telafer'den uzak tutulmalıdır" dedi.
TARİH 13 EKİM 2016... Derin İngiltere/ABD'nin tek amacı genelde Irak'ın petrol/gaz rezervlerini ve boru hatlarını, özelde Kürtler'in yaşadıkları bölge üzerinde İsrail ve petrol nedeniyle kontrolü elinde tutmaktır.
Bu planlarını, 21'inci Yüzyıl'da da sürdürmek üzere, Irak ve Türkiye'yi de kapsayacak bir Kürt devleti başta olmak üzere, özerk bir Kürt bölgesi, Kürt devletçikleri gibi çok alternatif üzerinde dans etmektedir. Son numaraları, Musul'un 8 parçaya ayrılmasıdır.
Bu plan piyasaya sürülünce, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Misak-ı Milli sözleriyle emperyalist Batı'nın nefesini kesti.
TARİH 17 EKİM 2016...
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiyemiz'in Yeni Güvenlik paradigmasını açıklarken, "Musul'da masada olacağız" dedi, Musul'un geleceğine parmak bastı: "Diyorlar ki 'Türkiye Musul'a girmesin'. Nasıl girmeyelim? Buradan tehdit alıyoruz.
Türkiye'nin olmadığı bir operasyonda doğa bilecek neticelerden biz sorumlu değiliz. Biz masada olacağız. Orada kardeşlerimiz var, akrabalarımız var.
Kesinlikle duyarsız olmamız mümkün değildir. Biz Sünni-Şii çatışmasına evet diyemeyiz. Irak Ordusu Şia'dan oluşuyor. Bunlar Musul'a geldikleri zaman Sünnilerle vuruşacaklar.
Kusura bakmasınlar biz yeni mezhep çatışmalarına evet diyemeyiz.
YPG/PYD DEAŞ bahanesiyle silahlandırılıyor, şımartılıyor. YPG'ye verilen silahlar DEAŞ'a gidiyor, çok büyük bir kısmı da bize karşı kullanılıyor."
TARİH 6 KASIM 2016... Irak-Suriye sınırına yapılan tank ve zırhlı araç sevkiyatı tamamlandı. 28'inci Tümen yeni adresine taşındı. Nusaybin'de.
Gözü, Musul'da, Telafer'de... 28'inci Mekanize Tümeni, karargâhı Erzurum'da olmak üzere, 9'uncu Kolordu'ya bağlı olarak 1911 yılında kuruldu.
1'inci Dünya Savaşı'nda Ruslar'la yapılan savaşta Köprüköy-Azap muharebelerinde, Erzurum ve Kemah Boğazı savunmalarında büyük kahramanlık gösterdi. Soğuk savaş döneminde, 1939-1960 yılları arasında Edirne'de konuşlandırılan 28'inci Tümen, gözünü Bulgaristan ve Yunanistan'a çevirdi.
1960 yılında Ankara'da 4'üncü Kolordu kuruluşuna girdi. 1974'e kadar Ankara'da konuşlu kalan 28'inci Mekanize Piyade Tümeni tam kadro, Barış Harekâtı'nda Lapta-Alsancak ve Gazimağusa'yı işgalden kurtardı. 28'inci Mekanize Tümen, birkaç gün önceye kadar, Ankara Mamak'ta üstlenmişlerdi. Şimdi, Nusaybin'deler.
SONUÇ: Şu anda, TSK'nın ateş gücü ve muharebe yeteneği açısından en üstün tümenlerinden birisi olan 28'inci Tümen, Nusaybin'de konuşlanınca, Misak-ı Milli'nin işaret fişekleri atılmıştır. Irak'ın Kukla Başbakan'ı İbadi, 28'inci Tümen'in geçmişine bakarsa, Türkiye'nin ne demek istediğini çok iyi anlayacaktır. ANLAMAZSA...
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- Musul şifremiz: 28’inci Tümen
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