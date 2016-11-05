Bülent Erandaç
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Akıncı’nın kodları
Haberciliğin ve yakın tarih belgesel yayıncılığının Amiral Gemisi A Haber'de Erkan Tan'ın Arka Plan programına katılan yazar Latif Erdoğan, Akıncı Üssü (Mürted) komutanı Tuğgeneral HAKAN EVRİM'in ÇOK ÖZELLİKLİ bir darbeci olduğunu, çocukluğundan beri Gülen tarafından ÖZEL YETİŞTİRİLDİĞİNİ netleştirdi.
Taşeron Fetullah'ın TOP SECRET hain hedeflerini, yazdığı kitap ve konuşmalarla aydınlığa çıkaran yazar Latif Erdoğan, benim de katıldığım A Haber'de, Fetullah'ın İzmir'den Ankara'ya uzanan gizli yuvalanmasını aydınlattı: "Diğerlerinin rütbesi ne olursa olsun Tuğgeneral HAKAN EVRİM 6 yıl Gülen'in dizinin dibinde oturdu.
Evrim, ilkokulu bitirdikten sonra 6 sene İzmir Bozyaka'da Gülen'in dizinin dibinde oturmuştur. Bozyaka yurdunda kalıyordu. İzmir'de liseye gidip geliyordu.
O dönemde Gülen oradaydı, onun denetimindeydi her şey. Bağlılık açısından söylüyorum. Genelkurmay Başkanı'na, 'Sizi kanaat önderimizle görüştürelim' diyen hain odur. Evrim'in damarını kesseniz Gülen diye akar..." Bu açıklamadan önce gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, Tuğgeneral Hakan Evrim için ne yazmıştı:
"2012'deki YAŞ'ta, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneralliğe terfi ettirilen 8 pilottan o ilk sırada terfi alan HAKAN EVRİM'Di. Malatya Kürecik'te konuşlandırılan patriotların komutası için Almanya'daki NATO merkezine gitti.
Almanya Ramstein'daki Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı Plan Yardımcılığı görevine atandı. Burası tamamen ABD'nin kontrolünde olan bir üs'tü'." Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, Meclis'i, Özel Birlikler ve Emniyet'i bombalayan uçaklar, Akıncı Üssü'nün 141 ve 143 filolarından. Daha önce, 141'inci filo komutanlığı yapan E. Hv. Plt. Kur. Albay Osman BAŞIBÜYÜK'ün medyaya açıkladığı derinlikli notlarına bakalım:
"Akıncı'da 3 filo vardır. 141'inci Filo, F-16 öğretmenlerini ve liderlerini yetiştiren, F-16 eğitimi veren çok önemli bir filodur.
143'üncü Filo (ÖNCEL) teğmenlere F-16 uçuş eğitimi verdiği için Hava Kuvvetleri'nin en çok pilot ve uçağa sahip filolarından biridir. Bu filoların bazı komutanları...
141'İNCİ FİLO KOMUTANLARI
Tugğ. Mehmet Yalınalp, FETÖ üyeliği şüphesiyle açığa alındı. Hv.Plt.Kur.
Yb. HAKAN KARAKUŞ E.Org. Akın Öztürk'ün damadı, tutuklu.
143'ÜNCÜ FİLO KOMUTANLARI
TUĞGENERAL HAKAN EVRİM
(2007-2009) 15 Temmuz darbe esnasında 4. Üs komutanı... Hv. Plt.
Kur. Alb. Ahmet Kunduracıoğlu tutuklu, Hv. Plt. Kur. Yb. Hasan Hüsnü Balıkçı tutuklu. Hv. Plt. Kur. Bnb. Mustafa Azimetli, 50 özel harekât polisini şehit etti, tutuklu. FETÖ, Akıncı'da, Üs Komutanı Tuğg. Adnan Demirci'yi bir kumpasla, katarak ameliyatı olduğu bahane edilerek komutanlıktan alınmasını sağladı. Yerine Tuğg. Mehmet Özlü geldikten sonra, Üs'de bir imzasız mektup fırtınası koptu. Başta ben olmak üzere birçok pilot, karalanmaya çalışılarak sistemden ayrılmaya zorlandı.
Kampanyayı çok organize bir örgütün yaptığı bariz belliydi. Benim filomdaki Kol Komutanım Hv. Plt. Yzb. Ekrem Emre, 'Polis de bizim elimizde, artık devlet bizim' diyecek kadar pervasızdı.
Yzb. Emre hakkında bir rapor hazırlayıp, istihbarata verdim. Üs Komutanı Tuğg. Özlü, beni çağırarak, bu işi kendisinin halledeceğini söyleyerek, benim, yani Filo Komutanının yazdığı imzalı raporu yırtıp attı. Tuğg. Özlü'nün, 4. Üs Komutanlığı görevinden sonra Hava Kuvvetleri Personel Daire Başkanı olması dikkat çeken diğer bir husustur."
SONUÇ: Fetullah'ın havacılık aşkı bir başka. Taşeron FETÖ, Akıncı Üssü'ne özel yığınak yapıyor. Bu Üs'sü, olası bir darbede kullanmak üzere hazırlıyor. İncirlik için de emrinde olduğu ağababaları yardım ve yataklık yapıyor. ŞİFRE:AMERİKA-ALMANYA -FETULAH Network'u ....
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- Akıncı’nın kodları
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