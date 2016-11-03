  1. Baykal fabrika ayarlarına döndü
Bülent Erandaç BÜLENT ERANDAÇ
  •  
  • SMS
    Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
    Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
    BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
    Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
    Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
    Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
  • 03 Kasım 2016, Perşembe

Gülen’in hava aşkı

Fetullah Gülen, havacıları çok seviyor. Neden acaba? Bu işin arka planında ne var? FETÖ konusunda karanlık ilişkileri gündeme getiren Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler'in önceki gün yayınlanan "Fuller bilmecesi" başlıklı yazısında çok önemli bir bölüm var.
Şöyle: "2012 YAŞ'ta, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneralliğe terfi ettirilen 8 pilottan o ilk sırada terfi alan HAKAN EVRİM'Di.
Malatya Kürecik'te konuşlandırılan patriotların komutası için Almanya'daki NATO merkezine gitti. Almanya Ramstein'daki Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı Plan Yardımcılığı görevine atandı. Burası tamamen ABD'nin kontrolünde olan bir üs'tü! ORDU'da ABD ile ilişkisi en fazla olan askerler HAVACILARDIR. Karşılıklı etkileşimin en çok olduğu yer HAVA'dır." "Fetullah Gülen ve Havacılar"ı aynı parantez içinde okursak bir şifreyi çözmüş olacağız. Haberciliğin amiral gemisi A Haber'de, Arka Plan programında FETÖ'nün ABD'deki yapılanmasını anlatan Araştırmacı- Yazar Süleyman Yeşilyurt, şifreyi çözen detaylar verdi: "FETÖ'nün, ABD'de 142 olan okul sayısını 22 Ağustos'ta 143'e çıkarması beklenirken, araya seçimlerin girmesiyle bu ertelendi. Eğer Hillary Clinton seçimleri kazanırsa Hava Okulu'nu Las Vegas'ta açacak.
FETÖ'nün havacılık okulunun ABD'nin Las Vegas kentindeki bir askeri hava üs içinde oluşu düşündürücüdür. Bu üs, ABD Hava Kuvvetleri Harp Merkezi'ne evsahipliği yapan ve dünyanın en büyük muharebe eğitim misyonuna sahip Nellis Hava Üssü'dür. FETÖ'nün 'Coral Academy of Science Las Vegas' adıyla faaliyete geçirmeye düşündüğü okulun bulunduğu üssün komutanı Albay William Norton'un, okulun müdürü olarak atanan Ercan Aydoğan'a okulun anahtarını teslim etti."
FETULLAH'IN HAVACILIK AŞKI NEREDEN GELİYOR?
Yaptığım araştırmalara göre, Gülen'in Havacılık aşkı, 1974 yılında başladı. CIA ile yakındı. Türkiye'nin Amerikan savaş ve helikopterlerini kullanması ve bu silahların Türkiye'ye satışında milyon dolarlık KOMİSYON'lar, FETÖ'nün havacılık aşkını depreştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) savaş uçağı ihalelerinde rüşvet skandalları iddiaları 1974-1975 yıllarında Aeritalia şirketinden Lockheed-Martin lisansıyla üretilen 40 adet uçak satın alınmasıyla başladı.
(1976) Lockheed-Martin'in yeminli denetçisi, ABD Senatosu'nda şirketin uçak satabilmek için Hollanda, Japonya, İtalya ve TÜRKİYE'de askeri yetkililere 24 milyon dolar rüşvet verdiğini söyledi.
Bu dönemde, Fetullah Gülen'in CIA Türkiye İstasyon Şefi Graham Fuller'le kanka olduğu dönemdi. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Emin Alpkaya'ya 30 bin dolar verildiği iddiaları büyük yankı uyandırmıştı. Alpkaya, "Konudan Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'ın haberi vardı" dedi ancak Genelkurmay Başkanı bunu reddetti.
Lockheed'in Türkiye Temsilcisi Altay Kolektif Şirketi'nin sahibi Nezih Dural, rüşvetten tutuklandı. Emin Alpkaya, (5 Mart 1976) istifa ettirildi. Lockheed'ten sonra, Hava Kuvvetleri'nde ikinci rüşvet skandalı, 12 Eylül 1980 darbesi sonrası gerçekleştirilen F-16 ihalesiyle ortaya çıktı. Türkiye'ye satılan F-16 uçaklarının üreticisi olan Lockheed General Dynamics'in Başkan Yardımcısı Takis Veliotis, 1981'teki ihalede Türkiye'ye 23 milyon dolar rüşvet verdiklerini itiraf etmiş, rüşvetin kime verildiğini açıklamamıştı. FETÖ'de, komisyon işlerini dikkatle yakından izliyordu.

SONUÇ: Gülen, 1999 yılında CIA Şefi Graham Fuller'in garantisinde Amerika'ya götürülünce, ABD hava gücünü gördü. Türk Hava Kuvvetleri'ne ağırlık verdi. Hava Kuvvetleri eski Komutanı Org. Akın Öztürk'ün damadı, Fetullah Gülen'in müridi Pilot Yarbay Hakan Karakuş'la, Tuğgeneral Hakan Evrim'in kesişmesi çok manidar. 15 Temmuz darbe girişiminde, İncirlik/ Mürtet/Kara ile Havacılık Okulu pilotları eşliğinde
CIA-PENTAGON (TAŞERONU FETÖ) DÜŞEŞ ATMAYI DENEDİ.
AMA AZİZ MİLLETİMİZ HAYASIZ AKINI DURDURDU.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
BÜLENT ERANDAÇ Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar